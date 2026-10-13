Ага, от скуки она зарегистрировалась на сайте знакомств, типа поржать. И зачем врать-то. Ну хотела найти себе парня. Без сайта знакомств не получалось. Ну и чего бояться самой себе в этом признаться. 😀
20+ историй о любви в зрелом возрасте, где счастье выглядит спокойнее, но чувствуется ярче
Некоторые люди уже махнули рукой на возможность обрести счастье и любовь. Казалось бы, пора думать о пенсии и внуках, а не ждать бабочек в животе и романтических свиданий. Ну какая уж тут романтика, мы ведь уже почти бабушки и дедушки! Но чувства взяли и нагрянули, и сердце просто растаяло. И такая любовь ощущается совсем иначе, чем в юности — не бурный поток, а тихая, теплая гавань, где можно наконец выдохнуть, почувствовать себя дома и больше никуда не спешить.
- На момент знакомства мне было 46, ему 51. Познакомились в соцсети. Поняла не сразу, что «мое». Но проблемы, которые навалились со всех сторон, показали его — настоящего, сильного, который дает ощущение спокойствия и поддержки, чувство, что что бы ни случилось — все можно решить. Окружил меня и мою дочь заботой без каких-то лишних слов, заискиваний.
Повез в отпуск на свою родину, где моя дочка-подросток от его заботы была растрогана, заплакала и сказала: «Он сделал за эту неделю для меня больше, чем мой родной отец». Ревела она на празднике моря в Клайпеде, под звуки салюта, уже от счастья. Потом сказала нам: «Это был первый настоящий отпуск, когда я чувствовала, что такое семья, когда есть и мама, и папа».
В июле у нас свадьба, снова-таки «праздник моря», прекрасный город, очень теплые люди вокруг и он, который изменил мою жизнь и жизнь моего «колючего» 15-летнего ежика-подростка.
- Зарегистрировалась в приложении для знакомств от скуки, искала просто общения и поржать. Лайкнула парня с юморной анкетой, написала приветствие. Неделю общались, чувство юмора один-в-один, позвала в поле пить чай из термоса. Потом он меня позвал ночью с горы в телескоп на Луну смотреть. Через месяц стали жить вместе, 3,5 года уже.
«Эту пару я встретила прошлой осенью. Бабушка сидела на пенечке, а дедушка читал ей стихи. После такого начинаешь верить в настоящую любовь»
Анекдот вспомнился. Идёт грибник, мужчина, по лесу. Навстречу выходит бабуля с ружьём, "божий одуванчик". Наставляет на него ружьё и задаёт ему вопрос:
- Что, мил человек, изнасиловать меня хочешь???
- Да Вы что, у меня и в мыслях такого не было! - испуганно отвечает грибник.
- А придётся!...
- На сайте знакомств написал. Из всех был единственный, кто хотел именно общаться. И без ошибок, это важно. На свидания не ходила, так как он старше на 10 лет. Он не настаивал, и мы просто общались. Где-то через три-четыре месяца опять пригласил, ну я и согласилась. Отвез на поле и сказал: «Посмотри наверх». А там Млечный Путь, просто как с картинки! Ну я и поплыла. В общем, в сентябре 7 лет, как мы вместе.
- Не бойтесь начинать новую жизнь и искать любовь после N лет. Моя мама осталась одна в 50, очень переживала. А в 53 после переезда в новый город она зарегистрировалась на сайте знакомств и как повалили свидания!
Причем все взрослые мужики 40-60 лет хотели именно семью, жениться, всех одиночество доконало. Ярославль, видимо, город одиноких взрослых хороших мужиков. Среди них нашла родственную душу, в 54 вышла замуж за 49-летнего юнца. Сейчас гоняют с ним каждые полгода на мотоцикле через полстраны, дом за городом строят. Там такая любовь и нежность, я очень рада.
Интересно, если б ее 54 летний отец женился на 49, то тоже б "юнной девушкой" ее б назвали?))
«Трамвайная романтика»
- Расскажу про подругу. Ее нынешний мужчина, тогда еще клиент их фирмы, просто заказал цветы к ее дню рождения. Лично не были знакомы, только по телефону общались, как заказчик и менеджер. Курьер при вручении цветов щелкнул ее на фото — лицо, наполовину прикрытое цветами. Отправил тому заказчику для отчета. Он увидел и пропал.
Тут же начал ее забирать с работы и отвозить домой — из Москвы в Подмосковье. Снял в ее районе трешку и просто ждал, когда она дозреет. Подруга, кстати, старше мужчины на 8 лет. Но вот когда мужчина выбрал — он решает и действует сразу. Живут второй год, счастливы до невозможности.
Не совсем понятно как же тогда он заказал цветы к её же дню рождения, если до этого он её ни разу не видел...
- Моя тетя рассказала историю: была у нее подруга. Женщина одинокая, чуть за 50, работала в детдоме поваром. Мужа не стало, детей не получилось завести. И однажды приехала в этот детдом семья из Италии, усыновлять пацана. Семья состояла из мамы, папы и дедушки лет 60. Бодрый дедок как-то умудрился очаровать эту женщину даже без знания языка. И начала она ездить в Италию в гости к ним, а потом поженились.
Комментируя ниже представленных пользователей (обоих, дабы не повторяться).
Если у тёти подруга лет за 50, то самой тёте вероятно плюс-минус столько же. Тогда племяшке лет 20. А история рассказывается этой племяшкой.
А в 20 лет - и это я своими словами говорю, я в этой категории - мужчина 60 лет кажется… нет, ну не стариком, особенно если он хорошо выглядит, но как потенциальный партнёр староват. Да и вообще, ну, человек в три раза вас старше - он будет казаться дедом, как минимум потому, что буквально вашему деду может быть столько же лет.
В остальном согласна, что это ещё далеко не старость и вообще, есть очень бодрые мужчины и за 70, но воспринимать такого мужчину молодые ребята будут именно как "деда".
«Увидел сегодня такую замечательную пару. Цените друг друга!»
- Моя сестра сегодня вышла замуж, у нее трое детей от предыдущего брака. Нам по 42. Наша мама примерно в 40 нашла своего мужчину и счастливо прожила с ним 20 лет. Наша двоюродная сестра встретила половинку в 50 и живет с ним свою лучшую жизнь. Ни возраст, ни дети не мешают обрести любовь. А вот зацикленность на том, что якобы мешает это сделать, — мешает.
- Моя мама 1960 года рождения, почти всю жизнь одна. В прошлом году знакомится случайно с классным дядькой примерно ее возраста. Он живет в другом городе за 150 км. Уже целый год они катаются друг к другу в гости. Он у нас на даче все выходные разминается: мы вместе с ним старый сарай снесли, расчистили двор, поставили забор. Он на пенсии, мама работает. Приезжает к маме с утра, приготовит обед и ужин, идет ее с работы встречать! Видали, как бывает? Люди на седьмом десятке находят счастье.
Берите себя в руки, не раскисайте и стройте счастье — жизнь у нас одна!
«Нашел в бумагах дома. Дедушка (Вениамин Васильевич) написал записку бабушке о том, что звонила другая бабушка»
Как мило 😇 Мой папа тоже писал маме трогательные записки. Жаль,ни одной не сохранилось. И тем более жаль, что мама это не ценила
«Валя, Валечка, Валюша, солнышко мое!
Звонила Анна Петровна, имела намерение о чем-то с тобой переговорить!
Целую, мое солнышко!»
- Вышла замуж в 19, муж был старше на 13 лет. Сейчас мне 43. Родила 7 деток. Но однажды старшая дочь увидела отца с другой. Думала — сама не потяну, ни кола, ни двора. Смогла! Начала работать и встретила человечка, который младше меня. Года 2 ухаживал, мне было неловко встречаться с парнем младше меня, да еще и с детьми. Вместе 3 года, дети приняли. В отношениях чувствую себя девочкой.
- У мамы появился любимый парень слегка за полтос. Уже несколько лет живут себе, он ей клубнику любимую ящиками покупает, дорамы вместе смотрят, она его поддерживает, он ее тоже. А вообще она, считай, только в 40 и начала жить после завершения сложных отношений с моим отцом.
«День пожилого человека в Лопшеньге. Тамара Павловна — самая старшая гостья на празднике, ей семьдесят пять лет. Они с Александром Васильевичем не супруги официально, но все ж таки пара»
- Лично недавно пример лицезрел — женщина знакомая, видимся раз в год где-то, когда приезжаем в деревню. Всегда выглядела как бабушка — в платке, с ведром до колодца, типичная сельская старушка. А в этом году мы ее не узнали — мужичка нашла себе, еще и моложе чем сама. Расцвела так, что помолодела визуально на десяток лет, и выяснилось, что ей 47 всего. Прически делает, макияж. Просто два разных человека.
- В 50 на сайте знакомств зарегистрировалась. Писали много, но никому не отвечала, не нравились. И вот: «Привет». Ответила. Попереписывались немного. Встретились кофе попить. Попили, поржали. Музыка, фильмы, мотоциклы, горы. Сразу стали жить вместе. Через три месяца поженились. Год живем вместе. Дети, собаки, все смешалось. Люблю.
- Не верьте, если говорят, что что-то слишком поздно. Моя мама в 40 лет пошла учиться 5 лет на ветврача в вышку. Закончила, стала врачом, взяла квартиру в ипотеку, нашла работу. Потом еще ушла из плохого коллектива и пошла работать в ветлабораторию, завела собаку и вышла замуж.
«По дороге в магазин встретил такую семейную пару»
- Дочь подарила абонемент на танцы. И какие мне танцы в 50 лет? Поставили в пару с мужчиной, который наступил мне на ногу раза четыре. После урока он подошел и серьезно сказал: «Предлагаю вам сделку». Я уже приготовилась отказаться. А он продолжил: «Еще десять занятий. Если я так и не научусь танцевать, приглашаю вас в ресторан в качестве компенсации». В ресторан мы пошли после третьего.
- Переехала одна в домик в селе. Заклинило калитку, сосед помог починить. В благодарность отнесла ему банку варенья. Через пару дней банка стоит у меня на крыльце. Смотрю — внутри что-то болтается. Открываю и глаза на лоб — там два билета на лучший закат в округе. На обороте написано: «Местный холм, суббота, 19:30. Чай с меня». Сходила. Закат и правда оказался отличный. И сосед тоже.
Я была счастлива шестнадцать лет с человеком, младше меня на пять лет. Смерть нас разлучила, это была поистине настоящая любовь, несмотря на все трудности. Столько всего вместе пережили, столько приключений, не перечислить! А началась она, когда мне было пятьдесят девять лет.
А вот и еще одна подборка оптимистичных историй о зрелом возрасте: 20+ историй о людях, которые вышли на пенсию и поняли, что все только начинается