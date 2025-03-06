12 ностальгических историй о тех временах, когда люди обходились без интернета и мобильных

Сейчас подросло поколение детей, которое знакомо с гаджетами с пеленок. А когда-то мы ориентировались в мире без этих штучек. Ни тебе игр в телефоне, ни мессенджеров, ни всяких вспомогательных приложений и сервисов. Да что там – даже позвонить было проблемой. Люди поделились забавными историями о том, как они жили в доцифровую эпоху.