«А голову ты не забыл?»: 20+ ситуаций, в которых люди перепутали дом с работой

Бывает, заработаешься так, что начинаешь предлагать помощь в выборе товара собственному мужу у холодильника или обращаешься к попутчикам как воспитатель к дошколятам. Мы нашли людей, чей профессиональный азарт не знает границ (и выходных). Случалось ли с вами нечто подобное? Читайте эту подборку и смейтесь вместе с нами!