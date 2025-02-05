16 историй о том, что школьные оценки не всегда определяют будущее

Успеха в жизни может достичь как отличник, так и ученик с весьма посредственными оценками. И причин тому может быть масса: упорный труд, везение, особый склад характера. Представляем подборку историй о людях, которые, несмотря на сложности в школе, многого добились.

А бывший он потому, что она ушла к его этому однокласснику 😁😁

Оценки и наше отношение к школе в целом, конечно, во многом зависят от учителей. Предлагаем почитать статью о крутых педагогах, о которых бывшие школьники до сих вспоминают с теплотой. А здесь вы найдете истории о бесшабашных учениках, которые не давали скучать ни учителям, ни одноклассникам.