16 человек просто хотели сделать классные фотки, но жизнь решила приколоться

31 минута назад
Обычно каждая наша фотография — это попытка зафиксировать идеальный момент. Мы выстраиваем ракурс, ловим свет, выбираем позу — всё ради кадра, который хочется сохранить. Но реальность нередко обладает собственным чувством юмора: в самый торжественный момент объектив может запечатлеть нечто совершенно непредсказуемое. В этой подборке — случаи, когда непроизвольность оказалась куда выразительнее любой тщательно продуманной композиции.

«Снимаю я, значит, вертолет, как вдруг...»

«Прошагал 190 км и попросил пожилого прохожего сфотографировать меня на память»

Снимок проверил сразу, но он так намучился с сенсорным экраном, что просить переснять уже не решился.

«Мой друг проделал долгий путь до Италии и каким-то образом умудрился сделать это фото»

«Я пытался сфотографировать свой десерт, но камера решила сфокусироваться на дереве надо мной»

«Это мы с другом пытаемся объяснить 70-летнему швейцарцу, который любезно предложил сфотографировать нас, что его палец закрывает объектив»

«Отвел я сегодня детей на скалодром и хотел запечатлеть момент»

«Год назад моя девушка нашла четырехлистный клевер»

«Попросила парня миленько так сфотографировать меня на фоне океана в Исландии»

«Попросили случайного прохожего сфотографировать нас с девушкой покрасивее»

В этом кадре — всё!

«Голубь залетел к нам в момент, когда подруга моей сестры занималась йогой»

Элина Че
12 часов назад

Если кадрировать снимок, отрезав девушку, то получится потрясающе красивое фото. не смешное, но очень красивое

Комментарий с изображением на AdMe.Media
Ответить

«Попросил прохожую сфотографировать нас с девушкой на отдыхе. И только когда посмотрел снимок позже, понял, что что-то пошло не так»

«Пока я делал фото, собака чихнула»

«Она и не подозревает...»

«Какой-то баклан зафотобомбил мой снимок!»

«Око за оком»

Поделитесь и вы своими случайно-шедевральными фотографиями в комментариях!

Или просмотрите еще одну нашу подборку, в этот раз про 18 случайных снимков, в которых эстетики больше, чем в иных музейных полотнах.

Фото на превью demshinynutz / Reddit

