16 человек просто хотели сделать классные фотки, но жизнь решила приколоться
Обычно каждая наша фотография — это попытка зафиксировать идеальный момент. Мы выстраиваем ракурс, ловим свет, выбираем позу — всё ради кадра, который хочется сохранить. Но реальность нередко обладает собственным чувством юмора: в самый торжественный момент объектив может запечатлеть нечто совершенно непредсказуемое. В этой подборке — случаи, когда непроизвольность оказалась куда выразительнее любой тщательно продуманной композиции.
«Снимаю я, значит, вертолет, как вдруг...»
«Прошагал 190 км и попросил пожилого прохожего сфотографировать меня на память»
Снимок проверил сразу, но он так намучился с сенсорным экраном, что просить переснять уже не решился.
«Мой друг проделал долгий путь до Италии и каким-то образом умудрился сделать это фото»
«Я пытался сфотографировать свой десерт, но камера решила сфокусироваться на дереве надо мной»
«Это мы с другом пытаемся объяснить 70-летнему швейцарцу, который любезно предложил сфотографировать нас, что его палец закрывает объектив»
«Отвел я сегодня детей на скалодром и хотел запечатлеть момент»
- Ну, как минимум, они оба в кадре! © miss_Saraswati / Reddit
«Год назад моя девушка нашла четырехлистный клевер»
- Вот же ей... повезло? © yoloswagbot191 / Reddit
«Попросила парня миленько так сфотографировать меня на фоне океана в Исландии»
«Попросили случайного прохожего сфотографировать нас с девушкой покрасивее»
В этом кадре — всё!
В чем смысл строить такие горки? Спонсор - травматическая больница?
«Голубь залетел к нам в момент, когда подруга моей сестры занималась йогой»
Если кадрировать снимок, отрезав девушку, то получится потрясающе красивое фото. не смешное, но очень красивое
«Попросил прохожую сфотографировать нас с девушкой на отдыхе. И только когда посмотрел снимок позже, понял, что что-то пошло не так»
«Пока я делал фото, собака чихнула»
- Так, мне срочно нужно подобное фото на аватарку! © tokyovgodzilla / Reddit
«Она и не подозревает...»
«Какой-то баклан зафотобомбил мой снимок!»
«Око за оком»
