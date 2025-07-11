15 человек, которым после такого отдыха еще один отпуск понадобится

Мой худший отпуск был в Болгарии.

Вроде и отель неплохой, но...

На пляже грязно и русский мат, родители орут на детей, мужчины старше 25 бухие.

Ужасная еда. В округе было 5-6 кафе и везде мерзкие котлеты, картошка фри, и салат "мы заменили креветки салом, а салат картошкой". Рыбки нигде нельзя было поесть.

И везде ненавязчивый советский сервис, перемежающийся с хамством из 90х.