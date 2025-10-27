Счёт за пиццу на вечеринку в богатый район города вышел только на $40? Это когда такие цены были?
17 историй о том, что работа курьера никогда не бывает скучной и предсказуемой
Пожалуй, нелепые и забавные ситуации в жизни курьера неизбежны. Каждый заказчик — как прыжок в неизвестность. В один раз на пороге встретит милая бабуля с пирожками, а в другой — человек, который воспринимает опоздание на минуту как личное оскорбление. В таком рабочем ритме поневоле научишься воспринимать любые вещи с улыбкой мудрого философа.
- Вчера курьер привез только половину заказа, вторую забыл в машине. Я обратился в поддержку. Через час этот курьер приезжает, начинает извиняться. Я отвечаю, что ничего страшного, бывает... Он все это время обращается ко мне на «вы». И, видать, очень сильно хотел извиниться и в итоге сформулировал: «Извините, братан». © dadaska13 / Pikabu
- Работаю курьером, доставляю еду. Но при этом еще и занимаюсь маникюром, делаю девушкам ногти. И вот как-то раз я приношу заказ, а меня встречает одна из клиенток. Она ну очень рада была меня видеть, и начала звать из соседней комнаты какого-то Сережу. Говорит, мол, муж не верит, что она ходит к мастеру-мужчине, и вообще он хотел познакомиться.
Выходит Сережа. Буквально слышно было, как по его венам течет чистый тестостерон. Крепкий, суровый, будто из скандинавского эпоса. Подходит он ко мне и говорит: «Так вот ты какой, мастер». Я молчу. «Хорошие цены у тебя», — говорит Сережа и жмет мне руку. На прощание пообещал скидку в автосервисе, где он работает. © Vladoo236 / Pikabu
- Рекламное производство, большое, нет возможности все отдавать курьеру лично. Распечатал и нарезал 100 наклеек с надписью «Отдать в офис!», чтобы клеить на то, что надо отдать в офис. Положил их рядом с входом. На следующее утро приезжаю, наклеек нет. Искал. Потом звонят из офиса и говорят, что курьер зачем-то привез пачку наклеек «Отдать в офис!» © obitatel.pustoty / Pikabu
- Доставлял пиццу в богатый район города. Там была вечеринка, и компания никак не могла решить, сколько мне дать чаевых. В итоге они предложили мне сыграть на них в пинг-понг с хозяином дома. Я выиграл со счетом 11:8 и ушел с 40 долларами за пиццу и 80 долларами чаевых. © Blackby4 / Reddit
- Курьер должен был развезти заказы. И одна дама попросила предварительно позвонить ей, а не в домофон, чтобы мужу был сюрприз. И вот сидит курьер у нас в офисе, обзванивает клиентов перед выездом. Говорит: «Я перед тем, как зайти, позвоню вам на мобильный, чтобы муж не застал». В итоге оказалось, что он перепутал и сказал это не той женщине. © Рабочий случай / VK
- Утром должен был приехать курьер, забрать мой ноутбук на ремонт. Я все приготовил. Тут курьер звонит мне по телефону, говорит: «Я только что приходил, но меня послали, ноутбук не дали, разберитесь!» А у нас звонок в двери глючит иногда, не звонит. Я так понял, что он звонил, но звонок просто не раздался, и он ушел ни с чем. Говорю ему: «Поднимитесь опять и позвоните настойчивее. Или в дверь постучите посильнее». Проходит три минуты, он опять звонит мне по телефону и говорит что-то в духе: «Вы там что, вообще?».
Оказалось, курьеру адрес неправильный дали. Он пошел в дом 4а, а мы в 4. Разбудил какого-то мужика и начал требовать у него ноутбук. Мужик спросонок, в непонятках — не дам! Курьер говорит: «Мы же договаривались!» Мужик: «Ничего не знаю, не дам и все». Курьер впал в ступор, позвонил мне, а я его повторно к тому же мужику направил, и он опять пошел у него ноут отбирать. Ох, хотел бы я видеть эту картину. © Cool story / VK
- У меня мама живет в том же доме, где и я, но в другом подъезде. Один курьер про это знает, и когда я говорю, что я не дома, он такой: «А в 74 могу оставить?» И вот однажды он звонил, а я не слышала, была у мамы дома. Так он заявился напрямую к маме, и с порога: «Здравствуйте, а N тут?» © nazzz_811
- Я девушка, работаю курьером. Привожу цветы, а в заказе нет номера квартиры. Звоню получателю — отвечает бабушка. Хочу узнать номер квартиры, а она сразу: «Не скажу!» Пытаюсь объяснить, что это цветы, подарок, все оплачено. А она: «Оставьте себе!» — и кладет трубку. Минут сорок пыталась разобраться, позвонила в цветочный, узнала имя отправителя, снова звоню и называю имя, и бабушка вдруг говорит: «Так это же моя внучка!» Пустила, обняла, сто раз извинилась и поблагодарила. И вот стою я с этими цветами и думаю: жизнь курьера не скучная, зато очень человечная. Ребят, если заказываете цветы пожилым, предупредите их заранее, чтобы радость не превращалась в стресс. © yul.life11
- Сегодня заказал продукты. Курьер приехал, позвонил в домофон. Я открыл и сразу сам спустился, чтобы помочь. Ну логично же: человек целый день таскает тяжести, а я сижу дома, занимаюсь монтажом. Почему бы ему не облегчить работу и не помочь? Вы бы видели его лицо! Говорит: «Это вам? Не ожидал, что вы спуститесь. Спасибо большое, вы сделали мой день добрее. Ваши родители такие молодцы, воспитали достойного парня. Передайте им спасибо». Мне даже неловко стало. Впервые так курьер реагирует на мои поступки, я даже растерялся немного. Просто вышел помочь без задней мысли, а тут такое. © framyloft
- Работаю в службе доставки еды. В основном все спокойно: забрал, отвез, отдал. Но однажды попался заказ, который заставил меня пересмотреть отношение к профессии. Приезжаю на адрес. Обычная многоэтажка, стандартный заказ — суши и пицца. Поднимаюсь на этаж, стучу. Открывает дверь мужик в костюме динозавра. Да, самого настоящего динозавра, с хвостом и огромной головой!
Сначала подумал, что это детский праздник, ну мало ли. Но мужик на полном серьезе говорит: «Заказ для Ти-рекса». Я, естественно, в полном шоке. Но работа есть работа, протягиваю ему пакет, и тут начинается шоу. Этот динозавр пытается взять пакет своими «лапами». А руки-то у него короткие! Он пыхтит, пытается ухватить, но не может. Я уже начинаю ржать, но стараюсь держаться. Спрашиваю: «Может, помочь?». А он на меня так строго смотрит из-за этой резиновой головы и говорит: «Динозавры не просят помощи!».
Минут пять мы с ним в молчании наблюдаем, как он борется с пакетом, пока в итоге хвостом не задевает дверь, и она захлопывается прямо перед его носом. Я стою, жду. Через минуту он открывает дверь уже без костюма, покрасневший от смущения. Берет заказ и говорит: «Ну, я хотя бы попытался!». © На работе / Telegram
- Только домой зашла, и вдруг звонок — доставка. Открываю. Курьер с порога: «Спасибо, котик». Я в недоумении: неожиданно, но даже приятно. Он улыбается и снова: «Котик». И не уходит. Я вообще уже ничего не понимаю, и тут курьер дерзко так: «Кодик, пожалуйста, скажите мне». © alisa_gabliya
- Папа решил сделать маме сюрприз: заказал цветы и клубнику в шоколаде с доставкой. Курьер маме звонит, а та в панике. Ничего я не заказывала, кричит. И трубку бросает. Так в итоге этот курьер взял и перезвонил, уговаривал ее, пока она не решилась выйти и забрать подарок. Да еще и поздравил ее с юбилеем и пожелал счастья. © uimsdys
- Есть у меня подруга, молодая мамочка. Решила сделать ей сюрприз. Сделала манты, булочки и отправила курьером. И тут звонит курьер: «Трубку не берут». Звоню сама — молчит. Расстроилась, говорю: «Тогда скушайте сами». И вдруг через пару часов слышу стук в окно — я на первом этаже живу. Выглядываю, а там курьер. В руках коробка пастилы и моя посуда. Говорит: «Мама вам передала в благодарность». А подруга вышла на связь только на следующий день — вчера, оказывается, уснула. © gulim_lawyer
- Привез мне курьер цветы в подарок. Вежливый такой, приятный, поздравил меня. Стою радостная и ошарашенная с букетом. И тут он внезапно выдает: «А давайте я у вас цветы заберу? И подъеду еще раз, чтобы вы видео сняли, как я их вам доставляю?» Я, конечно, согласилась. Тогда он немного отъехал назад, снова подъехал, остановился, открыл дверь, и я все успела снять. © medina__shh
- Весной купили дом, начали ремонт. Для ремонта заказывали кучу всего на маркетплейсе. Потом технику, мебель... И всегда приезжал один и тот же курьер. И вот сегодня снова была доставка, курьер приезжает и неожиданно выдает: «Хоть бы уже на чай пригласили, а то каждый день к вам приезжаем». Это было очень смешно. Он еще не знает, что на днях ему снова к нам ехать... © lyazzatsaulebay
- Доставлял пиццу. Открывает мужик. Я говорю: «Ваша пицца!» Он такой: «Да-да, поставь на пол, я сейчас». И закрывает дверь. Минут 10 жду. Кричу ему. Он просит еще подождать. И еще. Проторчал там полчаса, и тут он вдруг: «Ты еще тут? А я думал, это игра такая: кто дольше продержится!» Оказывается, он был в прямом эфире на стриме, где его зрители заставляли выполнять всякие задания. И кто-то предложил проверить, сколько курьер будет ждать. А потом он еще и жалобу кинул в поддержку, что еду холодную привезли. © На работе / Telegram
- Однажды решила заказать себе суши. Приехал доставщик, отдал мне еду, я ему протягиваю деньги. И слышу: «М-м-м, рыженькая». Я опешила, думаю, вот это наглость! Поднимаю на него глаза и вдруг вижу, что он смотрит на банкноту. И тут он тоже глаза поднимает и замечает мои рыжие волосы! В итоге ему стыдно, а я ухохатываюсь. © Cool story / VK
Последняя история напомнила мне мою ситуацию. Работаю на частной заправке. У нас возле заправки живёт собака Белка, белая вся, чёрные только глаза, уши и нос. Собака ласковая и ко всем идёт. Она большинству водителей нравится, её любят погладить. И вот работаю, подъезжает клиент, подаёт мне деньги и на собаку говорит: "Привет, белокурая". Я отпускаю бензин и вдруг слышу крики и маты: "Я собаке сказал". В машине была жена и подумала, что он со мной заигрывает. Я - крашеная блондинка. Смешно было, ведь жене не доказать. В итоге мужик исчез с тех пор с нашей заправки. А был постоянным клиентом. 2 года с тех пор его нет.