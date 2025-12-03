15 историй с концовкой, которую никто не ожидал, а она тут как тут

Как часто я теперь читаю случаи с собеседованиями. Даже завидно и интересно, как бы я себя повела при неординарных случаях, ведь в наше время мы получали профессию и выбирали направление, которые предлагались по всей стране, и на три года. Тогда мы могли выбирать, но кому то везло, а кому-то нет.