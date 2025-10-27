17 историй о том, что работа курьера никогда не бывает скучной и предсказуемой

Последняя история напомнила мне мою ситуацию. Работаю на частной заправке. У нас возле заправки живёт собака Белка, белая вся, чёрные только глаза, уши и нос. Собака ласковая и ко всем идёт. Она большинству водителей нравится, её любят погладить. И вот работаю, подъезжает клиент, подаёт мне деньги и на собаку говорит: "Привет, белокурая". Я отпускаю бензин и вдруг слышу крики и маты: "Я собаке сказал". В машине была жена и подумала, что он со мной заигрывает. Я - крашеная блондинка. Смешно было, ведь жене не доказать. В итоге мужик исчез с тех пор с нашей заправки. А был постоянным клиентом. 2 года с тех пор его нет.