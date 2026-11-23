8 хитростей в маникюре, благодаря которым пальцы выглядят длиннее, а руки изящнее
Пальцы могут выглядеть длиннее даже с коротким маникюром. Главное, прийти к мастеру с правильным запросом и знать пару простых хитростей, которые визуально удлиняют даже короткие ногти. В этой подборке мы собрали несколько таких дизайнов: от классического красного до перламутрового, французского и итальянского маникюра.
Ухоженная кутикула
«Сделала маникюр в Италии за €20. Мастер круто поработала с кутикулой, особенно за такую цену. Очень нравятся длинные ногти на других, но самой мне неудобно такими пользоваться, так что всегда делаю короткие. По крайней мере пока ребенок маленький».
В первую очередь стоит обратить внимание на кутикулу. Звездный нейл-эксперт Вики Свон рассказывает, что аккуратно обработанная кутикула и тщательное удаление птеригия открывает ногтевую пластину и делает ее более длинной. Чтобы добиться лучшего эффекта, делать это нужно регулярно.
В смысле "регулярно"? Каждый день? Раз в неделю? Раз в месяц, или раз год? Ооооо, скоро Новый год, надо обработать кутикулу!! Ну как встречать Новый год с необработанной кутикулой!!
Я пробовала разные способы. Распаривала кожу специальными ванночками, отодвигала кутикулу апельсиновой палочкой, пользовалась ремувером. Но остановилась на самом простом и элементарном, даже неудобно признаваться. Особенно удобно это делать после мытья посуды, когда кожа более мягкая. Я отодвигаю кутикулу боковой стороной пилочки так, как мне надо, а потом сверху наношу масло для кутикулы. Через некоторое время пользуюсь кремом для рук.
Мужьям на заметку! Если жена не любит мыть посуда, просто объясните ей, что это - важная косметическая процедура 🤣
Округлая форма: овальная или миндалевидная
Форма ногтя — следующий важный этап при выборе маникюра. Для визуального удлинения ногтей и пальцев лучше подходит овал и миндаль, где края плавно сужаются к кончику, повторяя естественный изгиб подушечки. С квадратной формой пальцы наоборот смотрятся шире и короче. Важно учитывать, что чем короче ногти, тем мягче должна быть их форма.
форма ногтя выбирается от формы рук, длины ногтей и многих других факторов, а не потому что тётя в интернете сказала.
И тут я вас не удивлю — всегда делаю овал. Одно время мама советовала попробовать квадрат, но я толком и отрастить ногти до квадрата не могла — они скалывались по углам. А когда попробовала, поняла, что мне не очень нравится. Да и с овальными гораздо удобнее. И в процессе, и в использовании. Так что просто стригу ножницами, а потом подтачиваю. Некоторым удобно пользоваться кусачками — я так и не приноровилась, хотя даже специально как-то покупала набор с ними.
Итальянский маникюр
Многие знают о французском маникюре, но кто слышал об итальянском? Это техника нанесения лака, при которой с боковых сторон ногтя оставляют тонкую непрокрашенную линию. То есть создается контур, который визуально сужает ногтевую пластину. Такая техника подходит для коротких и широких ногтей. Для итальянского маникюра используют плотные, яркие или темные оттенки, чтобы они контрастировали с кожей и создавали нужный эффект. Потому что, например, нюд просто сольется с боковыми краями.
а автоматом этот вид маникюра получается у тех, у кого высокая арка ногтей
Искренне завидую тем, кто может идеально нанести бордовый лак. Это требует точности, аккуратности и времени. Я обычно пользуюсь нюдовыми оттенками или прозрачным лаком. Как-то прикупила перламутровый, но он мне кажется чересчур нарядным. Может быть, он больше подойдет к образу на праздники.
Чтобы уметь идеально нанести бордовый лак, не нужно пить вечером "бордо".
Френч и микро френч
Красивая левая рука. Если правая такая же красивая, то можно сказать что ручки идеальные.
«Короткие ногти для тренировок»
А вот и так любимый многими френч! Не зря он считается бессмертной классикой, которая сохраняет актуальность и легко может посоревноваться с любыми трендами. Нейл-эксперт Виктория Волошина делится, что это один из ее любимых дизайнов для того, чтобы удлинить короткие ногти. Главное сделать линию тонкой и будто бы «утекающей» к кончику ногтя.
Помню, как на выпускной мама сделала мне красный френч! Я тогда специально покупала красный лак. В итоге выбрала холодный оттенок. Кстати, ногти тогда у меня были как раз короткие. Тоненькая красная линия смотрелась очень изящно. Думаю, что с белой каемочкой смотрелось бы еще лучше.
Перламутровое хромое покрытие
«Милый маникюр на короткой длине. А сверху перламутровая хром пудра»
Блестящая поверхность хромового покрытия отражает свет так, что кажется, будто ноготь длиннее, чем он есть на самом деле. Эксперты рекомендуют экспериментировать с цветом, главное — добавить сверху хромовую втирку.
«Осенние ноготки»
Уверена, что с таким маникюром трудно оторвать взгляд от своих рук. Так он переливается и отражается! Кстати, мне кажется, что жемчужный бы хорошо смотрелся с хромовым покрытием. Разве не отличный вариант на зимние праздники? Или даже голубой, хотя зимой многие предпочитают более темные оттенки.
Нюдовые оттенки в тон кожи
«Я начала делать маникюр регулярно в этом году. Не люблю длинные ногти и яркие цвета. В последний раз мастер сделала мне вот такой маникюр, очень довольна».
Не меньшую форму играет цвет покрытия, не только форма. Один из самых беспроигрышных вариантов — сделать нюдовый маникюр в тон кожи. Это не только удлинит ногти, но и сделает ваши ручки максимально изящными. Но тут важно выбрать правильный оттенок, иначе эффект может быть обратным. Для светлой кожи лучше выбирать что-то молочное или розовое, для смуглой — песочные бежевые и более карамельные оттенки. Для такого маникюра лучше подходят легкие полупрозрачные и блестящие покрытия.
Я как-то купила очень красивый уходовый бежевый лак с розовым оттенком, но он оказался чересчур светлым. Поэтому я наношу его в один слой, а сверху прозрачный финиш для быстрого засыхания. Всегда пользуюсь им, иначе ждать приходится слишком долго, и лак потом засыхает неравномерно.
Минималистичные лаконичные акценты
В повседневной жизни такие акценты выглядят, как что-то грязное на ногтях.
«Милейший маникюр в горошек с покрытием „кошачий глаз“! Я наконец-то нашла своего мастера. Любовь навсегда!»
Если хочется чего-то интереснее, чем однотонный или блестящий маникюр, то можно попробовать дизайны с лаконичными деталями. Небольшие декоративные элементы в середине или у начала пластины тоже создает иллюзию более длинных ногтей. Тем более на контрасте с крошечными деталями ноготь кажется больше.
Я пробовала ставить точки у начала ногтевой пластины. Делов на 10 минут, а смотрится очень мило и нетривиально. Еще можно совместить несколько идей, например, на два пальца нанести красный цвет, на один сделать френч с красной каемочкой, а на остальные сверху прозрачного лака поставить по точке. Как вам такой микс?
Вертикальные дизайны: полоска или градиент
Чуть более сложный способ визуально удлинить пальцы — градиент или вертикальные полоски. Работает по той же логике, что и способы выше. Эксперт Виктория Волошина подчеркивает, что главное, чтобы детали были вертикальными. Это могут быть полоски, линии или даже стрелки.
А вот до полосок я еще не добралась. Да и тренд на омбре ногти тоже пропустила. Зато в сети часто попадаются такие видео. Некоторые рисуют полоски сами, а другие используют специальные трафареты и кисточки.
Маникюр готов! Пора красивенько его сфоткать, желательно на фоне пушистой шубки любимого котика. У вас есть такой? Мы вот обожаем их всей редакцией и даже завели традицию — котопятницу. А еще подготовили для вас несколько свежих историй про питомцев:
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Комментарии
После этих фото охотно верю тем, кто говорит, что в целом городе не может нормального мастера по маникюру найти