Я с котом и семьей 2 недели искала жилье — и накопила историй на целый сборник
Моя подруга Марина 10 лет как переехала с семьей и любимым котом в другой город и снимает там жилье. Время от времени мы видимся с ней у нее или у меня, и в последнюю нашу встречу она рассказала историю о том, с какими сюрпризами столкнулась, пока искала жилье. Далее с ее слов.
Мы шесть лет с котом Юлианом, мужем Сергеем и дочкой Настенькой счастливо прожили в съемной квартире, как тут хозяйка огорошила: «Собирайтесь, через две недели чтобы вас уже не было здесь». Как? Мало того, что с животными жилье вообще найти трудно, так и когда собирать вещи, новую квартиру искать? Оказалось, к ней вернулся сын, чья личная жизнь не удалась, и хозяйка готова недельку подержать у себя, а потом пусть уже живет сам по себе во второй маминой квартире.
Но сокрушаться времени не было: нужно было искать новое жилье. Муж целыми днями пропадал на работе, ему было не до того, дома бы перекусить да поспать. У меня график посвободнее, но и то, встав спозаранку, приходилось Настю в школу собрать и отвести — она у меня во второй класс ходит — а потом, в перерывах между работой, садиться обзванивать объявления или топать смотреть квартиры. Юлиан при этом окидывал меня недовольным взглядом, мол, из-за чего ты тут устроила сыр-бор. Ну а вечером еще, расправившись с горой домашних дел, ужином, посудой и сделав с Настей уроки, паковать вещи в коробки.
Это могло бы быть банальной историей, которая происходит с тысячами женщин, но мне уж так повезло (или нет, как посмотреть!) наткнуться на таких персонажей, что не рассказать о них было просто нельзя.
Одной из первых была владелица квартиры, которая общалась с нами исключительно через своего риелтора. И вот звоню я ей, рассказываю, что так и так, семья из трех человек плюс кот, ищем жилье, на длительный срок. И тут начинаются странные вопросы:
— А вы с мужем расписаны?
— Да, — говорю.
— А в каком году поженились?
— В 2018-м.
— А дочка когда родилась?
— Тоже. А что такое?
— Ну как же, значит вы в спешке с мужем женились. Семья молодая, вдруг разбежитесь... Платить не будете, такие жильцы хозяйке не нужны.
Я хотела сказать, что мы поженились-то в январе 2018 года, а дочка появилась аж в конце ноября, но подумала, если сейчас странные вопросы уже возникают, то что будет дальше? И решила, что нужно просто искать дальше, это не мой вариант.
Это что за вопросы? Люди же собираются жильё снимать, а не на службу в ФСБ устраиваются.
Однако к концу недели поисков мой энтузиазм начал подугасать. Многие просили неоправданно дорогую цену за жилье с бабушкиным ремонтом, другие при слове «кот» сразу вешали трубку, третьи предлагали жилье, где одна комната будет отведена для хозяев, и хозяин раз в месяц будет ее посещать. Было жилье, которое хозяева предлагали в аренду строго на то время, пока не продадут — при этом жильцам пришлось бы мириться с чередой просмотров. А какой-то не в меру ушлый риелтор, заметив, что мне приглянулось жилье, предложил «хоть сейчас оставить его за нами, за небольшое вознаграждение, конечно». Мол, у него уже несколько клиентов есть, хоть сейчас отдай в аренду, но для меня он готов сделать приятное исключение.
Вечером, когда дочь уже уснула, я просто психанула на кухне мужу: «Уже неделя прошла, а я ни на шаг не сдвинулась. Завтра сниму первый попавшийся сарай — и перевезем наши вещи».
Муж прижал меня к себе и успокаивающе погладил по голове: «Не переживай, что-нибудь найдется. Если что, все вещи отвезем на какой-нибудь склад, а сами на несколько дней в отеле заночуем, будет у нас мини-отпуск». Я подняла голову: «А как же Настюшина школа? Из другого района не накатаешься к нам». Муж пожал плечами: «Ну и у Насти будут каникулы дня на 3-4».
Юлиан смотрел на нас с нескрываемым интересом. Казалось, он тоже переживал, чем закончится вся эта ситуация. А, возможно, он переживал, что мы вернулись на кухню, чтобы убрать в холодильник забытые на столе пару ломтиков колбасы, на которые он уже имел виды. Пришлось угостить его кусочком отварного куриного филе, чтобы он не разочаровался в нас.
А все из-за этого мехового, не было бы его, проще было снять. А его еще и филеем кормят.
На следующий день я пошла смотреть очередную квартиру. На удивление, все шло отлично: светлая, просторная, рядом школа. Хозяйка говорит: «У нас тут тихо, спокойно, соседи хорошие». И тут с верхнего балкона раздается раскатистое: «Маша, ты опять не вынесла мусор! Маша, я все вижу!» Я выглянула на балкон и увидела женщину лет 70 в пестром, видавшем виды халате, которая ругала на чем свет стоит свою соседку. Хозяйка шепнула: «А, это тетя Света. Она у нас бдительная. Все замечает». Тоже вышла на балкон и вежливо сказала: «Теть Света, здравствуйте». Тетя Света тут же переключилась на нас: «Это кто там пришел? Новые жильцы? Небось тоже перегораживать машиной двор будете? И музыку громко включать?» Я попыталась спокойно объяснить, что мы тихие, машины у нас нет, только кот и дочка. Но тетя Света уже кричала: «А, у вас кот? Вера, не вздумай сдавать им. У нас спокойный чистый подъезд, а тут кот все перепачкает».
Хозяйка пыталась убедить, что тетя Света не злая, просто скучает, так как дети далеко, вот она и следит за всеми. Но мне как-то жить с такой неугомонной соседкой рядом не захотелось. Мало ли, что еще у нее в голове.
Где-то с неделю я еще искала жилье. Мы с Юлианом, сидящим у меня на коленях, листали объявление за объявлением, присматривая подходящий вариант. Иногда он внаглую ложился на клавиатуру, как бы давая мне понять: «Да не найдешь ты ничего, хозяйка, даже не старайся! Устраивайся как я в большой коробке — и горя знать не будешь!» И вот смотрю очередной вариант с риелтором. Про кота я ему сразу сказала, про мужа и дочь сказать не успела. Квартира уютная, думаю, наконец-то, можно снять. А он, мужчина с бархатным голосом, мне вдруг говорит: «Вы знаете, хозяйка — женщина настроения. Если ей понравитесь — сдаст. А так у нее уже список из 20 человек, и почти всех она из него уже вычеркнула. Поэтому давайте сделаем так: вы придете, а я скажу, что вы — моя девушка. Тогда она точно сдаст». Я опешила: «Зачем нам врать?» Он: «Ну, это же для дела!» Я говорю: «Ну, у меня же еще муж и дочка». Он как-то сник: «Ах вот как...»
Не знаю, что это было, но квартиру я эту не сняла. Юлиан бы ложь не одобрил, а муж и подавно.
К концу второй недели, когда я уже почти всерьез подумывала, насколько удобное жилье получится из коробки из-под компьютерного кресла мужа, мне наконец улыбнулась удача. Сняла двушку — хозяин даже скидку сделал! Предупредил только: «На ночь двери всегда закрывайте». Я списала на простую заботу. Мы перевезли все вещи за 2 дня. Обустроились. Юлиан тщательно обнюхал все углы, сначала помяукал, а потом оценил залитый солнцем подоконник. Я новые полотенца для ванной и сковородку на радостях прикупила.
Но в первый вечер позвонили в дверь. Оказалось, курьер просто ошибся адресом. На вторую ночь кто-то зашурудил ключом в двери. Подхожу к глазку, а там стоит пара. Спрашиваю: «Кто?» А они как подпрыгнут. Говорят: «А мы эту квартиру сняли, не знали, что тут уже кто-то живет». Вот так сюрприз!
В общем, как потом выяснилось, в соседнем блоке есть квартира с таким же номером, ее сдают посуточно. А на подъездах у нас не везде есть нумерация, просто говорят: «Вход через сквозной проход и направо». Вот только многие, видимо, вместо направо налево поворачивают. Теперь понятно стало, почему квартира со скидкой.
Муж предложил поискать что-то еще. Но все это время искала-то жилье я, а не он. И квартира мне очень нравилась: окна выходят во двор, а там деревья и детскую площадку хорошо видно. Подумала и повесила на дверь записку: «Вы попали не туда! Здесь живет семья с котом. Кот очень не любит, когда его будят. Ваша квартира, вероятно, справа от прохода, а не слева!» И, знаете, помогло. Больше нашу дверь никто не путал.
Но только мы выдохнули, как новую загадку нам подкинул сам Юлиан. Дело в том, что при заселении хозяин строго предупредил: «Комод в зале только не вздумайте двигать — мебель старая, рассохшаяся, перекосит еще». Нам это и в голову не приходило. Но с первой ночи Юлиан к комоду явно имел какие-то претензии. А на третью ночь наш обычно вальяжный кот вдруг на него ополчился: подходил к углу, принюхивался, орал дурниной и неистово скреб лапой плинтус. Муж сквозь сон бурчал: «Марин, да он мышь там почуял, сто процентов». На четвертую ночь Юлиан уже пытался буквально втиснуть морду в щель между комодом и стеной и мяукал вовсю.
Сережа не выдержал: «Все, достал. Будь что будет с этим комодом». Муж, обливаясь потом и боясь разбудить дочку, со скрипом оттащил громадину от стены, я, как могла, помогала. А потом посветила в угол за плинтусом... И никаких мышей или дыр в бетоне там не оказалось. Зато обнаружился разноцветный, потрепанный от времени плюшевый попугай, который еле уловимо пах сушеной кошачьей мятой. Видимо, остался от кота прошлых жильцов и закатился так глубоко, что достать его не смогли. Для человеческого носа запах и не ощущался, а вот Юлиан почуял и решил добыть свою плюшевую радость во что бы ни стало.
Попугая мы под возмущенное «мяу» Юлиана выкинули, комод аккуратно придвинули на место, и в квартире наконец-то воцарилась идеальная тишина. Юлиан еще с полчаса поворчал, сверля комод обиженным взглядом, а потом с чистой совестью ушел спать дальше.
Спустя 2 недели мы с мужем, сидя вечером на кухне, долго смеялись, вспоминая все эти приключения. Дочка на полу играла с новым кукольным домиком, который я ей на радостях купила вдобавок к своим полотенцам и сковородке. А я поняла, что даже когда кажется, что все идет как попало, сдаваться не надо. Ну и главное, не надо цепляться не за свое — со странными соседями, с хозяевами, которые кричат: «Никаких кошек». Обязательно найдется вариант, подходящий именно вам.
А я для себя в процессе нескольких лет аренды взяла за правило.
- Обязательно фотографировать все царапинки или недочеты жилья при въезде — через пару лет владельцы и сами не помнят, что в нем было. И присылать на электронную почту. Потом в случае чего — показать им это фото, и все вопросы исчерпаны.
- Фотографировать счетчики при заселении и когда будете съезжать из квартиры — и тоже отправлять на электронную почту.
- Обращайте внимание на наличие москитных сеток и хорошую теплоизоляцию — окна и балконы должны хорошо закрываться. Мы в первый раз, когда снимали жилье, дверь балкона не проверили и намучались зимой — при −10 прямо изнутри намерзал иней на двери.
- Мелкие повреждения вроде отлетевших ручек или других мелочей устраняйте сразу — потом будет лень, некогда, да и покажется слишком накладно. Когда нам пришлось срочно съезжать, муж, уставший после работы, брался за отвертки и другие инструменты — поверьте, ему это не понравилось.
- Чтобы понять, работает ли вытяжка и вентиляция в санузле, приложите лист бумаги при приоткрытом окне — он должен притягиваться.
- Проверьте, сухие ли трубы под раковинами, ванной и за унитазом. Сделать это просто: нужно просто провести по ним сухой салфеткой или туалетной бумагой.
- Сразу выбирайте квартиру, которая подходит всей семье. Мы как-то выбрали хороший вариант, детсад дочки был рядом, но мужу приходилось на работу добираться далеко. В итоге через пару месяцев пришлось искать новое жилье, потому что муж устал по 3 часа ежедневно проводить время в дороге.
- Зафиксируйте в переписке с хозяевами, можете ли вы вкручивать в стены шурупы или вбивать гвозди, переклеивать обои.
- Если вы переезжаете вместе с котом, одной когтеточки будет недостаточно. Поставьте сразу несколько.
- И самое главное правило: любите и цените своего кота.
Комментарии
Главное правило после всех мытарств - разбейся в хлам, но купи свою собственную квартиру! Пусть маленькую и далеко от работы, но свою!
Я как-то историю прочитала, где девушка жаловалась, что не может выйти замуж за своего парня из-за квартирного вопроса. Ей родители купили небольшую студию, а парень ее жил со своей мамой на съемной. И если жить с парнем/мужем она была готова даже в студии, то куда девать маму - большой вопрос. Одна она на свою ЗП квартиру снять не смогла бы.
В тот момент меня резанула мысль - нас ждут времена, где старики не имеют своего жилья, приходится снимать. И, скорее всего, работать через не могу, через старость и болезни, до самой смерти. Это же ужас!
Как же хорошо, что я живу в своей квартире и снимать мне жильё никогда в жизни не приходилось.