1 час назад
15 комичных историй, развязка которых тянет на сюжет крутого ситкома

Начиная новый день, никогда не знаешь, что он принесет. Может, пройдет так, что и не заметишь, а может засунуть нас в какую-нибудь смешную ситуацию, которую так просто не забудешь. Например, девушка, к которой в гости заглянули голуби, точно еще долго будет находиться под впечатлением, как и парень, испугавшийся собственных носков.

  • Мне было лет 15. Жили мы в частном доме. Сидим спокойно, кто чем занят. И вдруг раздался звук, от которого показалось,что стены вот-вот сложатся. В доме воцарилась полная тишина. Слышны только тихие шаги по гравию, которые все ближе. И тут в проеме возникает соседская девчонка. Невысокая, в больших очках. В руках дрожал противень, от которого пахло свежей выпечкой. Она посмотрела на наши недоумевающие лица и прошептала: «Здрасьте, я вам пирог принесла, но извините, я ваши ворота снесла...» Оказалось, на улице стояла толпа парней. А соседка не могла открыть наши ворота, так как папа подпер их доской.То ли от стресса, то ли от смущения она каким-то образом просто снесла калитку и та с грохотом упала. До сих пор вспоминаем эту картину: наша готовность к апокалипсису и ее тихий голосок: «Я вам пирог принесла». © gulya.valitova
  • Познакомилась как-то на мероприятии с девочкой. Очень женственная, утонченная, хрупкая на вид, с тонким голоском. Болтаем и между делом она выдает: «Ой, да я как-то сидела, скучала, не знала чем себя занять и вдруг подумала, почему бы мне не отучиться на пилота малой авиации? В общем у меня уже 20 часов налета». Прикиньте! Просто пошла учиться на пилота! Я, когда скучаю, обычно заедаю это вкусняшками под сериал. © arina.antidepressina
  • Гуляли с девушкой в парке. Мимо проходит семья, состоящая из мамы, папы и маленькой девочки лет трех-четырех. Девочка идет рядом хмурая, то ли уставшая, то ли чем-то расстроенная. И тут, внезапно, у девочки озаренный взгляд, широкая улыбка, начинает быстро бежать в сторону такой же гуляющей семьи, в сопровождении криков: «МНЕ НУЗЕН МАЛЬЧИК!» Мальчик, примерно того же возраста, увидев приближающуюся к нему «избранницу», решил срочно ретироваться. Девочку это не остановило, она продолжила бежать за ним с криками: «ТЫ ТЕПЕЛЬ НЕ УЙДЕШЬ!», пока ее папа не подхватил на руки и не унес. © Не все поймут / VK
  • Жена уехала на месяц. Сижу как-то ночью один в квартире, пялюсь в монитор. И вдруг боковым зрением чувствую, что на меня с пола смотрит кот. Появляется нехорошее чувство. Мы ж нашего кошака родителям сплавили, так что никаких живностей дома быть не должно! Медленно поворачиваю голову и вижу на полу большую кучу своих черных носков... © Убойные Истории / VK
  • Был на свидании с девушкой, провожал ее домой. Она зашла в подъезд, мы попрощались, вдруг я замечаю гаечный ключ на земле. В этом плане я «Плюшкин»: все инструменты забираю с собой. В общем, и этот ключ положил себе в карман. Иду и вижу, как мужики над машиной стоят, чинят. Один из них ко мне обращается: «Слышь, мужик, не знаешь, есть ли тут магазин с инструментами поблизости?» Я ответил, что не знаю, спросил что ему нужно, а оказалось, что как раз такой ключ, который я подобрал. Ну мне не жаль, взял из кармана и достал со словом: «Дарю!» У мужиков чуть челюсть не отпала от неожиданного спасения. © Палата № 6 / VK
  • На днях ко мне должна была приехать мама, но меня неожиданно вызвали на работу. Я позвонила ей и сказала, что ключ оставила у консьержки и напомнила, что замок немного заедает, так что нужно приложить усилия, чтобы открыть дверь. Уже на работе мне позвонила мама и сказала, что дверь открыла, правда ей пришлось воспользоваться еще и пилочкой для ногтей. Спустя час мама снова меня набрала и сказала, что немного прибралась и закинула стирку в машинку. Я удивилась, ведь я знала, что мама приедет, поэтому прибрала все. Мама стала говорить, что нашла в холодильнике фарш и сейчас еще котлеток нам пожарит, макароны отварит... Я пыталась вспомнить, что за фарш и есть ли макароны, как вдруг мама говорит: «А я и не знала, что у вас шиншиллы живут. Когда завели?» И тут я подвисла. Какие еще шиншиллы?! Оказалось, что мама перепутала квартиру. Ключ в замок вошел, но открыть она смогла лишь с помощью пилочки для ногтей. Мама тихо свои вещи собрала и спустилась вниз консьержке, а мне пришлось отпроситься с работы и дожидаться соседей. Объяснила все, посмеялись. © Не все поймут / VK
  • Сестра своему очередному ухажеру навешала на уши лапши, что она очень любит читать и на очередном свидании он вручил ей книгу в качестве подарка. Конечно, книга была заброшена в пыльный шкаф для дальнейшего проживания там. Когда я об этом узнал, то решил спасти честь сестры и предложил ей, если не читать, то хотя бы внимательно пролистать книгу. На 245 странице простым карандашом между строк была надпись: «Сомневаюсь, что ты когда-то это увидишь, но если вдруг и правда решишь почитать, то кинь мне смайлик книги в чате». Выждав пару дней для правдоподобности, сестра отправила заповедный смайлик, парниша ничего не ответил. А вечером ее ждал сюрприз — ужин в ресторане и шикарный букет. Парень там же признался, что сестра первая кто не соврала ему о любви к книгам. Ага, да парень, она честна как никто. © Не все поймут / VK
  • Сижу в своей комнате, дома больше никого. Слышу какой-то цокот со стороны зала. По полу будто кто-то когтистый крадется, звук все приближается. Готовлюсь встретиться с каким-нибудь подкроватным жителем... И тут в дверном проеме появляются два голубя! Зашли через балкон и спокойно прогуливаются по квартире. Увидели меня, синхронно развернулись и поцокали назад, в сторону открытого балкона. А мне теперь седину закрашивай. © Тайные истории / VK
  • Когда я была совсем маленькой, мы с семьей отправились в поход и взяли с собой нашу собаку Монтану — помесь сенбернара и ньюфаундленда. Мы спустились к воде, чтобы немного порезвиться и увидели рядом лягушку! Монтана заинтересовалась ею, а потом лягушка прыгнула. Наша Монтана подскочила, перепугалась и убежала. Только мы успокоили нашу собаченьку, снова подвели ее к воде, чтобы показать, что все нормально, как из водоема высунулась голова тюленя. Бедная Монтана снова перепугалась и убежала. © throwaway083638 / Reddit
  • Пока искала работу, обзвонила кучу компаний и сходила, кажется, на бесконечное количество собеседований. В какой-то момент мне перезвонили, похвалили портфолио и предложили выйти на работу. Я была счастлива и без лишних раздумий согласилась. В назначенный день прихожу в офис, уверенно говорю, что у меня первый рабочий день, называю должность — меня спокойно проводят на место, дают бумаги на подпись и сразу подкидывают задачи. Я уже втянулась в процесс, как вдруг раздается звонок... И выясняется, что это та самая компания, куда меня действительно взяли. А я, оказывается, пришла в другую фирму — туда, где раньше проходила собеседование, но мне тогда отказали. Самое смешное, что именно здесь условия оказались лучше и зарплата выше. В итоге вышло так, что я просто зашла, уверенно сказала, что работаю, и меня приняли без лишних вопросов. Вот так наглость и уверенность помогли мне случайно устроиться на работу мечты. © Не все поймут / VK
  • Сложили как-то осенние яблоки на хранение в подвал. Папа полез набрать корзинку для гостей, а свет в подвале не очень, и я светила фонарем. Берет яблочки и начинает возмущаться, мол, откуда тут капустный лист взялся? Поднял его, схватил мой фонарик и светит... Капустный лист расправляет крылья, делает жуткую рожу и начинает дико визжать! В такой панике я папу никогда не видела. Как же он бежал! Оказалась, что это была летучая мышь, которая в подвале зимовала. © Тайные истории / VK
  • День влюбленных в моем детстве появился внезапно, в классе седьмом. Буквально вчера его не существовало, а сегодня девочка, которая мне нравилась, рассказала про какие-то валентинки. Готовых взять было негде. Поэтому я стащил у мамы красный подплечник, выкроил и набил ватой. Самым сложным было зашить отверстие, через которое запихивал вату. Тут неожиданно пригодились уроки труда у девочек. Отдельным квестом было незаметно подложить валентинку в портфель. Открыто никто их тогда не дарил. Кстати, творчество моё она не оценила. © azizov.rashid
  • Как-то гуляли с друзьями, было уже темно, и вдруг подруга кричит: «Ежик, быстрей смотрите, ежик идет!» Мы все дружно кинулись к ежику, начали рассматривать его, ребята хотели забрать его с собой, и вдруг голос с пятого этажа: «А ну поставили Олега на место, он тут уже 2 года живет!» Представляете, у ежика и имя оказывается есть, и даже своя охрана. © Не все поймут / VK
  • Школа, 11 класс. Первый день занятий. Входит новый учитель — пожилой морщинистый мужчина с усами. Выглядит немного странно. Рубашка заправлена ​​только с одной стороны, глаз дергается. Все сразу чувствуют что-то неладное, как будто он слегка не в себе. Он начинает перечислять присутствующих, не поднимая глаз. Затем доходит до моего имени. Начинает произносить его, потом останавливается. Поднимает глаза, смотрит прямо на меня и говорит: «Добрый день! Как поживает ваша семья? Ваша младшая сестра все еще играет на пианино? А модель корабля все еще стоит у вас на комоде? Ваша комната все еще синяя?» Я в полнейшем недоумении. Этот дядька только что описал мою семью и ту комнату, в которой я сплю по ночам. Пока я зависал, раскрыв рот, он вернулся к перекличке. Труханул я знатно тогда. В общем, только на следующий день я узнал, что этот странный препод — лучший друг моего дяди, и они просто решили подшутить надо мной. © dbaker102194 / Reddit
  • Подруге не везло с парнями. Я сказала: «Обращайся, если что — помогу». Как то она говорит мол, дай телефон своего брата. Думаю, зачем он ей? Оказалось, у нее есть план. Она познакомилась с парнем и хочет, чтобы мой брат был временно ее «братом», ну чтобы она уверенно себя чувствовала, когда тот придет к ней в гости. Брат пришел туда, переоделся в халат, сидит чай пьет. Подруга его наставляет: Парня зовут Андрей, придет откроешь дверь и иди на кухню". Вот звонок в дверь, брат открыл:
    — Ты Андрей? Приходи, сестра тебя ждет.
    Тот кивнул, прошел в комнату. Через секунду раздался хохот. Оказалось, что к ней пришел папа, и вдруг узнал, что у него и сын есть... © Палата № 6 / VK

А в вашем жизненном багаже случайно нет парочки подобных историй? Если найдутся, то смело делитесь ими в комментариях. А еще загляните в другие похожие подборки, которые наверняка поднимут вам настроение:

