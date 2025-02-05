Если хотел отблагодарить, то купил бы конфет коробочку. А вот "купить продуктов" унизительно как-то.
16 историй о том, что школьные оценки не всегда определяют будущее
Успеха в жизни может достичь как отличник, так и ученик с весьма посредственными оценками. И причин тому может быть масса: упорный труд, везение, особый склад характера. Представляем подборку историй о людях, которые, несмотря на сложности в школе, многого добились.
- Мама — бывший учитель. Приходит она как-то из магазина и рассказывает: «Встретила Ваньку, ученика моего бывшего, разгильдяя. Он же богатым стал!» Только я хотела порадоваться за него, как мама возмущенно выдала: «Он как был двоечником, так и остался!» А парень всего-то хотел ей продуктов купить. Не знаю, чего она так взъелась на него, но я так и не смогла ее уговорить пригласить Ваню на чай. © Рабочие истории / VK
- В школе у меня всегда были двойки по английскому. А в университете вдруг оказалось, что я знаю этот язык совсем неплохо. И вот как-то встречаю свою школьную англичанку. Похвастался, что хорошо учусь в универе, а она посмотрела на меня и выдала: «Так ты всегда отлично знал английский, но больно уж ты на моего первого мужа похож, а он тот еще тип». И ушла. © Палата № 6 / VK
- В школе у нас был потрясающий учитель драмы. Я был одним из немногих, кто окончил его курсы драматического искусства. После учебы я нашел работу, поступил в колледж, участвовал во многих интересных проектах, в том числе на Бродвее и в шоу «Disney на льду». Именно после ледового шоу я вернулся в свою школу, нашел того учителя и рассказал ему о своих успехах. Он был в восторге и сказал: «Ты первый из всех моих учеников, кто стал профессионалом». © Osiris32 / Reddit
- После института трое моих бывших учеников вернулись в школу, чтобы пройти педагогическую практику. Один из них весьма меня удивил. Во время учебы он был самым проблемным учеником в классе. Его выходки изрядно попортили мне нервы. А теперь он — крутой профессионал. Так что весь стресс, который он заставил меня пережить, того стоил! © harpejjist / Reddit
- У нас в классе был очень озорной парнишка. Многие были уверены, что ничего хорошего из него не выйдет, потому что он жил с бабушкой и постоянно таскал у нее деньги, чтобы, как богатые дети, покупать себе игрушки. И вот спустя 13 лет я нахожу его в соцсети. И что же? У него отличный дом, несколько машин, ходит он исключительно в дорогие рестораны. Жизнь — весьма непредсказуемая вещь! © Calvins Mwanyumba / Quora
- У моего отца были проблемы с поведением в школе. Никто не верил, что из него может что-то выйти. Сейчас ему 49, у него шикарная зарплата. Общаясь с ним, вы бы ни за что не подумали, что он был таким сорванцом. И он ни за что бы не позволил мне вытворять в школе то, что делал сам. © Unknown author / Reddit
- Пошли мы с бывшим парнем в ресторан и попали там на какую-то акцию. Нам сделали неплохую скидку, а потом еще подарили сертификат, по которому можно было несколько раз воспользоваться бесплатной доставкой. Оказалось, что рестораном владеет его бывший одноклассник, который учился на тройки и даже школу не закончил. Выражение лица моего парня, когда он узнал, чей это ресторан, было бесценным, никогда не забуду. © Карамель / VK
- Моему другу в детстве диагностировали синдром дефицита внимания, поэтому оценки ему ставили неважные. Он был силен в математике, но плохо сдавал тесты, которые проверяли знания в других областях. Но по мере того, как мы росли, материалы становились все более специализированными, поэтому друг получил отличные оценки на вступительном экзамене в университет. Теперь он — один из лучших студентов факультета информатики. © ramune_0 / Reddit
- У нас в классе была вечно растрепанная девочка, училась на тройки, не блистала ни талантами, ни знаниями. Жила с мамой, в съемной убогой квартире... Проходят годы, они переехали. Она нашла меня в соцсетях. Оказалось, стала врачом-гинекологом, известным репродуктологом, заведующей отделением, обожает свою работу. Просто умница! © Клиент Днс / ADME
- В начальной школе я страдала дефектом речи, из-за которого педагоги даже хотели отправить меня в специальный класс для отстающих детей. Единственным человеком, который вступился за меня, была логопед. Она верила в меня, когда остальные учителя считали, что я просто медленно соображаю. Сейчас я директор по связям с общественностью — написала ей об этом в соцсети. Она очень мной гордится. © thiscitychick / Reddit
- Мой лучший друг учится на 2-м курсе аспирантуры по специальности «астрофизика» и собирается дальше идти в науку. А ведь когда-то его выгнали из школы, потому что у него все было очень плохо с математикой. © NotBarbamento / Reddit
- Я занимался графическим дизайном, поэтому пропускал среднюю школу. Другие предметы меня не очень интересовали, а учителя считали, что я не справляюсь. Я просто не хотел тратить свое время на то, что мне не нравилось. Теперь я разрабатываю дизайн для автоспорта, работаю с крупной гоночной компанией, в то время как мои одноклассники особо ничего не добились. Мне просто не нравилось тратить свое время на то, что было не по душе, а вот когда занятие было по сердцу, я балдел. © Unknown author / Reddit
- Однажды учительница математики заявила перед всем классом, что я ленивая и никогда ничего не добьюсь. А я в итоге стала учителем, а потом и помощником директора той самой школы. Та математичка продолжала там работать. Как-то раз иду я мимо ее кабинета и слышу, как она кричит на ученика. Я не растерялась и отправила ее в отпуск, чтобы разобраться, в чем дело. Все дети подтвердили, что она была злой. В итоге я уволила эту учительницу. © fosterbass / Reddit
- В школе толком не учился. Занимался спортом, гулял, хулиганил, посещал только те предметы, которые считал нужными. И не обращал внимания на тех, кто считал, что из меня вырастет непутевый человек. В итоге выгнали из 9-го класса. Прошло 20 лет, меня пригласили на юбилей «любимой» школы. И — вот неожиданность! — меня и еще четверых человек попросили подняться на сцену, потому что мы самые выдающиеся выпускники за всю историю школы! Одноклассники ржут. У меня два высших, мастер спорта, почетный учитель, многодетный отец. © Подслушано / VK
- У подруги папа был тем еще сорванцом. А потом словно в голове что-то щелкнуло. Отучился в пединституте, стал директором школы. Однажды на родительском собрании подходит к нему знакомая из бесшабашной юности и удивленно так спрашивает: «А ты что здесь делаешь?» Тот говорит, мол, что он тут директор. Мадам вдруг расхохоталась и сказала, что врать нехорошо. © Елизавета Мочалкина / ADME
- Моя учительница во 2-м классе хотела отправить меня на спецобучение, потому что я не могла разобраться в правописании и чтении. А теперь я руковожу инновациями в одной из крупнейших компаний мира. У всех нас разные способности, не позволяйте чужому мнению разрушить будущее ваших детей. © saffiajd / Reddit
Комментарии
"Я уволила ту учительницу, которая была злой". Эх, сколько подобных персон с величайшим удовольствием я бы уволил из школы, где учился!
А ещё - Евгений Весник рассказывал, что после "Приключений Электроника" получил письмо примерно такого содержания: "Дядя Женя, приезжайте к нам преподавать математику, а то у нас такая злая училка!.."
Мучительница первая моя...
(У меня не так в начальной школе было, наоборот, спасибо любимой Т.П.!)
Но некоторые дамы способны судьбу школьникам исковеркать. Или хотя бы здорово попортить.