12 клиентов, которые привели в замешательство даже видавших всякое сотрудников

про женщину, которая касается из подъезда в подъезд - обычная маскировка измен.
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Сотрудники магазинов, кафе, поликлиник и прочих мест — настоящие везунчики. Им посчастливилось стать собирателями историй. Занятных историй о том, какие порой необычные клиенты к ним захаживают.
про женщину, которая касается из подъезда в подъезд - обычная маскировка измен.
Кто-кто, а гости умеют повергнуть в шок даже самых стойких людей. Истории пользователей сети — тому доказательство.
Интересно что это за идея по которой хоть пара палочек сельдерея, но должны отдаваться бесплатно???