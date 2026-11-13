Ну с шапкой - это классика. А в моем детстве еще капор был модный, вот его носили без проблем. Сейчас пересматриваю фотки - ну какой же нелепый головной убор!
10 комиксов о родительских советах, от которых в детстве мы зря закатывали глаза
В детстве и юности родительские нотации казались нам занудством и поводом для недовольства. Но с возрастом мы вдруг с удивлением ловим себя на том, что живем по маминым и папиным советам. Жизнь расставила все по местам: эти простые правила и правда работают.
«Надень шапку, кому говорят!» — как забота побеждает желание казаться взрослым
Скажите, вы тоже, как я, прятали шапку в сумку, зайдя за угол дома и оказавшись вне маминой видимости? Ходить с непокрытой головой при любой погоде казалось верхом независимости, смелости и бунтарства — ведь форс морозу не боится, прическа цела, а правила взрослых нарушены. Только с годами этот юношеский максимализм уступает место здравому смыслу: взрослый человек натягивает теплую шапку и кутается в шарф при малейшем дуновении ветра, потому что здоровье, да и просто тепло, куда дороже мнимой крутизны.
Шарф - да, горлышко у меня ценное, продувпется влегкую. А вот шапки так и не приучилась носить. Когда что-то давит на виски, неуютно, некомфортно, я образно говоря "слепну и глохну", т.е. боковое зрение отключается напрочь, я начинаю нервничать, стаоаюсь сконцентрироваться на том, что впереди, сбоку, сзади, внимание рассеивается, и вот я уже, прсиотрев налево-направо, перехожу по велодорожке дорогу на красный свет светофора.
И если б это было один раз...
Короче, уж лучше мигрень в 60 лет, чем в 40 благодаря шапке попасть под машину.
«Не крась волосы дома»: эксперименты перед зеркалом, которых можно было избежать
Ой, как клоун - это меньшее из зол. Мне лично никогда не удавалось прокрасить всю свою шевелюру так, чтоб не пропустить ни кусочка. Особенно сзади. Особенно в районе шеи. Даже с маминой помощью не всегда получалось ровно и хорошо. И потом, хоть ты эти недокрашенные пряди выстригай...
Ну нафиг, проще отдать сколько-то денег, чтоб тебя покрасил проыессионал, который со стороны увидит все недокрашенные прядки и вовремя устранит огрехи
Жажда новизны, самовыражения и быстрого результата толкает нас в юности на разные эксперименты с внешностью. А результатом оказывается подстриженная под корень челка или наполовину выщипанные брови. Кажется, что мамины предостережения — это попытка ограничить свободу, но когда домашние опыты заканчиваются сплошным расстройством, приходится признать ее правоту. С возрастом на смену экспериментам приходит забота о себе. Теперь мы доверяем свои волосы и внешность в целом только профессионалам и точно знаем, что спокойствие и хороший результат важнее минутных порывов.
Конечно, в идеале салонные процедуры надо проводить в салоне. все же там люди учились маникюру-стрижкам и тд. Но не всегда есть средства и время.
«Выключай свет и ложись»: почему в 30 лет сон стал лучшим подарком
Где мои 17 лет?... Все правильно, раньше мы ходили на дискотеку 3 раза в неделю, плясали до 5 утра и потом на лекции шли, и все было ок, энергии куча. А сейчас даже на просмотр сериала вечером сил нет.
В 16 лет можно было не спать до утра и пойти на учебу бодрым. После 30 одна бессонная ночь выбивает из колеи на полнедели. Весь следующий день превращается в туман, а организм настойчиво требует вернуть ему законные часы отдыха. Так что родительское строгое «выключай свет и ложись спать» теперь кажется не наказанием, а самой заветной мечтой уставшего взрослого.
«Сначала пообедай, потом иди в магазин»: правда о ненужных покупках на голодный желудок
У меня сын к 16 годам эту формулу для себя вывел опытным путем.
А дочка ходит только со списком, максимум что позволчет себе в таких случаях - взять сникерс на кассе, чтоб по дороге домой в рот положить. Сила воли!
Когда мы приходим в магазин голодными, то рука сама тянется положить в корзину вкусненькое. Причем выбирается в первую очередь то, что не нужно долго готовить: полуфабрикаты, готовая кулинария, снеки и сладости, которые можно закинуть в рот прямо у кассы. В итоге вместо запланированных продуктов на ленте вырастает гора из импульсивных покупок. А дома, сытно пообедав, мы с удивлением разглядываем полки и думаем, зачем вообще все это было куплено.
«Собери портфель с вечера»: утренний квест взрослого человека с поиском ключей
Куда проще уделить сборам 15–20 минут перед сном, чем наутро в панике метаться по квартире в поисках пропуска, ключей или сумки со спортивной одеждой. Утреннее спокойствие и сбереженные нервы точно стоят потраченного с вечера времени. Зато день начнется с неспешной чашки кофе, а не с опоздания и испорченного на весь день настроения.
Как вариант, класть ключи, очки и кошелек в одни и те же отведенные для них места?..
«Учись крутить гайки»: суровая цена вызова мастера ради мелкого ремонта
Иногда дело даже не в деньгах, а во времени. "сантехник будет завтра". Проще и быстрее сгонять в магаз, купить ту несчастную прокладку и поменять, чем каждый раз идя в ванную хлопать себ по лбу - краном пользоваться низзя!
А уж про слитые в раковину колечко или сережку я и не заикаюсь. Оперативнее самой раскрутить сифон и достать, нежели доаодить до состояния, когда оно утечет в трубу дальше.
В детстве кажется, что на любую поломку можно за пять минут вызвать специалиста. Во взрослой жизни первый же вызов слесаря или сантехника мигом спускает с небес на землю. Мы сразу понимаем, как полезны самые элементарные навыки: затянуть гайку, подкрутить сифон или починить капающий кран. Да и собственный чемоданчик с базовыми инструментами точно не помешает.
«Твое от тебя не уйдет»: бегать за кем-то в юности было ошибкой
Маме на картинке справа далеко уже за 60. То есть и дамочке явно не 25.
Будучи ребенком от позднего брака, скажу так - по мне так лучше вообще без детей, чем рожать после 35.
В юности нам кажется, что первая любовь будет длиться всю жизнь, а любая ссора — это конец света. Хочется бороться до последнего, доказывать свою нужность и терпеть обиды, лишь бы не остаться в одиночестве. Но с возрастом и опытом мы понимаем: насильно мил не будешь, свет клином не сошелся ни на ком. А ценить себя гораздо важнее, чем пытаться удержать того, кто не особо ценит тебя.
«Не выноси сор из избы»: правда о том, почему подругам не стоит жаловаться на мужа
В моменты обиды или ссоры с партнером первым порывом часто бывает позвонить родителям или другу, чтобы выпустить пар и услышать слова поддержки. Кажется, что это просто минутная слабость и невинный способ разделить переживания. Но эмоции утихнут, вы помиритесь и забудете повод через пару часов, а вот близкие запомнят каждое ваше слово и вряд ли посмотрят на вашего мужа или жену прежними глазами. Поэтому, если ситуация не требует реальной помощи, бытовые разногласия лучше обсуждать только друг с другом.
Ну, тут главное, чтобы человек, которому ты жалуешься, был адекватным. Он просто тебя выслушает, посочувствует и забудет. Но это реально только ближе к среднему возрасту (хотя у некоторых никогда :)))
«Приберись в пятницу»: секрет выходных, когда не нужно драить плиту в субботу днем
придите ко мне домой сегодня и приберитесь, буду очень счастлива.
Моей подруге мама всегда говорила: «Приведи дом в порядок в пятницу, чтобы суббота была словно праздник». Конечно, под конец рабочей недели на уборку почти нет сил, но в законные выходные тратить время на швабру и пылесос хочется еще меньше. Куда приятнее пересилить лень, потратить час вечером и проснуться субботним утром в чистоте. Тогда все выходные можно спокойно гулять с семьей, встречаться с друзьями или спать до обеда, зная, что дома уже идеальный порядок.
«Зачем заказывать, если дома все есть?», или почему мы полюбили домашнюю еду из морозилки
Когда-то родительская привычка набивать морозилку пакетиками с тертой морковью, зеленью и порционным бульоном казалась верхом занудства. Зачем превращать холодильник в филиал вечной мерзлоты, если под рукой всегда есть быстрый перекус? Однако мнение меняется ближе к тридцати, когда возвращаешься домой после выматывающего рабочего дня. Стоять у плиты и чистить овощи нет ни сил, ни желания, а доставкой каждый раз тоже пользоваться не будешь. И вот тут домашние заготовки становятся спасением: достал порцию из морозилки, бросил на сковороду — и горячий вкусный ужин готов без лишних усилий.
Повзрослев, мы повторяем эти же наставления собственным детям — и они точно так же не спешат им следовать. Но мы-то знаем, что однажды они поймут: родители были правы.
Наши родители и близкие щедры не только на добрые советы, но и на неожиданные подарки. Иногда их забота принимает самые трогательные формы, о которых невозможно вспоминать без улыбки и нежности:
Согласна со всеми пунктами, кроме заготовок-заморозок. На них ты потратишь столько же времени, сколько и на приготовление свежих блюд с нуля. Те же овощи строгать, те же котлеты лепить, и так далее.