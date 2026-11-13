Я с котом и семьей 2 недели искала жилье — и накопила историй на целый сборник

Это могло бы быть банальной историей, которая происходит с тысячами женщин, но мне уж так повезло (или нет, как посмотреть!) наткнуться на таких персонажей, что не рассказать о них было просто нельзя.

Одной из первых была владелица квартиры, которая общалась с нами исключительно через своего риелтора. И вот звоню я ей, рассказываю, что так и так, семья из трех человек плюс кот, ищем жилье, на длительный срок. И тут начинаются странные вопросы:

— А вы с мужем расписаны?

— Да, — говорю.

— А в каком году поженились?

— В 2018-м.

— А дочка когда родилась?

— Тоже. А что такое?

— Ну как же, значит вы в спешке с мужем женились. Семья молодая, вдруг разбежитесь... Платить не будете, такие жильцы хозяйке не нужны.

Я хотела сказать, что мы поженились-то в январе 2018 года, а дочка появилась аж в конце ноября, но подумала, если сейчас странные вопросы уже возникают, то что будет дальше? И решила, что нужно просто искать дальше, это не мой вариант.