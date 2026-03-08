14 жизненных историй, в которых финал оказался максимально честным и справедливым
Ох, как же приятно читать истории, в которых «злодея» настигает справедливость. Вредные соседи и коллеги, жадные знакомые часто думают, что им все сойдет с рук. Но жизнь — дама ироничная, и у нее на каждого свои планы. Мы собрали истории, в которых карма сработала удивительно быстро.
- Работаю архитектором. Как-то на рабочем ноутбуке набросал файлик с приглашением на день рождения дочери. Это заняло, наверное, минут десять. Начальник засек меня и выступил на тему, что на рабочем компьютере я должен только работать. Я просто сказал: «Хорошо», потому что, ну, что еще я мог сказать? На той же неделе у меня была командировка в другой город, чтобы провести некоторые замеры в здании. Возвращаюсь и шеф спрашивает, скачал ли я уже фотографии из поездки, он хочет посмотреть на дом изнутри. А я говорю: «Нет, у меня же с собой был только личный телефон». Начальник был в ярости, но крыть ему было нечем. В итоге мне предоставили рабочую мобилу и еще раз оплатили поездку — перелет, отель и все прочее. © Few_Jaguar_9360 / Reddit
- Муж после развода попросил вернуть бабушкино кольцо. Мол, семейная реликвия должна остаться в семье. Через год бывший опять женился. Полезла смотреть их свадебные фото в ВК, а кольцо-то другое. Оказалось, судьба за меня отомстила. То кольцо оказалось не по размеру новой пассии. Так не доставайся же ты никому, моя прелесть!
- Работали над очень крупным проектом. Большой босс собирает совещание, на который приглашает меня — он-то знает, что я в этом разбираюсь. Моя начальница — в ярости, ей-то хочется приписать все лавры себе. Ну вот и она и велела мне прийти, но сидеть и рот не открывать. Ладненько. Совещание. Я делаю именно то, что она мне сказала — сижу, молчу, делаю пометки в блокнотике. И вот наступает момент, когда босс начинает интересоваться деталями работы, а у начальницы-то ответов и нет. Пришлось мне прервать свое молчание. Начальница злилась, но поделать ничего не могла. © VisionAri_VA / Reddit
- Подруга начала липнуть к моему мужу при мне. Глазки строит, смеется над каждой его шуткой, даже если там смешного ноль, и при каждом удобном случае то за руку схватит «случайно», то на плече повиснет. Я наблюдала, думала, может, я накручиваю. Муж вроде ни сном ни духом, ведет себя как обычно, но эта мадам уже внаглую пристает. Потом вообще заявила: «Ой, а можно я у тебя мужа на денек украду, мне нужно телевизор повесить дома!» Я уже вдохнула, чтобы по фактам разложить, но не успела. Муж повернулся к ней и спокойно так, без агрессии: «Ира, не доставай, найди уже себе мужика». Она аж покраснела, ляпнула, мол она пошутила, схватила сумку и испарилась. А я сижу, смотрю на мужа и думаю — ну все-таки какой же он у меня красавчик! © Мамдаринка / VK
- Наблюдал ситуацию, как девушка на каблуках, видная вся такая, фигуристая, с возмущением говорила своей подруге: «Почему ты не носишь каблуки? Ты же низенькая. На тебя даже парни не смотрят из-за этого». Они прошли еще пару метров, и у девушки на каблуках сломался один каблук. Она упала, потащив за собой подругу. К ним подошел парень и первой помог встать невысокой девушке, а потом сказал: «Я слышал ваш разговор. Вот мой номер, приходи на свидание без каблуков, я люблю маленьких». Девушка на каблуках покраснела и стояла с недовольным лицом. © Карамель / VK
- Жил я как-то с соседом, который регулярно подъедал мою еду и допивал мои напитки. Несколько раз нормально поговорили про личные границы, про то, что так делать — не ок. Ноль эффекта. Тогда я решил действовать иначе. На выходных, когда он был дома, я два дня изображал, что приболел. Демонстративно пил апельсиновый сок прямо из пакета. Когда из банки с солеными огурцами потек рассол, я с самым невозмутимым видом облизал край банки и закрутил крышку обратно. Пальцем намазал сыр на булочку, в общем — оторвался по полной. К воскресенью его прорвало. Он спросил, всегда ли я так обращаюсь со своей едой. На следующий день он сам предложил поделить холодильник: тебе — свои полки и ящики, мне — свои. Чтобы, цитирую, «не было путаницы». © Pleasant_Bad924 / Reddit
- Пришли с ребенком к педиатру поставить печать о допуске к занятиям в спортшколе. Приехали точно к своему времени. Уточняю: кто по записи? И тут одна девушка с ребенком сообщает, что сейчас пойдет она. Ведь, положено, по ее словам, что через одного должен заходить человек без записи, поэтому я должна пропустить ее. Говорю, мол, извините, у нас талон на 13:10 и сейчас заходим мы. А она заявила: «Сейчас пойду я и точка, я зайду, а тебя выставят из кабинета. Мне врач сказала, что мне без очереди!» Спорить не стала, спокойно зашла. А она влетела с нами и начала выступать. А доктор сказал, что если бы она записалась, то тоже могла бы прийти к назначенному часу — «Ведь свободного времени на сегодня куча». Мадам вылетела из кабинета пулей. © MsterCredo / Pikabu
- Хожу в спортзал рано утром, потому что там в это время там пусто и спокойно. И вот пришла, начинаю пробежку, вокруг десятки свободных дорожек — как вдруг появляется какой-то парень, и выбирает тренажер прямо рядом со мной. Ладно, терпимо. Но он достает телефон и включает музыку на всю катушку. Я сначала намекнула: «Как же я люблю людей с наушниками...» — ноль реакции. Потом прямо попросила надеть наушники. А он мне: «Отвали от меня». Ну, хорошо же. Если он портит мою пробежку — я испорчу его. Он слушает рок 80-х, а я начинаю как можно громче петь K-Pop. А петь я совсем не умею, но энтузиазма хватает. Минуты через две парень не выдержал, схватил вещи и свалил в другой конец зала. © undercover_union145 / Reddit
- В один из дней в магазин к моей подруге заходит молодая женщина и с ухмылкой сообщает, что она — любовница ее супруга: «Отпустите его, он вас не любит». Подруга лишь усмехается в ответ и заявляет, что может собрать вещи мужа уже завтра. Она рада, что больше не придется терпеть его и его родственников. Однако он будет выплачивать ей алименты. К тому же, вся недвижимость оформлена на нее. Эта любовница услышала всё, развернулась и убежала в слезах! С мужем подруга рассталась уже спустя два дня, но вся недвижимость, деньги и алименты достались, конечно же, ей. © Мамдаринка / VK
- Вот я как-то сидел себе спокойно в комнате, играл, как вдруг влетает мама с криками: «Целый день в своем компьютере сидишь — ничего не делаешь! Вот у нас раньше не было компьютеров и мы находили кучу способов развлечься!» и выдергивает питание из розетки. Эту картину наблюдала бабушка. А я сижу в шоке: что это было? Через время слышу крики уже на кухне, тихонько захожу. Мама: «Кто выключил мультиварку?! Там каша не сварилась еще!». На крики заходит бабушка и говорит: «Это я выключила. Вот мы раньше без плит ваших готовили, а уж без мультиварок и подавно! Ленивое у вас поколение, печи даже растопить не может», а затем посмотрела в мою сторону, улыбнулась и подмигнула. Больше мама мне ничего не говорила по поводу компьютера. © Палата № 6 / VK
- У меня дома — муж, который целыми днями работает из дома, и двое подростков. А я прихожу поздно: работа у меня тяжелая, времени мало, но готовить мне нравится — могу состряпать ужин минут за 20. Мы договорились: я готовлю, а они потом убирают кухню. Но по факту оказалось, что им на бардак наплевать. Они спокойно живут среди грязной посуды, а меня это бесит моментально. Я прихожу уставшая, а на кухне такой хаос, что сначала приходится все перемывать, и только потом можно готовить. Ругаться и напоминать я устала — толку ноль, а нервы только мои. В какой-то момент меня это достало. Стала есть на работе, а дома просто садилась с книгой. Когда начинались вопросы из серии: «А что на ужин?», я спокойно говорила: «Понятия не имею. Я не могу готовить в таком бардаке». И продолжала читать. В итоге ужин так и не появлялся, и все ели то, что найдут. Долго это не продлилось. Сейчас я прихожу — кухня блестит, посудомойка работает. Проблема решена. © CourageOk299 / Reddit
- Бывший расстался со мной, потому что считал меня недостаточно амбициозной. Он говорил, что ему нужна девушка, которая будет вместе с ним строить бизнес и идти к большим целям, а не просто «жить обычной жизнью». Прошло несколько лет, и я уже даже забыла о нем. За это время я успела найти хорошую работу, открыть свое дело и добиться успеха. И вот недавно я случайно встретила его в магазине. Он стоял на кассе с напитками и чипсами, а денег на все у него не хватало. Подошла, расплатилась за него, он меня даже узнал и сказал, что все вернет. А я ответила: «Да не нужно, это мой вклад в твой бизнес». © Карамель / VK
- Однажды беременная жена учуяла в подъезде пирожки. Попросила угостить, но соседка хмыкнула и закрыла перед носом дверь. Через день эта дама прибежала к нам с целым противнем. Мы удивились, а потом узнали, что она увидела в окно, как я встречаю доставку с новым холодильником. Попросила старый «по-соседки» ей подешевле перепродать.
- Коллеги дарили всем крутые игрушки ручной работы по их интересам. Я — фанат «Звездных войн», но мне они демонстративно вручили какую-то нелепую дольку апельсина. Я не стала ругаться, а повесила подарок на самое видное место. И когда они попросили меня убрать эту игрушку, я сделала вид, что не понимаю: «Почему? Это же ручная работа, столько стараний!» Они аж кипели от злости, видя, как другие коллеги недоумевают, почему мне одной не сделали подарок по фандому. Вывод простой: не давайте токсичным людям портить вам настроение. © CuriousPenguinSocks / Reddit
