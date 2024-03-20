19 эпичных бывших, которые чудили так, что на всю жизнь запомнились

Далеко не всем людям удается построить крепкие отношения с первого раза, поэтому не удивительно, что у большинства из нас есть бывшие. Иногда мы вспоминаем о минувших привязанностях с нежностью и теплотой, но порою на жизненном пути встречаются такие кадры, что о них ничего адекватного в памяти не всплывает.