15 историй о неугомонных соседях, после которых очень хочется перебраться на необитаемый остров

Никогда не открываю дверь если не вижу у подъезда машину скорой помощи. Все остальные "друзья", "доставка" и "сотрудники" по моему мнению должны донимать именно тех к кому пришли. И соседи чаще всего в большинстве со мной согласны и делают также. Иногда только те кто не владелец, а снимающие квартиры бухтят и злятся.