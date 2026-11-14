11 героев нашего детства, которые идеально вписались бы в фильмы о Гарри Поттере

Вот такая получилась бы душевная история о том, что дружба, честность и житейская смекалка работают куда надежнее любых заморских заклинаний. А Волан-де-Морт при виде такого педагогического состава, скорее всего, просто отправился бы в другую школу от греха подальше. Такая фантазия имеет право на жизнь, а кого еще из персонажей стоило добавить в этот список — пишите в комментариях.

Про Гарри Поттера у нас много интересного, мы очень внимательно его смотрели: