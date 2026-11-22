Для одних машина не больше, чем просто средство передвижения, но вот для других — это поле для творчества. Они украшают салон, вяжут накидки на сиденья и рисуют на кузове героев мультфильмов. Смотрите, во что могут превратиться обычные автомобили в руках людей с фантазией. А в конце статьи вас ждет история от моей знакомой, которая однажды сшила чехол для сиденья.

Этого мужчину приятель позвал в гости, чтобы показать новое авто. Год назад он видел у него в сервисе остатки красного «Запорожца». И вот как он выглядит теперь

Его друг больше года возился с ним и в итоге сотворил болид «Формулы 1»: машина могла разогнаться до 100 км за 6 секунд! Они частенько на нем катались и ловили восхищенные взгляды автолюбителей. Некоторые даже просили сфотографироваться рядом с машиной.

Автор этого фото сообщил, что его племянница только что получила свою первую машину. Она ждала ее с нетерпением и тут же украсила по своему вкусу

Смотрите, как оригинально украсила салон автомобиля его владелица. Она не только связала накидки на сиденья, но и пустила по верху лианы вязаных растений

Как бы мне хотелось, чтобы вы как-нибудь подвезли меня домой. Обожаю свисающие лианы. © Much_Amoeba_8098 / Reddit

Ну почему мне сразу не пришла в голову мысль начать вязать что-то для салона машины?! Это же такой простор для творчества. © Least_Tap2208 / Reddit

Вот такой автомобиль получил вторую жизнь. Реставрация длилась месяц

Вот такой неказистый салон «Оки» привели в порядок. Новенькие чехлы и оплетка на руль дополнили картину. Владелица утверждает, что рулить стало приятнее

Сестра! Я у «Нивы» весь салон заново сделала: антикор, «шумку» и потом карпетом закрыла. Все удивлялись, почему у меня такая машина тихая. Заняло всего неделю неспешной работы на даче. © KtoGde / Pikabu

По итогу салон теперь стоит больше, чем все остальное? Ока, конечно, прикольная машинка под определенные задачи. © userO123456789 / Pikabu

Вы только посмотрите на этот оригинальный дизайн! Чтобы сделать такой потолок, понадобилось снять обшивку, приклеить нужный гобелен и вставить обшивку назад

Обожаю, отличный стиль! Приятной поездки, пристегните ремни безопасности! © Heterochromia_ginger / Reddit

Просто потрясающе, мне очень нравится! Спасибо за вдохновение. Сейчас я размещаю свою коллекцию наклеек на кузове машины — некоторые из них я придумала сама, — но о салоне я даже не подумала. © General_DaisyMoon621 / Reddit

Автор этого фото задался вопросом, украшает ли кто-нибудь свои машины к Новому году

Я добавляю венок с подсветкой. В этом году, наверное, и багажник украшу. © O_Neders / Reddit

Раньше я ездила на работу на велосипеде, и да, я украшала его. Крепила на руле колокольчики, обматывала его мишурой, обычно зеленой. На обувь тоже добавляла колокольчики. И в библиотеке мне приходилось ходить медленно. © theyellowshoe / Reddit

Девушка пишет, что у нее в разгаре уборка, и она наконец-то добралась до машины. Все мягкие игрушки были взбиты, а авто — помыто

Девушка поделилась, что ее новая машина наконец-то украшена

Смотрите, какой солнечный декор! Сразу так тепло стало

Вот какую машину с аэрографией заметили пользователи сети

© lker / Pikabu GabrielSolis только что Прикольно) Я до сих пор не могу смириться, что в фильме Гаечка замужем за Вжиком, а не за Чипом! Ответить

Мне кажется, ее владелец должен быть хорошим человеком. © knustole / Pikabu

Здорово, что человек исполнил мечту своего детства. Очень симпатично получилось. © Kalimako / Pikabu

А вот и обещанная история, которая произошла с моей хорошей знакомой