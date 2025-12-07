15 зачетных историй из путешествий, где все пошло не по плану, зато запомнилось надолго

Любая поездка в новую страну приносит массу впечатлений, но особенно запоминаются уморительные или неловкие моменты, которые порой затмевают собой все остальные детали. Героям этой подборки было чем поделиться, а по некоторым рассказам вообще хоть фильмы снимай. Особенно запали в душу крутые японские бабушки и забавная итальянская коза.

Приехали в Японию и искали дом, который заранее арендовали. Район запутанный, номеров на домах нет, потерялись мы короче. Вдруг к нам подошла группа японских бабулек и давай выяснять, что мы ищем. Я показал им адрес, и тут одна бабулька повернулась к остальным и как давай раздавать указания. Она, видимо, главная у них там была. Мы глазом моргнуть не успели, а все бабушки тут же разбежались. Не вразвалочку, а прям рванули в разные стороны. За десять минут они нашли наш дом, который оказался не так уж далеко. Но эти десять минут, пока они его искали, были просто уморительны: они кричали друг другу, кричали главной бабульке, которая держала нас в курсе на ломаном английском. Одна из бабушек споткнулась и упала, но тут же вскочила и крикнула, что все в порядке. Мы их, конечно, от души отблагодарили, и они ушли, распевая какую-то походную песенку. © Peregrine*** / Reddit

Повезло забронировать супердешевый дом в Италии, прямо посреди виноградника. Думаю, ну круто! Только вот хозяин скрыл от меня, что я там буду не один. В первое утро я проснулся от того, что услышал, как кто-то громко лижет мой чемодан! Оказалось, что в доме помимо меня прекрасно себе живет самая обычная коза. Она запросто разгуливала по всем дому, совсем, как хозяйка, и делала все, что взбредет в ее козью головушку. В конце концов мы с ней подружились. © OneMusician4719 / Reddit

Мой первый прием пищи в Индии начался с закуски. За ней последовал горький коричневый суп с лаймом. Потом мне принесли салат. Потом еще одну тарелку этого ужасного супа. Следующее блюдо принесли только после того, как суп закончился. Потом было еще одно блюдо, за которым тоже подали этот мерзкий супец. А потом подошел какой-то чувак и жестами мне объяснил, что нужно было полоскать пальцы в этом «супе» каждый раз перед тем, как перейти к новому блюду. То есть это не еда! Зачем его украсили лаймом и подавали с ложкой, мне до сих пор непонятно. © Barflyer**** / Reddit

«Только что прибыла в Австралию и это моя первая встреча с их свирепыми дикими животными»

Приехали мы с мужем в Турцию. Всю ночь провели в дороге, подустали. Сняли номер в отеле и стукнуло нам в голову немного пройтись по городу, осмотреться. Это был прекрасный маленький прибрежный городок в Турции, со множеством узких и извилистых дорог... Нагулялись, решили вернуться в наш отель, но в итоге не смогли его найти и заблудились. Дело было в 90-х, когда никаких электронных карт и навигаторов в помине не было. Мы битый час искали дорогу, как вдруг заметили группу мужчин, сидящих за столиком и глядящих на нас во все глаза. Одного мы узнали — это был парень с ресепшена, который нас регистрировал. Оказалось, что мы все это время бродили вокруг отеля, но в упор его не видели. Чувак сказал, что мы раз пять проходили мимо их компании, а они думали, что мы просто местность изучаем. © KatAnansi / Reddit

Во время отпуска в Таиланде мы с друзьями отправились на прогулку и обнаружили кошелек, в котором были банковские карты, водительское удостоверение и значительная сумма денег. Мы предположили, что владелец кошелька — местный житель. Мы с подругой решили обратиться в банк, чтобы вернуть потерянное имущество. Связались с онлайн-консультантом на английском языке и подробно описали ситуацию. Затем мы оставили свой номер телефона. Через некоторое время нам позвонили из банка и сообщили, что владелец кошелька купил себе новый и больше не нуждается в старом. Разрешил нам его выбросить или забрать себе. © Не все поймут / VK

Отдыхали в Бразилии, жили прямо рядом с джунглями. Приспичило посреди ночи сходить в туалет. Гляжу, а из окна на меня пялятся ярко зеленые глаза. С перепугу ору жене, что там ягуар какой-то, и в этот момент совсем рядом слышу голос: «Мужчина, да успокойтесь вы, все в порядке. Я ваш сосед, вышел тихонько собрать стулья с балкона».

«Имел неосторожность оставить без присмотра рюкзак на острове Окуносима в Японии. Его еще называют „кроличьим островом“ »

В общем, однажды во время поездки мне в голову стукнуло впечатлить местных жителей, исполнив их традиционный танец. Скажем так, чувство ритма у меня, как у растерянного пингвина. В середине танца я споткнулась о собственные ноги, и рухнула, потянув за собой других танцоров и создав эффект домино. Я никогда не забуду, какой взрыв хохота за этим последовал. Кажется, всем было весело. © Sarah7667 / Reddit

Недавно летал в Турцию. Но отпуск запомнился мне не жарким солнцем и шумом волн, а тем, что произошло на борту самолета. «Внимание, говорит командир экипажа воздушного судна. На борту произошли неполадки...» — на этом моменте я вздрогнул, как и остальные пассажиры. Все замолкли, оторвавшись от контейнеров с едой, книг, разговоров, музыки в плеере, змейки на телефоне. Даже груднички перестали кричать, словно ощущали что-то нехорошее. Люди подняли головы вверх и стали искать глазами, откуда прохрипел их приговор. Лишь нервно гудели турбины самолета. Я посмотрел в иллюминатор — море... «Из-за проблем с горячей водой горячих напитков не будет», продолжил командир экипажа. Мне кажется, наш дружный выдох услышала вся вселенная. © Не все поймут / VK

В 2002 году один парень в Барселоне предложил показать мне дорогу к моему хостелу... Я путешествовала одна, знала, что это неразумно, но было уже поздно, и я была измотана после долгой поездки на поезде. Я потопала за ним в старый город, идя на несколько шагов позади. Он проводил меня до моего хостела, а потом сказал, чтобы я наслаждалась Барселоной, порекомендовал ресторан и ушел. На следующий вечер я пришла в тот ресторан и обалдела! Мало того, что еда была просто потрясающая, так оказалось, что он был там шеф-поваром и решил угостить меня. © flutterybuttery58 / Reddit

«Я потерял телефон в Рейкьявике по дороге обратно в отель. Телефон нашелся примерно через пять дней, а эта фотография была сделана тем, кто его нашел»

9 лет назад в Таиланде, гуляя по пляжу, знакомые напомнили, что я хотела татуировку, и предложили сделать ее. Как я согласилась — до сих пор загадка. Так я улетела с отдыха с татуировкой. Самое обидное, что следующие два дня до отъезда я не могла купаться. Из приятного — я сделала не на полбедра, как планировала, а небольшую на щиколотке. © masha_kelbitskaya

Во время моей поездки в Японию, я много времени проводил с одним уроженцем Токио, с которым познакомился на хардкор-концерте, когда он был в отпуске в Нью-Йорке. Он ранее присылал мне диски своей группы, и я знал, что они исполняли кавер на песню «How We Are» группы Lifetime. Примерно в середине моего отпуска у его группы был концерт. В середине выступления вокалистка говорит что-то по-японски (я в нем ни бум-бум), и вдруг все подталкивают меня к сцене. Вокалистка сует мне микрофон и говорит: «How We Are». Группа играет и я начинаю петь вместе со всеми зрителями. Зал был совсем маленький, но полный, я бы сказал, человек на сто. Лучшие две минуты в моей жизни. После этого я весь оставшийся вечер был маленькой знаменитостью, все хотели со мной поговорить, и мы сделали кучу совместных фотографий. © marviemundullo / Reddit

Я жила в Японии во время учебы, а потом вернулась в командировку. Сейчас я неплохо говорю по-японски, но в японском языке много устойчивых выражений, происхождение многих из которых я не знаю, и я просто выучила их наизусть. И вот спустя семь лет я поняла, что всякий раз, когда мне хотелось взять кофе с собой, я говорила людям за стойкой: «Было очень вкусно!» Самое приятное, что, хотя на меня постоянно смотрели странно, все каким-то образом понимали, что я хотела сказать, и никто меня никогда не поправлял. © MsWuMing / Reddit

«Мы с мужем путешествуем с нашим ребенком, кошкой и собакой. Мы остановились на ночь в отеле, чтобы немного отдохнуть. В какой-то момент я потеряла собаку из виду, начала волноваться, а потом увидела это»