20+ историй о любви в зрелом возрасте, где счастье выглядит спокойнее, но чувствуется ярче

Комментируя ниже представленных пользователей (обоих, дабы не повторяться).

Если у тёти подруга лет за 50, то самой тёте вероятно плюс-минус столько же. Тогда племяшке лет 20. А история рассказывается этой племяшкой.

А в 20 лет - и это я своими словами говорю, я в этой категории - мужчина 60 лет кажется… нет, ну не стариком, особенно если он хорошо выглядит, но как потенциальный партнёр староват. Да и вообще, ну, человек в три раза вас старше - он будет казаться дедом, как минимум потому, что буквально вашему деду может быть столько же лет.

В остальном согласна, что это ещё далеко не старость и вообще, есть очень бодрые мужчины и за 70, но воспринимать такого мужчину молодые ребята будут именно как "деда".