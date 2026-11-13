10 комиксов о родительских советах, от которых в детстве мы зря закатывали глаза

Шарф - да, горлышко у меня ценное, продувпется влегкую. А вот шапки так и не приучилась носить. Когда что-то давит на виски, неуютно, некомфортно, я образно говоря "слепну и глохну", т.е. боковое зрение отключается напрочь, я начинаю нервничать, стаоаюсь сконцентрироваться на том, что впереди, сбоку, сзади, внимание рассеивается, и вот я уже, прсиотрев налево-направо, перехожу по велодорожке дорогу на красный свет светофора.

И если б это было один раз...

Короче, уж лучше мигрень в 60 лет, чем в 40 благодаря шапке попасть под машину.