16 человек просто хотели сделать классные фотки, но жизнь решила приколоться

Обычно каждая наша фотография — это попытка зафиксировать идеальный момент. Мы выстраиваем ракурс, ловим свет, выбираем позу — всё ради кадра, который хочется сохранить. Но реальность нередко обладает собственным чувством юмора: в самый торжественный момент объектив может запечатлеть нечто совершенно непредсказуемое. В этой подборке — случаи, когда непроизвольность оказалась куда выразительнее любой тщательно продуманной композиции.

«Снимаю я, значит, вертолет, как вдруг...»

«Прошагал 190 км и попросил пожилого прохожего сфотографировать меня на память»

Снимок проверил сразу, но он так намучился с сенсорным экраном, что просить переснять уже не решился.

«Мой друг проделал долгий путь до Италии и каким-то образом умудрился сделать это фото»

«Я пытался сфотографировать свой десерт, но камера решила сфокусироваться на дереве надо мной»

«Это мы с другом пытаемся объяснить 70-летнему швейцарцу, который любезно предложил сфотографировать нас, что его палец закрывает объектив»

«Отвел я сегодня детей на скалодром и хотел запечатлеть момент»

Ну, как минимум, они оба в кадре! © miss_Saraswati / Reddit

«Год назад моя девушка нашла четырехлистный клевер»

«Попросила парня миленько так сфотографировать меня на фоне океана в Исландии»

«Попросили случайного прохожего сфотографировать нас с девушкой покрасивее»

В этом кадре — всё!

«Голубь залетел к нам в момент, когда подруга моей сестры занималась йогой»

«Попросил прохожую сфотографировать нас с девушкой на отдыхе. И только когда посмотрел снимок позже, понял, что что-то пошло не так»

«Пока я делал фото, собака чихнула»

Так, мне срочно нужно подобное фото на аватарку! © tokyovgodzilla / Reddit

«Она и не подозревает...»

«Какой-то баклан зафотобомбил мой снимок!»

«Око за оком»