Ой-ой, а багаж-то побольше собранного чемоданчика. С таким количеством обид новой жизни не начать. Всё будет не то и не так, и виноватые уже есть. Девочке бы к психологу, ибо даже отношения пока не построить... Хорошо, если она окажется исключением и я ошибаюсь..
16 историй о людях, которые сказали: "Нет, не поздно" и изменили свою жизнь
Пожалуй, в жизни каждого человека бывает такой момент, когда хочется бросить все и начать с чистого листа. Но не у всех такое желание оборачивается делом: некоторые люди вдруг решают, что у них не тот возраст, чтобы устраивать кардинальные перемены. И напрасно. Вот, например, герои нашей подборки на своем опыте убедились, что никогда не поздно перезагрузить свою жизнь.
- До своего 30-летия я жила в большом городе и сходила с ума от его безумного ритма. Я постоянно беспокоилась о деньгах, поскольку снимала жилье. И когда меня уволили, тревога лишь возросла. Потому я сказала: «К черту это все!» И переехала в город поменьше, где жизнь была дешевле. Я начала работать в новой сфере и наконец-то смогла позволить себе психотерапевта. Я осознала, что нет ничего стыдного в том, чтобы упростить свою жизнь ради морального благополучия, а не мучить себя во имя так называемого успеха. Сейчас я работаю удаленно, снимаю целый дом вместо крошечной квартиры, а также у меня есть солидные сбережения. Я одинока, но, думаю, рано или поздно встречу кого-нибудь. Главное, что у меня теперь гораздо больше уверенности в себе. Так что да, я не побоялась начать с нуля. Сейчас мне 35, и жизнь становится все лучше и лучше. © Unknown author / Reddit
- Уже в 8 лет я знала, что хочу быть медсестрой. Но жизнь повела меня к цели окольными путями: сперва был неудачный брак, потом я в одиночку растила троих детей... Так что учиться я начала только в 35. И вот уже 20 лет, как я работаю медсестрой, горячо любящей свое дело. Никогда не отказывайтесь от мечты. © skidawayswamphag / Reddit
- Незадолго до моего 40-летия от меня ушла жена. Я активно заедал стресс, потому поправился до 110 кг. Но в один прекрасный день я решил, что хватит себя жалеть, и начал качать пресс. Это привело к тому, что у меня появился план тренировок, которого я придерживаюсь по сей день. Сейчас мне 43, и я в лучшей форме за всю свою жизнь! © JeffLo / Reddit
- Мне исполнилось 30 лет. И в этот свой день рождения я встала пораньше, пока никто не проснулся, взяла заранее собранный чемодан с вещами и отправилась на вокзал. 30 лет. Именно столько мне потребовалось, чтобы понять, что у меня нет ни семьи, ни друзей. Родителям и подругам я нужна только как дойная корова, жилетка и прислуга, от родственников я в жизни слова доброго не слышала, только унижения и упреки. Я знаю, как пройдет мой юбилей в мое отсутствие. Мама сама все приготовит, а при гостях будет прикидываться дико уставшей и жаловаться, какая я неблагодарная, родственники будут ей поддакивать; отец будет иногда вставлять в разговор, что мало меня наказывали в детстве; подруги даже не заметят моего отсутствия, только будут угощаться напитками, не отрываясь от своих смартфонов, и пойдут по своим делам. А пока они будут сидеть за столом и поливать меня грязью, я буду ехать на поезде в другой город, где собираюсь начать новую жизнь. Пока не знаю, дам ли когда-нибудь знать о себе, но явно не в ближайшие лет десять. © Подслушано / Ideer
- Я изменила свою жизнь в 38. До этого я была несчастной женщиной с двумя детьми, проработавшей 10 лет в колл-центре. Страдала от депрессии. У меня был диплом в области коммуникаций, но опытом работы по специальности я похвастаться не могла. Все решил разговор со случайным человеком, который сказал, что мне стоит попробовать себя в маркетинге. Так я начала изучать онлайн маркетинг и уже через полгода устроилась на работу мечты. Не совершайте ошибку, пробуя себя в 5 разных вещах. Лучше выясните, что у вас хорошо получается, и сделайте 5 шагов в этом направлении. © mpmm83 / Reddit
- В 28 лет я бросил выматывающую работу менеджера, чтобы стать пожарным. Сперва учился и был волонтером. Потом меня взяли на неполный рабочий день. Получив образование и опыт, я стал, кем хотел, в 32 года. Сейчас мне 46, и каждый раз, когда я надеваю форму и смотрю на себя в зеркало, я улыбаюсь. © TosaFF / Reddit
- В свои 36 лет я сидела дома. Когда мои дети начали ломать свои планшеты и телефоны, я решила узнать из интернета, как их чинят. А потом купила микроскоп и начала осваивать микропайку. Я выясняла, какие микросхемы неисправны, а потом производила ремонт с помощью паяльника под микроскопом. И это стало моей профессией. Сейчас я ремонтирую гаджеты, а также обучаю других мамочек-домохозяек этому ремеслу, чтобы они не утратили драгоценные детские фотки, если вдруг их телефон сломается. © Jessa_iPadRehab / Reddit
Чтобы починить смартфон, тем более современный, только микроскопа и паяльника совсем недостаточно. Даже для починки старой древней мотороллы-лягушки надо множество приборов-диагностиков поломки
+ те же микросхемы и не только. Это я вам как специалист говорю . Так что вы или фантазерка или врушка.
- Я хочу рассказать о своем отце. Он развелся с мамой, когда ему было 36 лет. Она забрала все. У папы остался лишь грузовик и коробка личных вещей. Также он был вынужден уйти с работы — ему пришлось переехать поближе к тому месту, куда отправилась мама, чтобы иметь возможность чаще видеться с детьми. Он все строил все с нуля. Первым делом папа начал осваивать новую профессию вместе с кучкой 18-летних ребят, потом задался целью обзавестись квартирой. Хотя поначалу у него даже посуды не было.
25 лет спустя у отца есть свой бизнес, милейшая жена и спортивная машина в довесок к грузовику. И хотя у него не было возможности откладывать деньги до 40 лет, сейчас у него солидные сбережения к пенсии. Этот человек в какой-то момент потерял все, но сейчас он живет лучше, чем многие его ровесники. Берите с него пример. © Unknown author / Reddit
- Мне 38. До 30 жил с мамой и не включал голову, пока не увидел, что мои сверстники «убежали» так далеко, что мне не догнать: дети, квартиры, машины. А у меня ни-че-го. Я не понимал, что со мной не так: денег нет, работы не устраивают, с девушками не клеится. И вот однажды я ехал в автобусе, как вдруг меня накрыло и я все понял. Жаловаться не на кого! Не нравится жизнь? А что ты сделал, чтобы она стала другой? Реальность могут изменить только действия, а ты от них уходишь... Я женился, есть прекрасная дочь, 2 года. Я нашел работу, которая приносит удовольствие и денег в 4 раза больше, чем было. Я нашел интересных друзей. Конечно, есть куда расти, и я расту. © bylo-stalo / YouTube
- Начал новую жизнь после 50 лет. Все началось с малого: мы с женой решили, что нам было бы неплохо сбросить вес. Мы оба плохо заботились о себе, пока ухаживали за пожилыми родителям, потому нужно было что-то менять. Мы начали следить за весом, я занялся бегом и тренировками. За 7 месяцев скинул около 30 кг. Я очень удивился, насколько гладко все пошло: я справился не только с потерей веса, но и достиг значительного прогресса в тренировках в свои 59 лет.
В 60 я решил заняться чем-то по душе. Раньше моя деятельность была направлена лишь на благополучие детей, но настало время наконец-то подумать о своем удовольствии. И я начал играть на гитаре! Отрываюсь по полной. Также пошел на тхэквондо с сыном.
Конечно, я уже не могу делать многие вещи так, как это делают молодые. Но в любом возрасте могут произойти перемены к лучшему. © DiscardUserAccount / Reddit
Денег нет... И стало в 4 раза больше... Это в 4 раза больше нет денег? 🤦🏼♀️
- Бросила все и в 30 лет пошла учиться на психотерапевта. Оканчиваю первый курс, впереди еще 7 лет обучения. Муж был в шоке, друзья делали ставки, когда я сдамся. Но я не сдамся! © Подслушано / Ideer
- В 32 года я осталась ни с чем. Раньше у меня были работа, муж и сын, а также любимая собака. Но в какой-то момент я уволилась с работы, чтобы посвятить себя семье. Потом муж решил уйти. И после череды скандалов я согласилась дать ему развод.
Я была вынуждена переехать в крохотную квартирку с сыном, но и он вскоре решил покинуть меня и вернуться к отцу — новые условия жизни ему не понравились. Я не могла его насильно держать рядом с собой, потому отпустила сына к папе.
Сперва я плакала сутками. Но потом настала пора взять себя в руки. Первым делом я решила привести себя в форму. Хотела снова стать такой, какой я была до замужества. Потом начала ходить на собеседования и в итоге переехала в другой город.
Мне вот-вот исполнится 33. Этот год был таким, что врагу не пожелаешь, но он изменил мою жизнь. © Candy Solomon / Quora
- Я бросил работу преподавателя (стаж — 25 лет) и открыл гончарную мастерскую в свои 53 года. Это случилось всего несколько месяцев назад, но дела у меня идут отлично! Гончарным делом я увлекаюсь около 2-х лет, и, честно говоря, не знаю, правильно ли я поступил. Но это так круто — заниматься тем, что тебя радует. © Geezerker / Reddit
- Я 1974 года рождения. В этом году я оканчиваю юридический факультет, сдаю экзамены на адвоката, развожусь после 25 лет брака и ищу новую работу. Я одновременно и боюсь, и предвкушаю. Я понимаю, что половина жизни уже позади, но все равно начинаю все с чистого листа. © D**nHeather / Reddit
- В 27 лет я работал в паршивом отеле. Когда узнал, что жена мне изменяет, собрал вещи и переехал к другу на диван. В течение года я учился пользоваться камерой. А следующий год я провел, отправляя свои ролики в National Geographic. В конечном счете они мне предложили работу. Я путешествовал по миру и снимал. Бывал на Галапагосских островах, Аляске и в Коста-Рике. Через несколько лет я вернулся из странствий и основал свою фирму, а также начал снимать для нескольких телешоу. Нет, я вовсе не миллионер или что-то в этом роде, но, думаю, в жизни я состоялся. © iwantyouofftheset / Reddit
- 5 лет назад я работала в захудалой парикмахерской, денег не хватало ни на что. Начальница вечно издевалась, мол, никто другой на работу не возьмет тебя такую криворукую. А я старалась найти клиентов, снимала кучу видео — никто не ценил, только смеялись. Все изменилось, когда в мою дверь позвонил один старинный друг, который вернулся из-за границы. Мы просидели полночи на кухне, и одни его слова запали мне в душу: «Ань, тебе надо влюбиться». Я такая, мол, в смысле, у меня муж, ребенок... А он помолчал и продолжил: «В себя». И у меня что-то перемкнуло. Я уволилась из парикмахерской, заблокировала всех коллег оттуда, забила на то, что денег на новую куртку нет, и стала учиться, ходить на курсы. Не постеснялась создать страничку в соцсетях и залить туда кучу своих видео. Ко мне пошли клиенты оттуда, а часть перешла со старого места. Я не обращала внимания на сплетни, которые распускали коллеги с первой парикмахерской, и просто хорошо работала, была добра к людям и повторяла себе: «Я тебя очень люблю». И знаете, это сработало! Люди ко мне словно сами тянулись, а я со временем раскрутилась и не побоялась открыть свое дело. Сначала арендовала кресло в одном салоне, а сейчас сняла помещение чисто для себя и обучаю других. И я очень-очень люблю себя!
А в этих статьях вы найдете вдохновляющие истории о людях, которые однажды нашли новое увлечение и тем самым изменили свою жизнь: