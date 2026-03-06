20 примеров того, как народный креатив раскрашивает скучные улицы и серые дома

Кто сказал, что здания, подземные переходы и набережные должны быть серыми и скучными? Кажется, у уличных художников совершенно иное мнение. Ну а местные жители с удовольствием фотографируют эти работы и хвастаются перед знакомыми: «Посмотри, какой котик живет на стене моего дома. Еще и в окно заглядывает».

«Я разрисовала пятиэтажку!⁠»

Я не могу судить объективно и от искусства далека. Но мне очень нравится, что вместо безликой стены в городе теперь есть яркий и милый рисунок. © Bugaga18 / Pikabu

Ого, как настоящие

Светлана БМВ 3 часа назад Почти похоже. Только настоящие будки были ярко красного цвета с жёлтыми крышами. Ответить

Помните, как в детстве мы бегали к таким за газировкой? Кидали в щель монетку, а взамен получали целый стакан прохладной шипучки — простой или с сиропом. И ведь нарисовано буквально один в один!

«Мой любимый мультик в детстве был „Ну, погоди!“ И вот увидела на стене дома такого чудесного волка»

Ностальгия в глаз попала. Лучший способ обыграть эту нелепую трубу! © ZefirnayaKobra / Pikabu

«У детского садика»

Такие полусферы еще и как яишенку покрасить можно. Их сами сделать желтыми, а вокруг белое налить. © Zaken / Pikabu

«Расписной троллейбус. Я выпустилась из училища искусств, и мне сразу дали большое полотно.»

Отличная работа. Они не зря поверили в вас. © Tishinaru / Pikabu

«Это набережная в Калининграде»

Сначала я прочел «неправильную» надпись и только потом увидел отражение. © EKorus / Pikabu

«Ростов радует своими улицами»

Идешь такой по улице, рассматриваешь граффити, а тут вот такое. Интересно, что нужно сделать, чтобы изображение все-таки «загрузилось»?

«Мы договорились с хозяином старого автомобиля и создали вот такой арт-объект»

Объект будет стоять недолго, спустя некоторое время с разрешения владельца мы его утилизируем. © vetka2 / Pikabu

С какой попытки найдете котика?

Elenaki Kavardaki 2 часа назад Как-то увидела это на заправке. Он недолго там полежал и пропал. Ответить

Как же повезло жителям на четвертом этаже! Такой симпатяга к ним в окно заглядывает.

«Это в нашем ЖК между домами во внутреннем дворике»

Серые бетонные коробки, кажется, постепенно уходят в прошлое. В таком дворе наверняка приятно гулять и детям, и взрослым.

Пара штрихов — и получился джентльмен с моноклем

Если что, на самом деле это элемент автоматической системы пожаротушения. Удивительно, как творческие люди умеют добавить всего одну деталь и получить что-то новое.

«К вечеру эту надпись уже закрасили, чистая стена была. Ее там какие-то энтузиасты каждый день восстанавливают»

Скиньте координаты, пожалуйста. Я схожу туда, проверю, может, она все-таки сохранилась. © flashoflight / Pikabu

«Стрит-арт на колесах»

Это же идеальный автобус для путешествий. Мы бы точно на таком прокатились.

«Шел по Невскому проспекту и случайно краем глаза увидел эту красоту. Не мог не сфоткать»

Увидите автора рисунка, передайте мою благодарность. Очень классно придумано и сделано. © SergeNiko / Pikabu

«И это тоже Питер. Фотографировал в июне этого года, когда был в командировке»

А вы знали, что в Ленинградской области есть улица Кота Матроскина? Представляете, какие рисунки могли быть быть на местных домах, если бы за них всерьез взялись уличные художники.

«Коты, коты.... Посмотрите, какой песель»



А присмотритесь-ка к ботинку, который стоит возле щенка. Кажется, этот пушистый милаха с граффити — любитель погрызть обувь.

"Витебский стрит-арт прекрасен!"⁠

Мне кажется, что это красиво и талантливо. Сглаживает прямые углы городов. © OMEGARET / Pikabu

И снова творчество питерских художников

Всегда восхищалась уличными художниками. Это тебе не дома на холсте рисовать, чай попивая. Тут надо и масштаб, и объем соблюсти. © Awgusttina / Pikabu

Писать на стенах, конечно, не очень хорошо, но иногда так и хочется поделиться своим счастьем со всем миром

Было бы забавно, если бы под этой надписью вскоре появилась новая: «А теперь точно жена». Впрочем, молодоженам по дороге могла попасться другая подходящая стена.

Бонус: в Челябинске возле библиотеки утеплили на зиму фигурку читающего ангела

Наверняка и в вашем городе есть примеры такого народного творчества. Признайтесь, в вашем телефоне хранится хотя бы один кадр с милым котенком на стене или каким-нибудь приколом, который оценят только местные? Давайте поднимем друг другу настроение и соберем еще больше подобных фото в комментариях к этой статье.