18 историй о клинерах и клиентах, после которых гогочешь громче работающего пылесоса
Клининг — дело нужное и обычное, но порой, попробовав переложить ее на специально обученного человека, попадаешь в такие курьезы, что водевилю и не снилось. Да и клинерам случается встретить особо изобретательных клиентов, у которых обычная просьба протереть пыль превращается в настоящее испытание на выдержку и умение смеяться в ладошку. И чем серьезнее люди относятся к своим причудам, тем смешнее эти выкрутасы выглядят со стороны.
- Клининг приходит ко мне раз в месяц. Все остальное время я стараюсь сама поддерживать порядок и чистоту в квартире. Но даже после этого эта женщина недавно мне выдала: «Анна, у вас, конечно, чисто, особо убирать нечего. Но почему у вас по всей квартире разбросаны волосы? Вы что, не можете расчесываться в одном месте и не ходить по дому с распущенными волосами?»
Ищу новую уборщицу.
- Приезжаю к новой клиентке — и чуть швабру не роняю: на диване спит тот самый мужчина, у которого я убиралась позавчера. Только жена уже другая! Хожу по квартире и мучаюсь. Наконец мужчина проснулся, увидел меня и как ни в чем не бывало: «О, здравствуйте!» Я аж не выдержала: «Мы же с вами два дня назад виделись... у вас дома». Тут из кухни выглянула хозяйка и рассмеялась: «Так вы, значит, у его брата убирали!» Оказалось, они близнецы. А я за час уборки успела мысленно разрушить две семьи.
- Решила устроить маме на день рождения настоящий день отдыха: спа-процедуры, кино, кафе — в общем, провести целый день вместе и ни о чем не беспокоиться. Заранее ничего не рассказывала, только предупредила, что на 11 утра заказала клининг. Сама приехала к ней в десять и увидела такую чистоту да блеск, что даже спросила, не перепутала ли я время уборки. Но нет! Мама спокойно объяснила: «Я просто немного прибралась, чтобы чужие люди не испугались и не подумали, что я ужасная хозяйка». А «немного прибраться» в мамином понимании — это, помимо прочего, отбелить потолок хлоркой и вымыть окна так, чтобы в них можно было увидеть свое отражение. Эту женщину не победить!
«Сегодня к нам приходила уборщица. Не знаю, чем она оттирала эту дверь, но, кажется, на полпути решила, что и так сойдет»
- Вот какую историю мне рассказала моя уборщица: Вызывает ее как-то мужчина убрать квартиру перед возвращением жены. Она заходит и понимает, что место ей знакомо. «Ой, да я же здесь уже была!» — говорит. А мужчина отвечает: «Нет, вы что-то путаете. Моя жена у меня отличная хозяйка, сама всегда убирается». И тут уборщица вспоминает, что в прошлый раз ее сюда вызывала женщина. Пришлось сделать вид, что она действительно ошиблась.
История с близнецами выглядит так же пока она не ляпнет об этом случает в доме " близнеца" его жене)
- Как-то я подрабатывала в клининге. Однажды убрала весь дом, закончила работу и ушла довольная собой. Прихожу через неделю, а хозяйка встречает меня претензией: «Что-то вы плохо убрали, на кухне крошки остались». Крошки. Спустя неделю! В доме, где живут двое взрослых и трое детей. Тут я и поняла, что пора искать другую работу.
Так может крошки всё таки не спустя неделю появились, а сразу после уборки по приходу хозяев?
- Всем советовала средство от налета в душевой кабине, но 99% людей отвечали, что это бесполезная ерунда и ничего оно не отмывает. Как-то раз решила уточнить: «Вы точно по инструкции наносили и все равно ничего не отмылось?» И тут выяснилось, что нет! Оказывается, люди читают инструкцию, видят, что средство нужно оставить на три минуты, решают, что это вредно, быстро брызгают на поверхность и тут же смывают.
«Работаю клинером бассейнов и сегодня прямо перед сдачей одного из объектов умудрился перевернуть в воду огромный цветочный горшок»
- Я работаю в клининге, и недавно мне написала блогер, чтобы заказать уборку. Я озвучила стоимость, а она в ответ: «Так что, мне платить надо? Я же блогер! Сделаю вам рекламу». Я вежливо отказалась, объяснив, что у меня есть семья, которую нужно кормить. На это она заявила, что могла бы привести мне клиентов, а мой отказ назвала глупым. Я до сих пор в шоке!
- Однажды вызвал клининг в съемную квартиру. Девушки уже разбирали инвентарь, менеджер озвучивал расценки, и тут я обратил их внимание на кухонные жалюзи — древние, покрытые таким слоем жира, что, кажется, его можно было прямо соскребать с поверхности. Спрашиваю, сколько будет стоить их отмыть. Менеджер называет цену — что-то вроде 25 долларов. Я решил, что за эти деньги проще купить новые — снял жалюзи, выбросил и заказал точно такие же за 20 долларов. Для сравнения, уборка всей трешки обошлась примерно в 200 долларов. И отмыли квартиру так себе.
- Однажды приехала убирать квартиру молодой пары, и хозяйка поделилась со мной своей историей. Раньше они с мужем постоянно ссорились из-за домашних дел: кто помоет посуду, кто вымоет полы и почему опять ничего не сделано. В какой-то момент оба поняли, что дело вовсе не в грязной квартире — они просто уставали. Теперь раз в неделю вызывают клининг.
- У меня много лет убиралась одна женщина — очень добросовестная, мы ей полностью доверяли. Она наводила порядок и у нас, и у многих наших родственников. Однажды она попросила у меня денег в долг. Я отказала, но предложила разместить ее номер в чате нашего жилого комплекса, чтобы она могла найти новых клиентов. И знаете, что в итоге? Теперь она каждую неделю убирается еще и у моих соседей! А когда приходит ко мне, каждый раз благодарит за помощь и рассказывает, что наконец закрыла все кредиты. Иногда даже небольшой помощи достаточно, чтобы у человека все начало налаживаться.
«Женщина, которая убиралась у нас в квартире, оставила нашим котам горшочек с зеленью, чтобы им было что погрызть»
- Я работаю в клининге, общаюсь с самыми разными людьми, но с таким столкнулась впервые. Неделю назад убирались в большом и очень красивом доме. Клиент показался нам приятным человеком, а в конце уборки он лично все проверил и остался доволен. И тут вдруг выдает: «Вы молодцы, убрались хорошо. Но вот кран в ванной у меня шатался, я думал, вы его подкрутите. А еще герметик отошел, думал, вы его поправите». Вы бы видели мое лицо в тот момент!
- Иногда клинеры убирали мои вещи, чтобы протереть столешницы, а потом складывали их в самые неожиданные места. Электробритвы, например, могли оказаться в ящике с полотенцами, а телефон моего партнера однажды обнаружился в моей шкатулке с украшениями.
- До того как мы с супругой разошлись, мы сдавали мою квартиру в аренду. Всем занимался я, потому что жена была занята на работе. И если с поиском жильцов проблем не возникало, то уборка квартиры перед сдачей была совсем не моим коньком. Обычно я либо вызывал клининг, либо размещал объявление и договаривался с теми, кто откликался. И вот однажды звонят по объявлению и спрашивают: «А можно нас будет двое?» Да пожалуйста, думаю я, чем больше людей, тем быстрее справятся. В итоге приехали девушка с молодым человеком, вместе все отмыли, получили деньги и уехали. Прошел год, снова нужно готовить квартиру к сдаче. Открываю телефон, ищу номер той пары и вдруг вижу на аватарке их обоих в свадебных нарядах! Молодцы, думаю, намыли на свое счастье!
- Вызвала клинера помыть окна в трешке, застекленный балкон и лоджию. Работы, казалось бы, максимум на четыре часа, даже если человек без большого опыта. Приехала женщина, привезла с собой кружку и попросила убрать в холодильник контейнеры с едой. Я спокойно ушла на работу, а вскоре звонит моя мама и сообщает: «Нужны средства для мытья стекол и тряпки!» Причем тряпки, сами понимаете, тоже не любые подойдут. В общем, выдали женщине деньги на проезд и вежливо отправили домой.
«Работаю в клининге, чистим потолок в пекарне»
- Однажды во время уборки квартиры я нанесла чистящее средство на кухонную плиту и пошла заниматься другими делами. Через несколько минут хозяйка решила что-то приготовить и включила плиту, совершенно не заметив средства. И жутко удивилась, когда пошел какой-то странный запах.
- Однажды мне позвонили и предложили приехать убрать дом, но сразу предупредили, что хозяин — большой оригинал. «Он не опасный, с ним вполне можно нормально поговорить, но есть два нюанса. Во-первых, он никогда не надевает одну и ту же пару носков дважды, поэтому любые носки без заводской упаковки нужно выбрасывать. Во-вторых, он всегда говорит о себе в третьем лице. Вас это не смущает?» Платили хорошо, так что я согласилась. Приехала по адресу, дверь открыл мужчина, и уже через пару секунд я поняла, что это тот самый человек, с которым я только что разговаривала по телефону.
- Мы сняли за приличные деньги двушку с отличным ремонтом и в хорошем районе. Еще при заключении договора хозяйка предупредила, что в стоимость входит еженедельная поддерживающая уборка. Мы могли отказаться, но платить все равно пришлось бы столько же, поэтому согласились.
Убираться к нам пришла сама хозяйка! Причем не в дорогом костюме и с бриллиантами, как при первой встрече, а с гулькой на голове и игривым сиреневым ведерком. Убралась она, надо признать, очень хорошо. Но после этого мы немного напряглись: вдруг она решила таким образом за нами присматривать и теперь будет делать замечания из-за вещей на диване или пятен кофе на столе? Однако ничего подобного не случилось ни разу. Женщина действительно просто наводит чистоту и уходит, а перед визитом заранее пишет и уточняет, удобно ли нам и нужна ли уборка. В общем, оказалось, это довольно хитрый ход! Хозяйка сама следит за состоянием сантехники, вымывает каждый уголок и поддерживает квартиру в отличном состоянии. И жильцам удобно, и ей спокойнее за свою недвижимость.
«Моя новая уборщица превратила рулон туалетной бумаги в розочку»
- Впервые в жизни заказала клининг — генеральную уборку. И в итоге что? Вместе с клинером разбирала мелочи на полках, убирала их, потом возвращала на место. Доставала продукты из холодильника и снова расставляла все обратно. Квартира маленькая, поэтому еще и таскала вещи из комнаты в комнату, чтобы можно было помыть полы. При этом девушка работала почти восемь часов практически без перерывов, а в результате кое-где все равно остались недомытые места. И вот я сижу и думаю: в какой момент все пошло не так и я вместо отдыха получила дополнительную работу? Или у меня все-таки был такой «творческий беспорядок», что даже генеральная уборка не спасла ситуацию?
Словом, заниматься бытом самому или довериться специалистам — каждый решает сам. Главное вовремя взвесить все «за» и «против». А то случится как у героев нашей следующей статьи: