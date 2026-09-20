16 светлых историй о людях, которые однажды решились на перемены — и нашли свое счастье

Как, как можно уйти с топовой должности с высокой зарплатой и без "подушки"? Жить тратя все до последней копейки? Продажей шапочек на ярмарках себя не прокормишь, а судя по поочередности в перечислении видов деятельности автор именно с шапочек начала свое свободное плаванье. Ощущение, что автор лукавит, и отсутствие "подушки" в истории для пущего драматизмУ.