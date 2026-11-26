В одном месте я проработала три года. Сложнее всего в конце работы там оказалось решить, что делать с подоконником — у меня там развелись настоящие джунгли: фиалки, хлорофитумы, папоротники, всякие черенки в баночках и даже маленькая монстера.

Везти все это домой в маршрутке я не рискнула. В последний день просто расставила горшочки по столам коллег, а к каждому приклеила бумажку с названием растения и коротенькой инструкцией, как ухаживать.

Прошло уже много лет, а бывшая коллега до сих пор иногда присылает мне фото той самой монстеры. Теперь она выше хозяйки и занимает полгостиной!