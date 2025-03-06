12 ностальгических историй о тех временах, когда люди обходились без интернета и мобильных
Истории
1 час назад
Сейчас подросло поколение детей, которое знакомо с гаджетами с пеленок. А когда-то мы ориентировались в мире без этих штучек. Ни тебе игр в телефоне, ни мессенджеров, ни всяких вспомогательных приложений и сервисов. Да что там – даже позвонить было проблемой. Люди поделились забавными историями о том, как они жили в доцифровую эпоху.
- Когда был в детстве на даче и надо было позвонить в город, для этого сначала шли на почту, заказывали разговор на вечер (причем продолжительность разговора надо было указать сразу) и получали талончик. Вечером шли к бабке на горе, у которой был телефон. Всего в деревне была два или три телефона. У бабки звонили на телефонную станцию и ждали какое-то время, пока соединят. А потом кричали в трубку: «У нас все нормально! Да! Нормально! Купались!» Но и в городе домашние телефоны тогда были не у всех. Помню, мамина подруга очень долгое время жила без телефона, по-моему, до середины 1980-х. © Абадонна / ADME
- Летом мог проехать на велосипеде километров пять-шесть вдоль железной дороги. Возвращался домой к обеду и говорил родителям, что был у друга. Понятия не имею, верили ли они мне или им было все равно, главное, чтобы я добрался домой целый и невредимый. Сейчас у меня дети-подростки, так еле уговариваю их пойти потусоваться с друзьями. © SleepNowInTheFire*** / Reddit
- Я жил в сельской местности, окончил школу в 2001 году. У меня был обычный мобильный телефон в те времена. Но он стоил дороговато, и я пользовался им только для звонка родителям. Помню, как поехал в город, заблудился и опустил стекло на светофоре, чтобы спросить дорогу у водителя машины на соседней полосе. Он вручил мне бумажную карту. Сейчас же с современными приложениями я не могу вспомнить, как добраться до дома друга. А раньше держал карту всего города в голове. © jeffeb3 / Reddit
- Помню из детства, что жили бедновато. По ТВ тогда крутили передачу «О, Счастливчик!», которую я любил. Завидовал победителям. Наивно хотелось, чтобы родители тоже смогли выиграть там денег. Вечерами я туда звонил с домашнего и проходил интерактивную викторину ради призрачного шанса на участие. Не прокатило. Загвоздка в том, что звонки были платные, а я не знал. Родители получили приличный счет. Было много нервов, но счет нам аннулировали с отключением платных звонков. Я так и не признался, но я просто хотел добра. © Подслушано / Ideer
- Недалеко от земельного участка моих тети и дяди были лес и речка. А на участке было много разных вкусностей. Дети, в том числе я и моя компания, проходя мимо этого участка, любили туда залезать и срывать все, что могли съесть на пикнике. Дядя каждый год сажал и ухаживал за урожаем. Как-то спустя много лет, когда мобильники более-менее вошли в обиход и детвора уже залипала в них, а о пикниках даже не думала, дядя, жалуясь на это, сказал, что уже не хочет ничего на том участке сажать, так как все равно никто из детей не срывает. © *** / ADME
- Я из того седого детства, в котором еще не было мобильных телефонов. Очень теплые отношения были у меня с моим младшим братишкой. Если расставались с ним, пусть даже ненадолго, всегда заранее договаривались в назначенное время выйти на улицу и посмотреть на одну и ту же звезду, если это вечер или ночь, или просто на небо, если еще светло. И до холодка по позвоночнику ощущалось присутствие друг друга, как будто в этот момент крепко обнимались. © Подслушано / Ideer
- Эх, раньше-то было время: родственникам в другой город письма писали. Длинные, подробные, на несколько листов. И шли они долго. Потом приходили ответные. Отец их всей семье вслух зачитывал, и хранились они потом архивом на отдельной полке в шкафу. А сейчас: мобильная связь, интернет, каждую неделю созваниваемся, хотя новости редко бывают. «У вас все хорошо? У нас тоже нормально», – вот и весь разговор. © loann / Pikabu
- Я росла в 70-80-х. Мама моя работала, днем я дома одна. А телефон-то только городской. Вот как-то ей надо было срочно позвонить мне. Я в это время разговаривала с подружкой по телефону. Долго болтали, мама никак дозвониться не могла. Вдруг связь с подругой у меня обрывается, и слышу в трубке: «Просьба прекратить разговор!» Оказалось, что моя мама, которая работала на телефонном узле, попросила каких-то там своих коллег прервать задушевные беседы по нашему адресу, чтобы наконец-то можно было поговорить со мной.
- Самое первое волнующее приключение в жизни я пережила в библиотеке. Читать начала рано, интересного чтения не хватало, и мама записала в меня в заводскую библиотеку. Мне было лет восемь, я пошла после обеда в пятницу в эту библиотеку и засела в читальном зале с книжкой, которую на дом не выдавали. Очнулась к вечеру. Тихо, в окне закат, и заперта входная дверь. Моя малиновая курточка у двери висит – как ее можно было не заметить? Четвертый этаж, площадь перед проходной, где была библиотека, уже пустая. Телефона дома нет, куда еще звонить, я не знаю. Спасибо случаю. Вахтер разрешил какой-то женщине пройти в здание с ребенком в туалет. Я услышала шаги на лестнице и начала колотить и звать людей. Она подошла, я ей рассказала, что сижу взаперти в библиотеке. Эх, если бы не страх, что мама хватится, можно было бы всю ночь читать. Но и на этом приключения не кончились. Ключ библиотекарь унесла с собой и уехала на выходные на дачу. Добывали меня оттуда через окно, вызвав пожарных. Я медленно спускалась по лестнице, пожарный меня подстраховывал. © Подслушано / Ideer
- Мне 14. Поехала в деревню к бабушке на автобусе. Мобильных не было, заняться нечем. Ну и я 2,5 часа в красках рассказывала соседке про индийский фильм, который недавно посмотрела. Попутчица оказалась терпеливой. Делала вид, что слушает, улыбалась. А по приезде взяла и рванула из автобуса так, что мы даже попрощаться не успели. Уважаемая соседка, если вы сейчас читаете этот текст, примите мои самые искренние извинения. И большое спасибо за то, что вы не послали меня еще на первой серии. © Палата № 6 / VK
- Бабушка на пенсии решила переехать в деревню. Стоит как-то в очереди на почте, жалуется знакомой, мол, она вдова, а в деревне без мужика никак. Тут один мужичок говорит: «Я готов помогать! Деньги и отношения не нужны. Одно условие — каждый день будете показывать мне любимые места, природу. Стирать, убирать за мной не надо. Всю жизнь прожил вдовцом и научился все делать сам». Бабушка на такое условие согласилась, и этот мужичок стал мне хоть и не родным, но любимым дедушкой. Бабушке он стал не мужем, а верным другом. Спустя годы понимаю, что такие предложения от первых встречных я бы принимать не стала. Но ведь тогда даже соцсетей не было, чтобы можно было узнать о человеке побольше.
- Перепутали электричку. Контролер высадил нас в маленькой деревушке, вокруг лес. Интернета не было, такси тоже. В коляске дочка. И начинается дождь, вечереет. Жесть, а не ситуация. Постучались в первый дом, и вдруг оттуда вышла приятная бабушка. Приютила до первой электрички обратно. Рада, что есть такие отзывчивые люди. © Подслушано / Ideer
Поддерживаем и дальше ностальгическое настроение — вот тут пользователи сети вспомнили истории о школьных трудностях.
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