Здорово!! Молодец!! Хотя рисунок далёк от совершенства, но всё равно такое красочное творение лучше серой скучной стены.
20 примеров того, как народный креатив раскрашивает скучные улицы и серые дома
Кто сказал, что здания, подземные переходы и набережные должны быть серыми и скучными? Кажется, у уличных художников совершенно иное мнение. Ну а местные жители с удовольствием фотографируют эти работы и хвастаются перед знакомыми: «Посмотри, какой котик живет на стене моего дома. Еще и в окно заглядывает».
«Я разрисовала пятиэтажку!»
- Я не могу судить объективно и от искусства далека. Но мне очень нравится, что вместо безликой стены в городе теперь есть яркий и милый рисунок. © Bugaga18 / Pikabu
Ого, как настоящие
Почти похоже. Только настоящие будки были ярко красного цвета с жёлтыми крышами.
Помните, как в детстве мы бегали к таким за газировкой? Кидали в щель монетку, а взамен получали целый стакан прохладной шипучки — простой или с сиропом. И ведь нарисовано буквально один в один!
«Мой любимый мультик в детстве был „Ну, погоди!“ И вот увидела на стене дома такого чудесного волка»
- Ностальгия в глаз попала. Лучший способ обыграть эту нелепую трубу! © ZefirnayaKobra / Pikabu
«У детского садика»
Я видела такие полусферы, раскрашенные под окосевших божьих коровок, расползающихся в разные стороны) очень креативно
- Такие полусферы еще и как яишенку покрасить можно. Их сами сделать желтыми, а вокруг белое налить. © Zaken / Pikabu
«Расписной троллейбус. Я выпустилась из училища искусств, и мне сразу дали большое полотно.»
Какая красота! "Гжельский" троллейбус. И дипломная работа для выпускницы, и бесплатная для троллейбусного парка.
- Отличная работа. Они не зря поверили в вас. © Tishinaru / Pikabu
«Это набережная в Калининграде»
- Сначала я прочел «неправильную» надпись и только потом увидел отражение. © EKorus / Pikabu
«Ростов радует своими улицами»
Вспомнилось из мультика про Простокавашино:
- У вас что, средствОв на валенки не хватает?
- Средства у нас есть, у нас умааааа не хватаааает
Идешь такой по улице, рассматриваешь граффити, а тут вот такое. Интересно, что нужно сделать, чтобы изображение все-таки «загрузилось»?
«Мы договорились с хозяином старого автомобиля и создали вот такой арт-объект»
- Объект будет стоять недолго, спустя некоторое время с разрешения владельца мы его утилизируем. © vetka2 / Pikabu
С какой попытки найдете котика?
Как-то увидела это на заправке. Он недолго там полежал и пропал.
Как же повезло жителям на четвертом этаже! Такой симпатяга к ним в окно заглядывает.
«Это в нашем ЖК между домами во внутреннем дворике»
Серые бетонные коробки, кажется, постепенно уходят в прошлое. В таком дворе наверняка приятно гулять и детям, и взрослым.
Пара штрихов — и получился джентльмен с моноклем
Если что, на самом деле это элемент автоматической системы пожаротушения. Удивительно, как творческие люди умеют добавить всего одну деталь и получить что-то новое.
«К вечеру эту надпись уже закрасили, чистая стена была. Ее там какие-то энтузиасты каждый день восстанавливают»
- Скиньте координаты, пожалуйста. Я схожу туда, проверю, может, она все-таки сохранилась. © flashoflight / Pikabu
«Стрит-арт на колесах»
Это же идеальный автобус для путешествий. Мы бы точно на таком прокатились.
«Шел по Невскому проспекту и случайно краем глаза увидел эту красоту. Не мог не сфоткать»
- Увидите автора рисунка, передайте мою благодарность. Очень классно придумано и сделано. © SergeNiko / Pikabu
«И это тоже Питер. Фотографировал в июне этого года, когда был в командировке»
А вы знали, что в Ленинградской области есть улица Кота Матроскина? Представляете, какие рисунки могли быть быть на местных домах, если бы за них всерьез взялись уличные художники.
«Коты, коты.... Посмотрите, какой песель»
А присмотритесь-ка к ботинку, который стоит возле щенка. Кажется, этот пушистый милаха с граффити — любитель погрызть обувь.
"Витебский стрит-арт прекрасен!"
- Мне кажется, что это красиво и талантливо. Сглаживает прямые углы городов. © OMEGARET / Pikabu
И снова творчество питерских художников
- Всегда восхищалась уличными художниками. Это тебе не дома на холсте рисовать, чай попивая. Тут надо и масштаб, и объем соблюсти. © Awgusttina / Pikabu
Писать на стенах, конечно, не очень хорошо, но иногда так и хочется поделиться своим счастьем со всем миром
Было бы забавно, если бы под этой надписью вскоре появилась новая: «А теперь точно жена». Впрочем, молодоженам по дороге могла попасться другая подходящая стена.
Бонус: в Челябинске возле библиотеки утеплили на зиму фигурку читающего ангела
Наверняка и в вашем городе есть примеры такого народного творчества. Признайтесь, в вашем телефоне хранится хотя бы один кадр с милым котенком на стене или каким-нибудь приколом, который оценят только местные? Давайте поднимем друг другу настроение и соберем еще больше подобных фото в комментариях к этой статье.
