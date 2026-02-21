18 случайных снимков, в которых эстетики больше, чем в иных музейных полотнах

Бывает, что самый обычный кадр, сделанный без подготовки и особых ожиданий, вдруг выглядит как классическое полотно. Свет, ракурс, совпадение деталей — и вот уже перед нами сцена, достойная галереи. В этой подборке — фотографии, в которых гармонии и выразительности не меньше, чем в признанной классике.