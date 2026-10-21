18 историй о клинерах и клиентах, после которых гогочешь громче работающего пылесоса

Клининг — дело нужное и обычное, но порой, попробовав переложить ее на специально обученного человека, попадаешь в такие курьезы, что водевилю и не снилось. Да и клинерам случается встретить особо изобретательных клиентов, у которых обычная просьба протереть пыль превращается в настоящее испытание на выдержку и умение смеяться в ладошку. И чем серьезнее люди относятся к своим причудам, тем смешнее эти выкрутасы выглядят со стороны.