16 историй о людях, которые сказали: "Нет, не поздно" и изменили свою жизнь

Пожалуй, в жизни каждого человека бывает такой момент, когда хочется бросить все и начать с чистого листа. Но не у всех такое желание оборачивается делом: некоторые люди вдруг решают, что у них не тот возраст, чтобы устраивать кардинальные перемены. И напрасно. Вот, например, герои нашей подборки на своем опыте убедились, что никогда не поздно перезагрузить свою жизнь.