15+ историй о последнем рабочем дне, который пахнет пирогами для чаепития с коллегами
Сменить работу можно по-разному: молча сдать пропуск и собрать вещи в коробку или устроить напоследок посиделку с пирогами, тортом и добрыми словами коллегам, с которыми вместе прошли через многое. Лично у меня обычно смена должностей проходила тихо и незаметно. Но был один случай, когда я оставила всем коллегам необычные подарки — расскажу в конце статьи.
- Во времена студенчества полгода подрабатывала уборщицей в одной конторе. Я вспоминаю эти месяцы с улыбкой. Коллектив был хороший, все ко мне нормально относились, частенько приглашали меня на посиделки в кафе после работы. В последний рабочий день принесла ребятам домашний пирог, а они подарили мне серебряный кулончик с бирюзой. До сих пор его ношу.
- Я поставила в автоответчик вместо «отпуск» — «Я здесь больше не работаю, всем спасибо!»
Девушка заказала торт для коллег и директрисы, а надпись увидела только при доставке. Директор потом решила, что это намек на маленькую премию, которую выдала ей напоследок
- Подрабатываю продавцом-консультантом в магазине одежды уже второй год. Работа во вторую смену, рядом с университетом — совмещать удобно. Но суть не в этом. Суть в том, что к нам уже второй год подряд в начале декабря устраивается на работу девушка лет 22–23. В прошлом году она ушла в начале января, в этом году, наверное, так же будет.
У нас с ней хорошие отношения, и она мне как-то по секрету сказала, что вообще она с 16 лет зарабатывает на веб-дизайне, работает на фрилансе и неплохие деньги с этого имеет. Но никогда не была на корпоративах, а очень хотелось. Поэтому она каждый год устраивается куда-то, чтобы повеселиться в компании.
Ну или в этот период хорошие продажи и хороший процент) можно подзаработать
Девушка перед уходом с работы испекла очень выразительного ежика коллегам
- У нас коллега прочитал коллегам в свой последний рабочий день басню Крылова «Лебедь, рак и щука».
Работа девушке не подошла, зато с коллегами очень повезло. Поэтому на последний рабочий день она напекла им целую гору разного печенья!
- У меня один коллега вышел с нами на обед и на улице просто пошел в другую сторону. С обеда он не вернулся, и потом оказалось, что он уволился.
Коллеги испекли сотруднику торт — с его самым частым стикером и своими мыслями по этому поводу
- У меня были прекрасные коллеги. В последний рабочий день я напекла блинов, сделала пирог. Мне принесли подарки, в том числе орхидею. Я сделала трогательное письмо в рассылку, пожелала всем добра и поблагодарила за работу. С некоторыми коллегами продолжаем общаться. Люблю расставаться на позитивной ноте.
Коллега напоследок оставила на моем столе пачку своего чая с запиской
- Когда я уходил с работы, последние слова начальника были: «Ты, конечно, для меня большая потеря! Но ты не зазнавайся!»
- Несмотря на то, что различные отношения, с кем-то теплые, с кем-то напряженные, но уходила с теплыми словами. На удивление, коллеги группками дарили подарки. Отдельным коллегам написала трогательное письмо со словами благодарности. Уходить надо достойно, мир слишком мал, чтобы снова не пересечься.
В честь ухода с работы мужчина приготовил себе праздничные бургеры с запеченной картошечкой
- У меня с моими учениками практически всегда хорошие отношения были, а тогда я вообще была самая молодая учительница в школе, 23 года. По возрасту ученики старших классов были ближе ко мне, чем я к своим коллегам. Когда я ушла из школы, дети сами устроили мне напоследок посиделку. С некоторыми переписываемся и сейчас. И я действительно любила свою работу.
- У меня коллеги были нормальные. Дотянула до пенсии, в последний день накрыла поляну. Подарили на прощание сертификат на технику. Некоторые бывшие мои коллеги до сих пор поздравляют с днем рождения и праздниками, что трогает, хоть, признаю, я была далеко не подарок.
Коллега переходил на новую работу, и ему на прощание испекли вот такой шикарный лимонный торт с черникой и лавандой
- Я когда-то ушла из компании, в которой работала 21 год — «в никуда», запасных вариантов не было. Но бодаться с начальницей надоело. В последний рабочий день мне позвонила знакомая: «Найди мне бухгалтера, но чтоб была, как ты».
Я спрашиваю: «А я подойду?» В итоге я через день работала на новом прекрасном месте, где меня все ценили. А с бывшей начальницей мы помирились через полгода. Все же 21 год рядом — это уже не коллеги, а родственники.
После такого срока очень тяжело уходить и искать новую работу, привыкать к новому коллективу.
- Терпела коллектив кумушек-сплетниц в бухгалтерии целый год. Когда нашла новое место, то в свой последний день принесла огромную коробку дорогих капкейков. Коллеги радостно налетели, открыли крышку и замерли: на каждом пирожном были воткнуты флажки с самыми абсурдными сплетнями, которые обо мне ходили. Пока они краснели и переглядывались, я забрала трудовую и помахала ручкой.
От автора: как я оставила коллегам необычные подарки
В одном месте я проработала три года. Сложнее всего в конце работы там оказалось решить, что делать с подоконником — у меня там развелись настоящие джунгли: фиалки, хлорофитумы, папоротники, всякие черенки в баночках и даже маленькая монстера.
Везти все это домой в маршрутке я не рискнула. В последний день просто расставила горшочки по столам коллег, а к каждому приклеила бумажку с названием растения и коротенькой инструкцией, как ухаживать.
Прошло уже много лет, а бывшая коллега до сих пор иногда присылает мне фото той самой монстеры. Теперь она выше хозяйки и занимает полгостиной!
А вам доводилось оставлять работу красиво — так, чтобы уж точно запомнили? Делитесь своими историями в комментариях!
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Комментарии
После 12 лет работы на одном месте, решился на переезд. Организовал полноценный обед с мантами, алкоголем и тортом). Ещё у нас было принято дарить подарки уволившимся.