Мало того, что всё так растаяло, так ещё и клубника выложена несимметрично.
15 человек, чьи ожидания от заказа разбились как хрустальная ваза
Вы листаете интернет-магазин, долго присматриваетесь к ассортименту, находите идеальную вещь, оформляете заказ и с замиранием сердца ждете посылку. Наконец, курьер у вас на пороге, открываете коробку, а там — сюрприз. Причем не всегда приятный. Иногда наши ожидания разбиваются как хрустальная ваза: неожиданно, быстро и, к счастью, не так болезненно. Ведь иногда такие казусы оказываются к лучшему.
В этой статье мы собрали 15 эпичных примеров, когда люди доверились ярким картинкам на сайте, а получили совсем не то, чего ожидали. Эти истории — не только повод посмеяться, но и важное напоминание о том, как важно быть внимательным и проверять продавцов, чтобы не попасть в подобную ситуацию.
«Если бы я знал, что кондитеры пришлют мне это, сделал бы торт сам. Самое ужасное — это то, что торт еще и обошелся в копеечку»
- Мои родители заказали стеклопакеты. У них эркерное окно — пять рам. Привезли, а установить не могут. Полдня возились. В итоге сдались. Папа сказал, что за 10 тысяч готов у них все это купить. Они отдали. Папа мой умеет все. Они уехали, он сам все установил. © Подслушано / Ideer
- Заказал еды. Спустя 20 минут раздается звонок в домофон. Из лифта выходят двое. Спрашиваю, где мой заказ. А те два товарища показывают мне смартфон с приложением, где указан мой адрес, и выдают то, что я совсем не ожидал услышать: «Да все оплачено, давай заказ». Оказалось, что эти двое пришли не доставлять, а забирать заказ с продуктами на девятый этаж многоквартирного жилого дома, и их даже ничего не смутило. Покушать не покушал, но хоть поржал, хорошо, что из холодильника продукты не забрали. © Mr.E**skus / Pikabu
- Мне однажды чужой заказ привезли, я не поглядела и схватила. Потом открыла, смотрю, а там вместо набора продуктов штук десять упаковок готового борща и все. Ага, думаю, кто-то хочет вылить в кастрюлю и сказать, что сама сварила (я сама так один раз сделала). Не для мужа, а для сестры, она поклонница домашних супов, ела и приговаривала, какая я молодец. Написала в поддержку, так молоденькая девушка из соседнего подъезда сама прибежала через 5 минут в халате и тапках, принесла мой заказ, схватила свой борщ и унеслась. Наверное, чтобы успеть встретить «любимого» с домашним обедом. © Подслушано / Ideer
«Ну серьезно, что ли?»
«Классическое ожидание VS реальность»
- Заказала матрас в интернет-магазине. Большой такой, для двуспальной кровати. Сказали, что привезут через 2 недели. На следующий день в районе обеда звонок: «Если вы не забираете матрас в течение 10 минут, мы оставляем его около двери подъезда и уезжаем», — покупка и доставка оплачены заранее. Бросив все дела, несусь домой (хорошо, хоть недалеко была), получаю заказ и понимаю... Матрас в лифт не войдет. Да и я, хрупкая девушка, его и поднять не в силах. К тому же живу в высотке на верхнем этаже. Курьеры смотались в мгновение, даже не подумав предложить помощь. Что за люди? © Подслушано / Ideer
- Моя знакомая, с которой некогда были хорошие отношения (просто разошлись пути), занялась кондитерской деятельностью. Я увидела прикольные вкусняшки, решила заказать, оплатила, встретилась с ней поболтать и заодно забрать заказ. И уже дома ребенок сказал, что невкусно. Попробовала сама, а там печенье деревянное, пряниками можно забивать гвозди, а шоколад — кондитерская глазурь! Я была в шоке, выкинула, даже разбираться не стала. На картинках все было так красиво, а по факту — эта работа не стоит тех денег, которые я отдала. Разбираться с ней не хочу, а вот видео, где я стучу ее пряником по столу, выложу ей в отзывы везде, где можно. Не удивлена теперь, что этих самых отзывов там немного. Стоит работать добросовестно. © Подслушано / Ideer
«Заказала высокие латексные чулки, но получила нечто больше похожее на чехол для спального мешка»
"Стоит работать добросовестно" я очень надолго запомнила, как купила в Польше конфеты, которые мне очень советовали со словами "никогда такой вкуснятины не ела". Конфеты (по факту печеньковые шарики в глазури) проявлялись недоеденными пару месяцев, потом ушли в мусорку. Как можно было вот эту вот гов***шку поставить выше всей отечественной кондитерки, никто не понял. То ли у человека вкус отсутствует как данность, но ли на наши конфеты денег нет. Так что если человек слаще редьки ничего не пробовал, ему деревянные пряники верх мечтаний, знакомая вполне может считать, что все ок с ее выпечкой
«Что я заказала VS что мне доставили»
Если заказываешь на Али, впрочем, как и везде- нужно указывать размер, а не просто нажимать кнопку ' купить'
- Работаю официанткой в одной пиццерии. На днях посетитель пришел с просьбой разогреть его пиццу, купленную в соседнем магазине. Мы были вынуждены вежливо отказать, потому что со своим нельзя. Он аргументировал тем, что это его любимая пицца. В итоге заказал кофе и ел свою замороженную пиццу! © Подслушано / Ideer
- Жене надо было купить букет в школу, учителя поздравить. Попросила меня зайти в ближайший цветочный магаз, прицениться к букетам. Зашел, прислал фото букетов с ценниками. Потом произошел какой-то форс мажор, и мероприятие отложилось дней на 10. Когда пришло время, жена накануне вечером пошла купила букет. Разумеется, «свежий, только сегодня собрали». Вечером смотрим — вянет наш букет, а на некоторых цветах плесень нашлась при ближайшем рассмотрении. Ну и «вишенка» — стали смотреть фото, которые я присылал 10 дней назад, и понимаем, что на фото тот самый букет. Не такой же, а прям именно вот тот. К чести магазина, деньги вернули. © full.tranquility / Pikabu
Кукла Леди Гага
Насчёт букетов тоже есть история. Мама преподаватель, ей часто дарили цветы и один раз подарили чудесный на вид букетик , где каждый бутон розочки был обернут слюдой прозрачной , как конфетка. Ну мы удивились , стали разворачивать, и посыпались лепестки. Свежими лепестками просто обложили сухие абсолютно бутоны и завернули вот так в слюду. Было не столько обидно за букет, сколько за то ,что люди ведь деньги потратили на него, хотели приятное сделать, а продавцы такие нечестные.
«Мне сказали, что эта посылка не поместится в почтомат, пришлось заказать на дом»
- Вот-вот, мой муж тоже из-за этого считает, что я заказываю слишком много ненужного. © SDMke95 / Reddit
«Я просила торт с фото на день рождения. А мне вместо этого прислали ужасный рисунок от руки»
Давно известно что не стоит доверять рекламе, а тем более картинкам. И даже положительные рекомендации знакомых или пользователей не гарантируют успешный результат.