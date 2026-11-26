Лет 5 я ходила к мастеру на гель-лак каждые три недели, как на работу. Мне надоело — накрасила ногти первым попавшимся лаком из магазина у дома. Руки прям помолодели! Даже коллега с соседкой сделали комплименты. А потом вдруг меня осенило: пока я годами относила в салон приличные суммы, главный секрет молодости мирно пылился на полочке в магазине у дома. Руки с блестками и правда выглядят моложе, ведь взгляд цепляется за сияние, а не за кожу!