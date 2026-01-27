мама ты была права , ИИ придумал слова трехлетнего карапуза , или это песня ?
Даже самый серый день может засиять от одного маленького поступка. Кто-то просто улыбнется в нужный момент, протянет стакан кофе или скажет что-то доброе. В этой подборке — истории о людях, которые напоминают: порой для счастья не нужно слишком много.
кто людям помогает , тот тратит время зря , враньём про продукты под дверью ИИ не прославился .
Добро живет в мелочах — и именно они делают будни чуть ярче. Чтобы зарядиться еще одной порцией позитива, посмотрите эту подборку. А своими историями о теплых поступках делитесь в комментариях!