15 историй о неугомонных соседях, после которых очень хочется перебраться на необитаемый остров
Ужиться с людьми — задачка не из легких, потому что соседи по комнате, по лестничной клетке или по дому бывают разные. Никогда не знаешь, кто переедет за стенку, и что он выкинет завтра: дружелюбно пригласит выпить кофе или втянет в курьезную историю.
- Когда мой отец был молодым, у него был сосед, который все время включал радио на полную громкость. Однажды он пожаловался моему отцу, работающему инженером-электриком, что у него постоянно выбивает пробки. Он грешил на неисправную проводку, но отец объяснил ему, что громкое радио создает слишком большую нагрузку на цепь, когда оно постоянно включено. Посоветовал соседу попробовать уменьшить громкость или выключить приемник, когда его нет дома, и посмотреть, поможет ли это. Мужчина попробовал, и, к его удивлению, автоматический выключатель перестал срабатывать! Сосед был очень благодарен за помощь в решении этой проблемы, но он не догадывался, что на самом деле это мой отец выключал ему свет, чтобы радио не мешало ему. © TheFeshy / Reddit
- Один мой сосед попросил другого помочь вытащить машину из сугроба после сильного снегопада. Я решил тоже прийти на помощь. Мы толкали машину сзади, а сосед рулил. Когда он выехал на дорогу, и я увидел, что задние колеса не двигаются. Я повернулся к соседу и спросил: «Он что, не снял с ручника?» Именно так и было, поэтому он не мог выехать. © Darkarba / Reddit
- Когда жила в общежитии, у меня была соседка, которая очень вкусно готовила. Я не только ела, но и училась готовить сама. Однажды она приготовила такие вкусные наггетсы, что я в шутку сказала, что назову ребенка в честь нее. Прошло уже много лет, и она все это время обижается на меня за то, что я так и не выполнила свое обещание. Только вот у меня двое сыновей и было бы немного странно, если бы я назвала кого-нибудь из них Анжелой. © Мамдаринка / VK
- Однажды я наблюдал, как соседи целый день строили огромную террасу. Их было человек десять, потому что работы было много. Но видимо, они не учли толщину фанеры, и после того, как все было готово, они не смогли открыть ни одну дверь. На следующий день я наблюдал уже за тем, как они сносят эту огромную террасу. © Fargeen_Bastich / Reddit
- Работаю сварщиком за границей. Есть у меня сосед по комнате, в целом нормальный парень, но вот в чем загвоздка: он лютый подкаблучник. Его жена звонит ему по пять раз в день, не разрешает ему никуда ходить, кроме как на работу. Летом стояла жара, градусов 30, мы все поехали купаться. Жена ему позвонила по видеосвязи, увидела, что он на море — и устроила скандал. © Подслушано / Ideer
- У моей бабушки была странная соседка, которая поливала цветы каждый день, даже в дождь. Она хвасталась, что именно благодаря такому тщательному поливу, они цветут и зимой тоже. Однажды бабушка раскрыла мне секрет, после которого я ржала в голосину: «На самом деле, это искусственные цветы. Только соседке не говори!» © SaturdayBaconThief / Reddit
- Я очень чистоплотная и люблю убираться, а моя соседка по комнате не может просто мусор выбросить. Ей сложно даже донести его до ведра, хотя у нас их целых два. Но последней каплей было то, что я обнаружила в шкафу кучу заплесневелых пакетов из-под молока, баночек из-под йогурта и стаканчиков с загадочной жидкостью. Я поговорила с ней и сказала, что это не нормально. Она убрала, но через какое-то время это повторилось. Думаю, она не видит в этом проблемы. © alowe773 / Reddit
- Многие знают о суперспособности мам находить вещи там, где их буквально минуту назад не было. Вот у меня сосед по комнате такой же! Всегда прошу найти его мои вещи — ни разу не подвел. Прокачал свою способность до того, что стоит только сказать вслух, что вещь пропала, и она тут же находится. Хотя до этого ее ищу по полдня. © Подслушано / Ideer
- Добрых десять лет наши соседи каждую неделю выносили мусорные пакеты на обочину дороги накануне приезда мусоровоза. Мы живем в пригороде, рядом с лесом, так что диких животных здесь предостаточно. Почти каждое утро мусор был разворочен и разбросан енотами по всей округе. Мой отец несколько раз просил их купить контейнеры, чтобы хранить мусор и выносить его утром, как и все остальные соседи. © KleverGuy / Reddit
- У наших соседей есть вторая кухня в подвале, в которой они готовят, а кухня наверху не используется, чтобы всегда выглядеть идеально чистой. © Kat75018 / Reddit
- Живу один в небольшом доме за городом, держу свой огород, выращиваю там огурцы, помидоры, перец, разные травы. Вчера утром набрал воды, иду поливать, а у меня на грядках десятки разноцветных шариков лежат. Сначала удивился сильно, подумал, что у овощей был праздник ночью, но оказалось, что это у соседей мальчишке исполнилось пять лет. Он с друзьями играл шариками, видимо, сильно подкидывал их, вот они ко мне и залетели. Сосед все объяснил, извинился за бардак. © Палата № 6 / VK
- Живу на 2-м этаже. Звонит домофон. Я никого не жду, поэтому не открываю. Опять звонит. Смотрю из окна, но там не видно, кто стоит у подъезда. Я посмотрела в глазок: открывается дверь соседней квартиры, выходит женщина, спускается, забирает свою доставку и заходит обратно. Я стучусь к ней, спрашиваю: «Вы вызвали курьера в мою квартиру?» Она: «Да. У меня домофон не работает, я думала, что вы откроете». © AngelinaEddi / Pikabu
Никогда не открываю дверь если не вижу у подъезда машину скорой помощи. Все остальные "друзья", "доставка" и "сотрудники" по моему мнению должны донимать именно тех к кому пришли. И соседи чаще всего в большинстве со мной согласны и делают также. Иногда только те кто не владелец, а снимающие квартиры бухтят и злятся.
- Мои соседи очень милые и всегда готовы помогать, но однажды утром это сыграло со мной злую шутку. Я очищала лобовое стекло моей машины ото льда и краем глаза заметила, как дедуля из этой пары выскочил из дома с кувшином горячей воды. Я попыталась остановить его, но не успела. Он выплеснул целый кувшин горячей воды на лобовое стекло. Оно не треснуло, но теперь вместо легкого инея у меня образовался толстый слой льда, потому что на улице до сих пор было достаточно холодно. © 84th_legislature / Reddit
- Подруга разрешила пожить в ее квартире, пока у меня ремонт. Однажды пришла бабуля-соседка, пригласила на чай. Я согласилась. Так я узнала о «вечерах соседей». Каждый в чем-то хорош и помогает другим. Среди соседей есть парикмахер, массажист, психолог и терапевт. Меня тоже решили втянуть в свой круг, вот только я гинеколог. © Не все поймут / VK
- Переехал в новый район. Утром иду на работу, и тут из-за поворота на меня выходит миниатюрная девушка с кабаном на поводке. Я аж портфель уронил в лужу от неожиданности. А она глянула на меня так с прищуром и как спросит: «А вы, наверно, наш новый сосед?» Киваю, а она объясняет, что кабанчик — это мини-пиг, который однажды начал слишком резко расти, что несвойственно для мини-пигов. Они так к нему привыкли, что решили оставить. Все соседи уже давным-давно с ним знакомы. © Не все поймут / VK
Комментарии
Плеснуть на стекло, заиндевевшее от ночного заморозка, кипятком... Действительно, что может быть правильнее, если человек никогда не слышал о физике?