12 клиентов, которые привели в замешательство даже видавших всякое сотрудников

Истории
1 час назад

Сотрудники магазинов, кафе, поликлиник и прочих мест — настоящие везунчики. Им посчастливилось стать собирателями историй. Занятных историй о том, какие порой необычные клиенты к ним захаживают.

  • В магазине, где я работаю, есть постоянный покупатель — вредный дед, который зациклен на том, что его обвешивают и обманывают. Один визит этого деда заканчивается нервным срывом для трети нашего коллектива. У меня от вида его лица даже тик начинался. Но вся моя ненависть к нему прошла после одного случая. Дед впервые пришел к нам с женой и заставил ее оплачивать свои покупки ее картой при всей очереди. Женщина чуть не плакала, но оплатила. Как же он был жалок и смешон в тот момент. © Подслушано / Ideer
  • Лет 25 назад работала в такси. Была у меня постоянная клиентка, которая ездила из последнего подъезда девятиэтажки в первый подъезд пятиэтажки, стоявшей во дворе рядом углом. Тариф по городу был единый, платила всегда сполна. Я ее каждый раз спрашивала: «Вас красиво или по-быстрому?» Она отвечала: «А как хотите!» Ну я ее иногда через город красиво к соседнему подъезду подвозила. Говорила, что мужики возмущались, поэтому вызывает всегда меня. А чего возмущаться? Странные! За полный тариф в соседний подъезд подвезти молодую приятную женщину. Но до сих пор загадка, почему она на такси ездила. © Евгения Петрович
  • Как-то пришла клиентка и заказала две больших картошки фри. Обслужил ее, она заплатила, и я отдал чек. Вдруг клиентка спохватилась: «Ой, я хотела четыре картошки фри». Говорю: «Давайте внесу в заказ еще две порции, если хотите». А она: «Нет, не надо, я хочу вернуть деньги, а затем повторно сделать заказ, но уже с четырьмя большими порциями картофеля». © OniiKaps / Reddit
  • Одна дама время от времени заходит за едой навынос. Отдаю как-то ее заказ, а она просит чашку персикового сиропа, который мы добавляем в чай со льдом. Он стоит 12 долларов за бутылку. А она хотела налить себе бесплатно целую чашку. Я сказал ей: «Извините, мы не можем этого сделать». Женщина вышла из себя. Сказала, что сотрудники всегда давали ей этот сироп. Требовала менеджера. Менеджер сказала ей то же, что и я, и была шокирована тем, что коллеги так поступали. © Unknown author / Reddit
  • Работаю в небольшом ресторане. Мы получили онлайн-заказ и работали над ним в обычном режиме. Затем нам позвонила девушка, которая заказывала. Оказывается, она собиралась купить еду в ближайшем к ней заведении, но случайно обратилась в наше. А оно в двух часах езды от нее. Спросила меня, могу ли я лично доставить ей еду. Я сказал ей, что мы не занимаемся доставкой. А она неодобрительно цокнула и повесила трубку. Что ж, бесплатный обед для нас. © ChamberK-1 / Reddit
  • Работаю в поликлинике. Пришла женщина записаться на диспансеризацию. На вид ей лет 60, не больше. Одета со вкусом, хороший макияж, маникюр. Заполняю анкету и вижу, что ей 90 лет! Разговорились. Она, оказывается, в поликлинику ходит только на диспансеризации, а в больнице лежала всего три раза. В роддоме. © Подслушано / Ideer
  • К нам одно время каждое воскресенье за 15 минут до закрытия захаживала парочка риэлторов, постоянные VIP-клиенты. Однажды мужчина попросил спагетти с фрикадельками, но только с одной фрикаделькой вместо трех и с одной жареной куриной грудкой с соусом. И подобные дикие заказы они делали каждый раз. © DimitriTheMad / Reddit
  • Работаю в фитнесе. Всегда веселили вопросы от клиентов, но сегодня девушка побила все рекорды. Поставила меня в тупик, спросив: «А в бассейне на всех дорожках температура воды одинаковая?» Я с невозмутимым видом взяла телефон и, изображая звонок, сказала в трубку: «Добрый вечер, а вы не могли бы сделать на седьмой дорожке потеплее?» © Подслушано / Ideer
  • Работаю курьером в цветочном магазине. Как-то женщина заказала букет и открытку. И еще попросила по пути купить жвачку. Видите ли, ей лень. Так и быть, купил. Пришел к ней домой, а она всучила крупную купюру. Сдачи у меня нет. Ну дамочка, недолго думая, предложила мне сходить в магазин, купить ей продуктов домой и заодно разменять деньги. Использовала курьера по максимуму. © Подслушано / Ideer
  • Какая-то покупательница в нелепой шляпе и такой же одежде катала свою детскую коляску по нашему мебельному магазину. Она бормотала странные звуки, больше похожие на щебетание белки, чем на сюсюканье с ребенком. Я уже собирался подойти к ней, как вдруг из коляски выпрыгнула кошка. Я так испугался! Женщина подобрала кошку и уложила обратно. А там были еще один кот и кролик. © BlackbeltJones / Reddit
  • Одна парочка вечно приходит к нам по субботам примерно за час до того, как я заканчиваю свою смену. От девушки так сильно пахнет духами, что у меня начинает болеть голова. Они заказывают то, за что я, по идее, не могу взять с них деньги. Например, пару палочек сельдерея. Я бы не возражал, но они дают не очень хорошие чаевые и занимают место. В следующий раз, когда они придут, скажу им, что я должен начать взимать с них плату, иначе хозяева кафе меня накажут. © Jo6045 / Reddit
  • Работаю в фитнес-клубе. Одна женщина приходит к нам и, не раздеваясь, прямо в шубе, идет сразу к бассейну. Там снимает шубу, ложится на шезлонг, накрывается этой самой шубой и дрыхнет. Через два часа идет обратно. Охрана стала выяснять у нее, что происходит. Оказалось, она член клуба, муж купил ей карту в подарок и заставляет заниматься. Поднимает по утрам и привозит в клуб. А через два часа забирает. Вот она и делает вид, что занимается. © Gulnaz Zhirenchina

Кто-кто, а гости умеют повергнуть в шок даже самых стойких людей. Истории пользователей сети — тому доказательство.

Комментарии

Уведомления
Цин_Ско
1 час назад

Интересно что это за идея по которой хоть пара палочек сельдерея, но должны отдаваться бесплатно???

-
-
Ответить

Похожее