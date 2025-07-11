Была в Ницце и Каннах. Не сложилось впечатление, что Франция ужасна. Люди доброжелательны, на английском пообщаться - никаких проблем. Прохожие на улице подсказывают, помогают, если обратиться с вопросом… Видимо, зависит и от региона. В Париже не была, но негативные отзывы слышала.
15 человек, которым после такого отдыха еще один отпуск понадобится
Отпуск — время расслабиться и отдохнуть, но у некоторых все выходит совсем не по плану. То багаж исчезнет, то забронируешь номер с видом на стройку, то внезапно окажешься без связи в горах. В этой подборке — истории людей, чей отпуск неожиданно превратился в настоящее приключение.
- Приехали во Францию, едем два часа от аэропорта — и тут до меня доходит, что моей дорожной сумки нет. Впопыхах возвращаемся, но в аэропорту ее тоже не обнаруживается. Несколько дней звонков через переводчик, куча недопониманий, и в итоге нам говорят: «Миль пардон, потерялась, ничего не можем поделать». Страховка, конечно, обеспечит выплату, но мы на какой-то отдаленной островной глуши, где даже футболку купить будет квест. Я уже почти смирилась с загубленным отпуском, как внезапно звонят из бюро находок — нашлась! Я в восторге, получаю, открываю — а внутри все разорвано в клочья. © hiiammaddie / Reddit
- Отправились мы с папой и сестрой в парк аттракционов во Франции. А мама не пошла — плохо себя чувствовала. Катаемся мы, значит, на колесе обозрения, и тут звонит мама: говорит, что у нее резкая боль в спине и голове и ей срочно нужно в больницу. И в этот момент колесо останавливается. Мы зависли на самом верху и просидели так почти час. © hiiammaddie / Reddit
- Поехала в Европу с школьной группой — оплатила себе поездку сама, вкалывая на подработке во время каникул в течении нескольких лет. В Париже нужно было ходить группами по 5–6 человек. Мои подруги не поехали, и меня прицепили к компании «популярных девчонок». Зашли в бутик, они пошли смотреть нижнее белье, а я ушла в соседний угол — худи примерить. Договорились встретиться у входа в 14:00. Я пришла к двери без десяти два, стою — никого. Прошлась по всем этажам — их уже нет. Просто ушли. Встала рядом с огромным охранником, он что-то спрашивает по-французски, а я в ответ могу максимум «бонжур» и «мерси». Поняла, что никто не вернется. Вышла и минут тридцать бродила одна по улицам Парижа, пока не наткнулась на наших учителей. И самое неприятное, что их даже не наказали за то, что они меня бросили. © Unknown author / Reddit
- Покупали горящий тур в Париж, но рейс отменили, и нас повезли автобусом. Через три страны, с ночевкой в хостеле под Варшавой. В Париж мы добрались на второй день — уставшие, но крепко сдружившиеся со всей группой. Общий чат назвали «Бешеные собаки», общаемся до сих пор.
- Прилетела в Турцию глубокой ночью. Только захожу в номер, как вырубается электричество. Позвонила на ресепшн — пообещали что скоро все восстановят. Ну я думаю, чего время терять, пойду сполоснусь с дороги, подсвечу себе мобильным, благо заряд есть. Выхожу из ванной в одном полотенце и встречаюсь глазами с электриком — оказалось, что проблема была локальной и он пришел проверить что-то там с проводами или сетью. Магнитному замку я в тот отпуск больше не доверяла, всю неделю подпирала дверь чемоданом.
- Первый день отпуска. Местные знакомые расписали какой-то суперский «нетронутый» пляж, по их словам — чистый райский сад в оригинале. Решили прогуляться до него по берегу пешком, тем более что по навигатору показывало 25 минут. Через сорок минут поняли, что дорога давно закончилась, а мы идем по кромке утеса. Ветер сбивает с ног, солнце в зените, воды почти не осталось. Когда таки добрались до пляжа, оказалось, там вообще загорать и купаться запрещено — охраняемая территория. Кое-как вернулись, сели в кафе и поняли, что этот день мы точно запомним. Остаток отпуска уже планировали чуть осторожнее.
Блин, женщина, ну да, магнитный замок не работает без электричества
- С детства мечтала попасть в Париж. Когда папа предложил поехать с его второй женой, ее сыном и невесткой — долго сомневалась, но в итоге решилась. Все-таки Париж же! И плюс попытка наладить отношения с мачехой, хоть у нее и тот ещё характер. В итоге её сын с девушкой гуляли вдвоем, как и планировали, а мне досталась неделя марафона жалоб. То у нее колено болит, то шампунь ей мой подай, то выслушай очередной рассказ о том, как ей не нраву избранница сына. И так по кругу все семь дней. После этого отпуска мне необходимо было еще три отпуска.
- Пару лет назад возвращались с отпуска на самолете из Турции. Нам достались места у аварийного выхода. Много места, чтобы вытянуть ноги, никому в затылок не дышишь. Короче, обрадовались. Но пришел стюард, разобрал себе откидное место прямо напротив меня. Пялился и улыбался всю дорогу. Я мечтала поскорее долететь. Невозможно было даже книгу почитать. Так неловко. © ok_universe
- В отелях прямо редко бывают травяные чаи, а я только их стараюсь пить. Пошла в магазине купить, а дело было в Дубае, сложно было выбирать, взяла какой-то, где четко было написано «herbal». К середине отпуска у меня сдал желудок, туалет стал моим лучшим другом. Я все грешила на еду. Вернулась домой, все прошло. Ну думаю, точно с едой беда была. А потом нашла тот чай, выпила и опять — «привет, фарфоровый друг». В общем, оказалось, что это был чай для похудения со слабительным эффектом, так что зря я так наговаривала на Эмираты. © anna.sadnova
"Но пришел стюард, разобрал себе откидное место прямо напротив меня. Пялился и улыбался всю дорогу." - так надо было его гонять за водой почаще.
- На курорте решила, что пора добавить острых ощущений — прокатиться на банане. Весело, шумно, нас вывозят в море, всех скидывают в воду, потом компания дружно садится обратно и мчат обратно... но не я. Меня попросту забыли. Одну, посреди открытого моря, в полном шоке. Хорошо хоть на берегу муж заметил, что меня нет, и сразу поднял тревогу. А я тем временем, на автопилоте, еле-еле вплавь добралась до берега. Полумертвая от страха, мокрая, как чайка в шторм, вылезаю — ко мне бежит владелец банана. Извиняется, конечно... а потом такой: «Ну, вы же катались — теперь оплатите, пожалуйста». © Подслушано / Ideer
- Когда я была подростком, мы с семьей отправились в круиз, где решили взять одну из тех популярных экскурсий на берегу. Что, как оказалось, было огромной ошибкой. По пути к месту назначения, автобус неожиданно остановился у какой-то полуразвалившейся деревушки. Как только двери транспорта открылись, внутрь буквально ворвались местные торговцы. Туристов не просто пригласили выйти посмотреть сувениры — нас за руки вытаскивали из салона. Помню, родители остались где-то позади, а меня перетаскивали от одного столика к другому, вешали бусы, браслеты, чуть ли не силком пытались что-то продать. Прошло уже много лет, но с тех пор у меня ни разу не возникло желания вернуться туда снова — ни в тот город, ни вообще на какой-либо круиз. © merliahthesiren / Reddit
- Решили мы с друзьями отправиться в круиз на Бермуды — они уже как-то плавали и уверенно заявили: «В октябре дешевле, берем билеты!» Ну и что, что ноябрь — сезон ураганов в тех краях, по их словам, «такого почти никогда не бывает». И угадайте, что случилось? Уже на полпути к Нью-Джерси приходит сообщение: «Из-за урагана ваш порт прибытия изменен. Новый — порт Сент-Джон». Я такой думаю: ну, ладно, все равно Карибы, гуляем. Нет, говорят мне, не остров Сент-Джон. Порт Сент-Джон, Нью-Брансуик.
Тот, который в Канаде. В октябре. А на борту — люди исключительно в футболках, шлепках и с купальниками.
Весь верхний палубный рай превратился в ледяную пустыню, обдуваемую промозглым ветром. Вместо двух теплых дней на пляже — 12 часов в осенней Канаде. Воистину незабываемо. © thesneakywalrus / Reddit
На берегу муж заметил отсутствие, а я уже доплыла...? "Открытое море" было в 50 метрах от берега?
- А мы с мужем поехали на Пелопоннес. Остановились в маленьком сонном городишке, муж на картах нашел какой-то фантастически красивый водопад всего в 5 км от нашего обиталища. Машину брать напрокат жаба задушила, арендовали у хозяев велосипеды. Едем 5 км, 10, 15 ... водопада все нет. Повернули обратно и в 5 км от нашего города обнаружили поворот на искомый водопад. С указанием, что до этой красоты неописуемой еще 55 км. По серпантину. Отмотав 30 км по 40-градусной жаре, вернулись в отель и арендовали машину.
- Несколько лет назад я почувствовала в себе порыв прекраснодушия и решила согласиться на уговоры мужа поехать в отпуск с парой его друзей. Раньше отдыхала с ними, не понравилось, но понадеялась, что будет лучше. Вот только в этот раз друзья взяли с собой еще пару своих родственников. А родственники взяли с собой пару своих друзей. В итоге весь отпуск я была в толпе незнакомых людей. Даже вечером нельзя было от них отдохнуть, потому что все собирались в нашем номере для вечерних посиделок на балконе.
- Когда-то, будучи юными и не очень состоятельными, мы с подругами отправились выступать и тусить на барабанный фестиваль. Лето в том году было щедрым на дожди, а фестиваль проходил на турбазе на берегу реки, и та так разлилась, что лестница к пляжу аж под водой исчезала, словно тропа в подводное царство. Жить нам предстояло в палатке, одолженной у каких-то знакомых через десятые руки. В первый же вечер, отыграв, мы попали под жуткий ливень. И вот я переодеваюсь внутри, дрожа и наблюдая, как вода весело стекает по стенкам палатки и собирается в лужу на полу. Фестиваль еще три дня, мы в тысяче км от дома, денег на съем домика нет... В общем, в первую ночь нас спасли девчонки-музыканты, приютили на полу у себя в домике. А дальше мы перекочевали к местной танцевальной студии и спали у них.
Вот так, бывает, съездил куда-нибудь разок — и всю жизнь потом рассказываешь, что из этого вышло. Как вот эти люди, которые тоже вернулись домой с туристической байкой вместо магнитика.
Комментарии
Почти 90 км по серпантину и плохой дороге по жаре нa велосипеде? Без подготовки?
Мой худший отпуск был в Болгарии.
Вроде и отель неплохой, но...
На пляже грязно и русский мат, родители орут на детей, мужчины старше 25 бухие.
Ужасная еда. В округе было 5-6 кафе и везде мерзкие котлеты, картошка фри, и салат "мы заменили креветки салом, а салат картошкой". Рыбки нигде нельзя было поесть.
И везде ненавязчивый советский сервис, перемежающийся с хамством из 90х.