15 историй с концовкой, которую никто не ожидал, а она тут как тут
Изюминка историй, над которыми можно посмеяться, конечно, в их неожиданной концовке. Но в жизни сюрпризы случаются не только в смешных ситуациях: порой самое интересное происходит тогда, когда мы этого совсем не ждем. Истории пользователей — как раз из тех, что завершаются по-своему и заставляют улыбнуться или подумать про их героев: «Во дают!»
- Утром муж выдает: «У нас кто-то живет!» Оказывается, проснулся он этой ночью, по пути на балкон споткнулся, чертыхнулся и услышал: «Тшшш». Огляделся — никого. Сказал пару слов, а в ответ снова: «Тшшш». Испугался и бегом в спальню! А я тогда убрала самораспыляющийся освежитель подальше, чтобы больше не пугал. © Подслушано / Ideer
- Переехали, решили новоселье отметить. Живем, к слову сказать, мы теперь в поселке, где всего 25 пятиэтажек, улиц нет, лишь номера домов. Каждая собака знает, где какой. Звоним городским друзьям, уточняем их приезд в гости. Диалог между новоселом и гостем:
— Мы вас сегодня ждем?
— Да-да, говори, куда, когда, где.
— Пятнадцать тридцать девять.
— Вот это точность! Опаздывать нельзя?!
— Это адрес, а не время... © Убойные Истории / VK
- Свадьба в самом разгаре. После очередного поздравления невеста попросила включить видео и говорит гостям, мол, держитесь, ребята, сейчас будет сюрприз! Все смотрят на экран, а невеста и объявляет: «Вы cейчас присутствуете на нашей первой годовщине». Оказывается, они поженились еще год назад, но никому об этом не сказали, даже родителям. © EdgyEmily / Reddit
- Намекнула парню, что хочется сюрпризов, красивых букетов. Он понимающе кивнул, сделал загадочное лицо. На следующий день забрал меня с работы. Думала, сейчас будет охапка роз, признания... Ага, сейчас. Он привез меня в ботанический сад! «Вот тебе цветы, сколько хочешь, наслаждайся». Мы гуляли по теплицам, он рассказывал какие-то факты про редкие растения, я уже и обиду забыла, потому что, честно, это было круто. В итоге получила не банальный букет, а шикарное свидание. Наверное, так даже лучше. © Карамель / VK
- Ходила в ЗАГС по делам. Там рядышком 2 двери. Одна в зал регистрации брака, другая к секретарю. Сижу на стуле в этом холле, рядом девушка в красивом вечернем белом платье, с цветами, смирно сидит и ждет кого-то. Звонит телефон, она медленно достает мобильный из сумочки, и я слышу следующий разговор: «Привет, дорогой. Да, я в ЗАГСе, сижу, жду тебя... Ты снова не сможешь? Ну ничего, тогда как-нибудь в следующий раз, милый». Затем встает и спокойно уходит. © Убойные Истории / VK
- Сын рассказывает. Сидели с другом, и тому приходят сообщения от родных. Отец: «Сына, ты где? На рыбалку собираюсь. Поедешь со мной?» Через несколько минут мама пишет: «Сыночек, ты где? Давай быстрее домой! Я твою любимую еду приготовила». А потом сообщение от сестренки: «Приходила твоя классная руководительница и рассказала про твои двойки». © nurlik84 / Pikabu
- Работала я в одном месте и подрабатывала в другом (кофейная точка). Они находились в соседних зданиях. В тот вечер устала на первой работе, решила сходить выпить кофе в той точке. Прихожу — а там никого, коллега отошла. За мной встала пара, и мы втроем ждали, когда же нам сварят кофе. Понимая, что время уходит, я вздохнула, посмотрела на кофемашину, потом на пару, и, со вздохом сказав: «Ну, раз никого нет... », зашла на точку, скинула пальто и вежливо спросила у этих людей, что они будут пить. Пожалуй, эти взгляды, полные шока и «А что, так можно было?» стали в тот вечер большей отдушиной, чем чашка кофе. © Убойные Истории / VK
- На собеседовании меня озадачили вопросом: «Если бы вас попросили описать свою личность как кухонный прибор, каким прибором вы бы были?» Вопрос меня озадачил. В итоге я ответила, что была бы духовкой, поскольку духовка работает с сырыми ингредиентами и способна создать благоприятную среду для позитивных изменений и роста. И я получила работу! © hezzer / Reddit
- У нас в вузе старались привить «культ карандаша» — дескать, у инженера он всегда должен быть при себе. Кстати, у меня это въелось надолго — имел и не один. Был у нас препод, который пометки на чертежах ставил исключительно ручкой. А это ж катастрофа — все перечерчивать заново надо. И вот как-то сдаю ему чертеж, он уже заносит над ним шариковую ручку... И я ему: «Вот карандаш — возьмите!» А он буркнул: «Да у меня свой есть», после чего взял карандаш и начал делать пометки уже им. Карандаш можно было стереть и внести необходимые исправления. После этого случая данный преподаватель всегда откладывал ручку и брал карандаш, когда я к нему подходил со своими чертежами. © Alexey / ADME
- Муж получает второе образование. Преподавательница сказала: «Мне главное, чтобы вы усвоили материал. Оформление значения не имеет, лишь бы вы понимали, как строить графики, делать расчеты и так далее». Муж мой неделю по 8 часов в день разбирался, решал, писал. Сделал работу в срок. Пришел сдавать. Она глянула мельком, придралась к почерку (нам не по 17 лет, мы не в школе!), глянула в зачетку и сказала: «Вам вот этот преподаватель поставил 4, а он просто так такие оценки не ставит. Сразу видно, что вы лентяй и ничего не знаете». И влепила тройку. © Муси-пуси / ADME
- Познакомился со мной в клубе парень. Танцевали, общались, но пришло время уезжать домой, а номерами мы обменяться не успели. Он отошел, а такси приехало. Я подошла к его другу и спросила: «Дай, пожалуйста, номер телефона Саши». Номер получила, начали общаться. В СМС он писал, что жалеет, что сам не догадался номер попросить первым, и пригласил на свидание. Приехала, а там с цветами тот, кто дал мне номер друга. Он не расслышал имя из-за шума. © Подслушано / Ideer
- Вчeра вечером уложила сына и прилегла к мужу на диван пoсмотреть кино перед сном. Прикрыла глаза, слушаю кино, думаю о свoем: что завтра сделать, куда сходить, кому позвонить. Слышу — храп. Думaю: супруг умаялся за день и даже кино не досмотрел, уснул, пора и мне баиньки. Открыла глаза, встала и говорю мужу: «Я пошла спать, и ты ложись давай, а то храпишь уже». И пошла. В дверях меня догоняет удивленный голос мужа: «Вообще-то это ты храпела, дорогая». Упс... © Убойные Истории / VK
- Парень снял для нас квартиру, заехали недавно. Заметила, что на раковине в ванной комнате раз в два дня появляются лапки паука. А я пауков очень боюсь. Закатила парню истерику, мол, что он за квартиру снял такую, что тут пауки приходят и лапки сбрасывают. Целый день с ним не разговаривала, пока до меня не дошло, что это мои наращенные ресницы выпадают, когда я их по утрам расчесываю. Упс. © Не все поймут / VK
- Я забыла переобуться. От метро до офиса, в котором у меня было собеседование, шла пешком, а расстояние было приличное. На мне был красивый бордовый шелковый костюм с юбкой, чулки и потрепанные кроссовки. Туфли на каблуках лежали в кейсе, так как я планировала переобуться в вестибюле офиса. Я не опоздала, времени было предостаточно, но просто забыла об обуви. Собеседование шло хорошо, я откинулась на спинку стула, скрестила ноги и вдруг заметила свои дырявые кроссовки. Расхохоталась, объяснила интервьюеру, почему, он тоже рассмеялся. Мне предложили работу. © streamstroller / Reddit
- Собеседование было днем, поэтому я планировала переодеться на текущей работе. Я торопилась, поэтому случайно захватила две черные туфли на левую ногу с разной высотой каблука. Во время собеседования это обстоятельство совершенно не мешало, так как я сидела. А вот после разговора мне решили провести экскурсию по зданию. Я ходила по коридорам, как хромая лошадь. © ladyderptastic / Reddit
Как часто я теперь читаю случаи с собеседованиями. Даже завидно и интересно, как бы я себя повела при неординарных случаях, ведь в наше время мы получали профессию и выбирали направление, которые предлагались по всей стране, и на три года. Тогда мы могли выбирать, но кому то везло, а кому-то нет.
Если смогла обуться в две туфли на левую ногу, то что такое лёгкая экскурсия? Пара пустяков...🤣🤣🤣
Вот не знал, что пауки "сбрасывают лапки". А потом эти страдальцы ползают на брюшке, пока новые лапки не отрастут.