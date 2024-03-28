15 человек вспомнили свою студенческую молодость, а нам соринка в глаз попала

Многие из нас называют годы студенчества чуть ли не самым счастливым временем в своей жизни. Ведь даже тяжело поддающийся поеданию гранит науки и трудности общажного быта не омрачали праздник молодости и свободы. Пользователи сети вспомнили свое студенчество, а мы аж прослезились от ностальгии.

Нудный преподаватель утомительно маршировал по душной аудитории и надиктовывал конспект. Он очень хотел, чтобы мы все его слова записывали, поэтому старался не спешить, тем самым создавая атмосферу невероятного уныния. Тут он наконец-то остановился, поднял глаза и сказал: «У слова „индифферентный“ есть синоним „безразличный“, но...» Не успел он выдавить из себя продолжение, как мой одногруппник закончил его фразу: «Но всем нам по барабану». Забавно то, что преподаватель поставил ему пятерку за эту выходку. © Палата № 6 / VK

«Правильное фото для студенческого билета»

В студенческие годы, когда вечером гуляли по городу, познакомились с девчонками. Как оказалось, приехали на спортивные соревнования и временно живут в общаге. Провели мы их туда, узнали, что живут на 4-м этаже, и тут в голову пришла замечательная мысль залезть к ним на балкон. Ну и полез. Только не их корпус оказался. Какой-то парень знатно обалдел, увидев мою рожу на балконе 4-го этажа. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Мы учились заочно, приезжали на сессии два раза в год, но какие это были сессии, эх... Девчонки выходили замуж, рожали... Перед одной сессией у нас сразу две родили, малышей же не оставить, вот и не приехали девочки, думая, что перенесут им сдачу экзаменов на следующий семестр. Но на всякий случай передали нам свои зачетки. В день экзамена мы решили провернуть дело... Одна идет первой с зачеткой мамочки. Сдает на 5, бежит в общежитие, переодевается, меняет прическу, макияж, возвращается и в конце экзамена. Снова заходит уже со своей зачеткой. Садится, как вдруг преподаватель спрашивает:

— Опять вы? Я же уже поставила оценку.

Короче, план наш провалился, пришлось открывать карты, рассказывать про мамочек, которые не смогли приехать, а мы очень хотели помочь закрыть им сессию. Преподаватель вошла в положение, оценила нашу идею и всем поставила оценки в зачетки. © Happy.mama / Pikabu

— Опять вы? Я же уже поставила оценку. Короче, план наш провалился, пришлось открывать карты, рассказывать про мамочек, которые не смогли приехать, а мы очень хотели помочь закрыть им сессию. Преподаватель вошла в положение, оценила нашу идею и всем поставила оценки в зачетки. Happy.mama / Pikabu Дело было у нас на втором курсе. 8-я пара уже, все жутко устали, чуть ли не спят на партах, а в аудитории продолжает раздаваться монотонный голос преподавателя. В один момент, когда препод на секунду замолк, мы к нему хором обратились: «Ну отпустите уже домой, Валерий Сергеевич, все устали сильно...» Он пошел нам навстречу: «Хорошо. Вот этот кусочек мела у меня сотрется и пойдем домой!» Кто-то с задней парты крикнул: «Давайте я его съем!». И съел же! Пошли домой довольные, благодарили нашего героя за помощь, а он довольный был, еще и сыт. © Палата № 6 / VK

«Студенчество и самонадеянность⁠⁠. Неделю назад я решила, что не пойду в магазин за продуктами, пока не сдам сессию»

Мы с товарищами по общежитию отправились на отвязную вечеринку за пределами кампуса. Когда мы вернулись, один из парней начал готовиться ко сну, и выяснилось, что он потерял кошелек. Потому он решил в 4 утра отправиться за ним обратно на вечеринку, но даже рубашку не надел. Мы стали за товарища переживать и поняли, что неплохо было бы за ним присмотреть. Итак, нас было человек 12, и мы всей гурьбой шли по тротуару позади парня без рубашки. Я могу только представить, насколько комично это выглядело для проезжающих мимо людей. © MozzellJames / Reddit

MozzellJames / Reddit Как-то в институте должна была сделать научную работу по психологии, но из-за своей расхлябанности забыла о ней. Естественно, в последний день преподу присылать было нечего, и я пошла на пары, ожидая заслуженных люлей. На вопрос преподавательницы ответила, что работа у нее на почте, а она возьми да ответь: «Да-да, я видела вашу работу, и у меня есть несколько вопросов по ней». Что не так, мы обсуждали еще минут 10. © Подслушано / VK

Подслушано / VK Один из наших профессоров имел репутацию крутого мужика. Если студенты серьезно относились к его лекциям, то он не оставлял это без внимания. И вот на парах кто-то уснул. Профессор продолжает читать лекцию, и, не замедляя речи, достает телефон и идет фотографировать спящего парня. Потом он объясняет, что сделал так на тот случай, если этот студент начнет оспаривать свою оценку. Все захихикали, а парень проснулся и глазами хлопает... В итоге этот профессор стал моим самым любимым преподавателем. © workinlikeadawg / Reddit

«На самых неинтересных парах у студентов открываются невероятные способности к творчеству»

В нашей группе учился харизматичный парень, который пел на концертах и играл в КВН. И, чтобы облегчить себе жизнь, мы с его помощью устраивали целые спектакли для некоторых преподавателей. Например, приходит профессор на зачет, а этот парень такой: «Иван Иванович (условно), мы хотим вас поблагодарить за ваш труд и подготовили для вас песню». И на этом моменте вся группа дружно запевала что-нибудь позитивное. Благодаря этому трюку мы кучу зачетов дружно сдали «автоматом» у особенно сентиментальных преподавателей.

Был в универе на первом предмет «Концепция современного естествознания», по сути ненужный экономистам от слова «совсем». Естественно, менеджеры и прочие маркетологи откровенно скучали. На первой лекции препод начал рассказывать теорию сингулярности, а так совпало, что я увлекался научной фантастикой и как раз заканчивал читать роман про космические путешествия, где очень много про сингулярность и иже с ней связанным писалось. Вот мы и зацепились в процессе дискуссии за эту тему. Естественно, я больше слушал, чем говорил, но вставлял «умные» фразы, побуждая препода и дальше разливаться соловьем (при этом понимал в теме немногим больше остальных студентов). В конце занятия препод попросил мою фамилию и что-то для себя пометил. Сложилось так, что на его последующих лекциях я был лишь еще один раз, однако, придя на установку перед зачетом, единственный из однокурсников получил этот зачет автоматом. По старой памяти. © Алекс Гор / ADME

Алекс Гор / ADME 4-й курс, медицинский институт, цикл по акушерству. Три недели изучали теорию, и наконец-то в первый раз нас, студентов, повели на роды. Группа у нас женская, все в предвкушении.

Получаса просмотра оказалось более чем достаточно. Выходим из родзала в коридор, все в напряженном молчании, и тут одна выдает: «Да ну это все! Лучше кошку завести». © dabigatran / Pikabu

«Послание из прошлого. Найдено в учебнике. Пожалеем парня вместе»

Соседями по общежитию были футболисты. Жили на 3-м этаже. Однажды вечером мы тусовались вместе, и один парень вышел на балкон поговорить по телефону. Не знаю, что он там услышал, но в какой-то момент в гневе бросил телефон на землю. А потом взял и прыгнул за ним. Подобрал, вернулся как ни в чем не бывало и лег спать. Наутро он очень сожалел о своей выходке. Но не потому что мог себе навредить, а потому что разбил телефон. © scoopismaximus / Reddit

scoopismaximus / Reddit Учеба была заочная, и на сессию приходилось ездить на междугороднем автобусе. Особенно ненавистной была в этом плане зима. И вот в одно темное, ужасно морозное утро, надо было бежать на автобус к 7 часам. В такую темень и вставать-то не хочется. Но надо! Умылась, позавтракала и поехала... Собралась быстро, лишь бы не опоздать, а то не уедешь вообще. Учебный день пролетел, вернулась домой. И только вечером дома я обнаружила, что надела разные сапоги. Они оба внешне одинаковые, черные, только один на платформе, а другой на каблуке. Как я смеялась, наверное, все соседи слышали. Из однокурсников никто ничего не заметил. Все ржали над моим рассказом на следующий день. Зато очень внимательной оказалась одна преподавательница. На лекции она хихикала себе в рукав, но мне ничего не сказала. © SwetLanka009 / Pikabu

SwetLanka009 / Pikabu Я в студенчестве год жила в общежитии. Учились с соседками на дневном, подрабатывали, когда время было. Но денег хватало на картошку и макароны. Так вот. Поужинали мы, как обычно, картошкой, спать легли. Ночью просыпаюсь от того, что одна соседка во сне разговаривает. Она такая: «Я в магазине, что брать?» Вторая соседка, не просыпаясь, орет во все горло: «Мясо! Мясо бери!» © ninanerichi / Pikabu

«Сегодня 1 октября, продленные сессии у всех закончились, преподавательский состав троллит студентов»