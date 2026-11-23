И тут я вас не удивлю — всегда делаю овал. Одно время мама советовала попробовать квадрат, но я толком и отрастить ногти до квадрата не могла — они скалывались по углам. А когда попробовала, поняла, что мне не очень нравится. Да и с овальными гораздо удобнее. И в процессе, и в использовании. Так что просто стригу ножницами, а потом подтачиваю. Некоторым удобно пользоваться кусачками — я так и не приноровилась, хотя даже специально как-то покупала набор с ними.