19 доказательств того, что в общественном транспорте такие кадры ездят — мама не горюй

В общественном транспорте можно встретить кого угодно: от уточки на поводке до семейки, где о воспитании и не слышали. Каждый раз поездка на метро или поезде может превратиться в маленькую трагикомедию, а полет на самолете — и вовсе в фарс. Хотя иногда попутчики бывают такими лапочками, что с ними и расставаться не хочется.

«После долгого рабочего дня я сел в самолет. Рядом плюхнулся парень. Он открыл сумку, и вдруг оттуда выскочил этот малыш»

Когда покой нам только снится

Собрались мы в отпуск: я, муж и дочка. Выкупили целое купе. Ехали так двое суток. И вдруг приходит проводница и говорит, чтобы мы собрали игрушки на двух местах. Я в непонятках, мол, что за дела? Тут она возвращается с двумя бабенками и выдает невозмутимо: «Здесь 2 места свободных, мы подселяем соседей!» Я ей объяснила, что мы это купе все выкупили, показала билеты. Проводница стала отзывать моего мужа в сторону и хотела с ним о чем-то договориться. Я сказала, что муж никуда не пойдет, пусть все вопросы решает со мной. В итоге никого к нам не подселили, конечно. © Mentalitett / Pikabu

«Наш кот — опытный путешественник и в вагоне ведет себя как хозяин: везде ходит, может развалиться посреди прохода, игнорирует мелких собак, лежит на матрацах»

Когда все продумал заранее и купил подходящие носки

Пассажиры бывают разными

Мужик в электричке ехал с собачкой, посадил он ее рядышком. На остановке вошла толпа, все стоят: взрослые, дети, старики, а мужик сидит кайфует, собака тоже не обламывается. Тут бабка какая-то вой подняла, что места вообще-то для людей. А мужик и говорит такой, что за собаку его обязали проезд оплатить, и она будет сидеть, поскольку за место уплачено. Поспорили минут 5, конечно, но мужика не сломали. © hdloug / Pikabu

«Я увидела эту легенду!»

Когда в купе попались самые милые соседи

В купе со мной едет пара лет 50. Мужчина подсаживает свою женщину на верхнюю полку и приговаривает: «Вот так, мое солнышко. Тебе удобно? Лежи, моя хорошая, я с тобой. Хочешь, я тебя укрою?» Наверное, отношения ничего не стоят, если спустя годы вместе они не выглядят так. © hovrashe / Twitter

«Увидел сегодня в метро, не мог не выложить. А как давно вы пользовались подобными устройствами?»

Когда шутка: «Остановите самолет, я выйду!» уже не кажется такой смешной

Летел рядом с семейкой: мать, отец и 4 малыша. Дети носились по салону с криками туда-сюда. Стюард попросил родителей следить за ними, а папаша ему нагло так: «У нас вообще-то четверо детей и всего двое взрослых!» А потом начал стюарду угрожать, мол, да я тебя запомнил, да я тебя найду. А тот не испугался и дал команду пилотам, мол, необходима экстренная посадка. Самолет сел в ближайшем аэропорту, и всю семейку выдворили из салона полицейские. Дальше мы летели уже спокойно. © jcforbes / Reddit

«Это был самый хороший попутчик: не храпел, не вонял, туалет не занимал, про болезни не рассказывал»

Вопрос один: зачем? Зачем он в метро?

Умение просить вежливо открывает многие двери. Но не все в курсе

У меня была нижняя полка. Захожу в купе, а там мама, папа, их дети 5 и 16 лет и собачка в переноске. Мне прямо с порога заявляют: «Ну вы же понимаете, что спите наверху?» Я сказал, что сплю на своем месте, и вышел. Вернулся — они все легли, причем и на мое место тоже, и такие: «Полезайте наверх!» Ну тут я завелся и говорю: «Все равно же заставлю перелечь, зачем скандалить?» Короче, переползли они обратно. И главное, если б попросили по-хорошему, я бы поменялся, но договариваться ведь тоже надо уметь, а тут аж прям выбесили. © MarauderCrew / Pikabu

Кого только ни встретишь в метро

Такие спутники на вес золота

Пару лет назад ехала в поезде в жуткую жару, еще и место боковое. А в купе напротив ехала семья из матери, 4 сыновей и ее свекрови. Короче, они заняли полтора купе. Я поняла, что влипла. Но такого я еще не видела: всю дорогу пацаны тихо болтали между собой, если начинали шуметь — один материн рык, и все тихо сидят. Иногда они собирались вокруг нее и смотрели в окно, и она рассказывала им о том, как много подсолнухи вытягивают удобрений из земли и как создавали водохранилище. Ее свекровь блаженно читала книжку и в воспитание не лезла. Спать хлопцы легли не поздно, по команде матери. Я таких мам в жизни не видела. © Bramarbas / Pikabu

«Сосед в электричке, у которого все еще впереди»

Спасибо, что не змеи

Возле меня в автобусе сидела женщина с клетчатой сумкой в ногах. Сумка периодически шевелилась. Пассажирка открывала ее, проверяла что-то рукой и закрывала обратно. Но потом она ойкнула, вскочила и со словами «простите, извините!» начала заглядывать под сидения. Оказалось, в сумке было двое маленьких котят. Видно, в какой-то момент они выбрались из сумки и разбежались по салону. Транспорт был забит, поэтому отыскать их оказалось нелегко. Помогали всем автобусом. Один забился под сидение, а второй добрался до водителя и уселся возле него. Такой вот квест. © Палата № 6 / VK

У этого человека самый концептуальный пакет

Главное — не терять чувство собственного достоинства

Ехала в электричке. Вдруг половина пассажиров вагона вскакивает и спешно продвигается к выходу — вошли контролеры. Последней поднимается дама с маленькой собачкой на руках, поворачивается к контролерам и говорит: «Ну, что же вы так неожиданно?» И после этого гордо уходит вслед за остальными «зайцами». © Палата № 6 / VK

«Лучший попутчик из всех, что мне попадались»