11 идей маникюра для взрослых женщин, который выглядит дорого и уместно
Руки с красивым маникюром радуют глаз в любом возрасте. Совсем не обязательно отказываться от любимого маникюра, просто потому что циферки на праздничном торте перевалили за сорок или пятьдесят. От классического бургунди до абстрактного дизайна — главное знать несколько хитростей, благодаря которым ногти будут смотреться как никогда ухоженно и элегантно.
Бургунди
Классический образ на любой случай жизни? Конечно, бургунди! Трудно найти женщину, которой не по душе хотя бы какой-то оттенок темно-красного или бордового. Очаровательная Кай Хармс, которая ведет блог для взрослых женщин, подчеркивает, что такой маникюр сразу придает образу изысканный вид.
Хотелось бы добавить, что это отличный вариант для зимы. На мой взгляд такие оттенки могут смотреться несколько мрачновато летом. Кстати, надо учитывать, что такой маникюр требует основательной подготовки. Кутикулу стоит хорошо увлажнять. На фоне яркого лака лучше видны любые сколы и шероховатости. Поэтому сверху бордовый маникюр лучше покрывать топовым покрытием. Так он лучше сохранится. И лишний блеск не помешает!
Современный френч
«Микро-френч»
Не менее популярный и бессмертный дизайн — французский маникюр. Его эксперты предлагают делать в более мягком варианте: выбирать классические формы ногтей, линию прорисовывать тоньше, тона выбирать не контрастные. Так френч смотрится изящнее и элегантнее, и, конечно, более стильно.
Если честно, то мне кажется, что френч — это один из самых эффектных, но кропотливых дизайнов. Ухаживать за ним тоже не просто. Многие рекомендуют попробовать лунный маникюр. Там эта лунка находится у основания ногтя, и, когда он отрастает, маникюр не портится.
Дизайн в стиле минимализм
«Люблю лаконичные дизайны»
Если однотонные покрытия кажутся вам скучноватыми, то смело можно экспериментировать с минималистичным дизайном: тонкие линии, полоски, точки, лаконичные акценты и даже геометрические орнаменты. Такие варианты добавляют изюминки, но при этом смотрятся дорого.
«Экспериментирую с абстрактным дизайном, при этом сохраняя классический вид»
А еще дизайн хорошо скрывает легкие дефекты или шероховатости, которые могли возникнуть при нанесении лака. Потому что взгляд сразу цепляется за рисунки и формы. Я, например, использовала эту хитрость в праздничном маникюре. Поставила красные точки на прозрачный лак. Получилось симпатично.
Натуральные нюдовые оттенки
Нюдовый маникюр прекрасно смотрится на руках в любом возрасте. Эксперты предлагают обратить внимание на такие естественные оттенки, как теплый и розовый бежевый, тауп, карамельный, персиковый, кремовый и мока-коричневый. Главное выбрать тот оттенок, который будет украшать ваш оттенок кожи и ногтей.
«Сходила в новый салон, и мне сделали идеальный нюд! Искала свой оттенок больше десяти лет, с тех пор, как начала делать маникюр.»
Кстати, не обязательно выбирать оттенок тон в тон. Он может быть слегка на контрасте. Например, моя мама как-то выбрала розово-бежевый оттенок. Он оказался гораздо светлее, чем мы ожидали. Поэтому она просто стала наносить его в один слой. А сверху — топовое покрытие для блеска.
Темно-синий
На руках взрослых женщин прекрасно смотрятся не только светлые, но и более темные оттенки. Эксперты рекомендуют в первую очередь выбирать те цвета, которые нравятся именно вам. Это может быть и классический черный. А если хочется немного разнообразия, то можно обратить внимание на трендовый синий.
Он универсален. Единственный момент, который стоит учесть — это то, что для лучшего нанесения такого насыщенного цвета может понадобиться не только топовый, но и базовый слой. На него лак ложится равномернее и смотрится лучше. А если запечатать этот «бутерброд» сверху еще и топовым слоем, то такой маникюр легко посоревнуется в носке с нюдовым.
Блестящие покрытия, хром и перламутр
Помните тот самый «бабушкин» перламутровый маникюр? Не стоит его опасаться. Блестящие и перламутровые покрытия отлично смотрятся на руках, визуально скрывая неточности нанесения или формы ногтя. И выбор большой: жемчуг, серебро, розовое золото, бронза. Хромовое покрытие, втирка или лак с блестками — делается легко, а смотрится на миллион! Недавно моя тетя проверила это на себе. Далее с ее слов.
Лет 5 я ходила к мастеру на гель-лак каждые три недели, как на работу. Мне надоело — накрасила ногти первым попавшимся лаком из магазина у дома. Руки прям помолодели! Даже коллега с соседкой сделали комплименты. А потом вдруг меня осенило: пока я годами относила в салон приличные суммы, главный секрет молодости мирно пылился на полочке в магазине у дома. Руки с блестками и правда выглядят моложе, ведь взгляд цепляется за сияние, а не за кожу!
Графитно-серый
Графитный серый, напоминающий сырой асфальт после осеннего дождя — замечательная альтернатива вышеперечисленным вариантам. Такой серый легко сочетать с разной одеждой и аксессуарами. А выглядит дорого и статусно — как раз то, что нужно!
Ногти под цвет румян
«Простой маникюр в оттенке румян с золотой фольгой»
Еще одна альтернатива нюду — маникюр в цвет румян. Смотрится сдержанно, но в то же время небанально. Такой вариант уместен практически на любом мероприятии. Мне даже стало интересно, можно ли выбрать его, ориентируясь на цвет своих румян. Как считаете?
Глубокий коричневый
«Проходила все лето с нюдом. А осенью решилась на вот такой шоколадный. Немного странно ходить с темными ногтями»
Более уютный вариант графитно-серого — глубокий коричневый. От моки до практически черного — правильно подобранный коричневый украшает руки и делает образ более многослойным. Я всегда заглядываюсь на кофейный коричневый лак в магазине. Вот бы еще лаки пахли так же вкусно, как заявлено в названии, а то после нанесения приходится проветривать.
Молочная палитра
«Молочно-белый с легким полу-блестящим покрытием. Недавно мне сделали маникюр с хромовым покрытием в салоне, но нанесения оставляло желать лучшего. Так что я купила все необходимое и повторила дома сама!»
Какое-то время мне не очень нравился розовый цвет. Если вдруг вы тоже не фанат розового, то можно присмотреться к молочному. Он удобнее и практичнее классического белого в нанесении и носке, а смотрится не менее элегантно. Такой маникюр легко воссоздать и в домашних условиях. Главное хорошо подготовить кутикулу и ногтевую пластину.
Темный зеленый
Один из интересных вариантов и кандидатов для праздничного маникюра — темно-зеленый. Он достаточно контрастный, поэтому важно правильно подготовить ногти: распарить и отодвинуть кутикулу, придать идеальную форму и подточить ногтевую пластину. А еще не стоит забывать об увлажнении рук и ногтей. Я использую для этого специальную сыворотку. А чем вы спасаете ручки зимой?
Раз уж мы заговорили о праздниках, то хочется спросить: а вы уже решили, какой маникюр сделаете? Вот несколько статей с идеями для ноготков на эту тему: