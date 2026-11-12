6 свежих книг, которые читаются так легко, как кружатся первые снежинки
Есть что-то волшебное в первых снежинках. Еще вчера за окном шуршали мокрые листья, воздух пах дождем и остывающей землей, а сегодня небо уже осыпает все вокруг белоснежными хлопьями. Хочется заварить большую кружку ароматного чая, укутаться в любимый плед и ненадолго забыть обо всем на свете. И, конечно, открыть хорошую книгу. В эти шесть романов легко провалиться с первых страниц и не заметить, как пролетел вечер.
Проклятая земля — Светлана Тюльбашева
Свежий роман от автора бестселлера «Лес». Молодая семья переезжает в Тверскую область, чтобы начать жизнь с нуля и открыть глэмпинг (да-да, это решение уже само по себе настораживает). По соседству с их участком располагается старинная заброшенная усадьба Астафьевых, и очень скоро становится ясно: некоторые места не любят чужаков. Читателей ждет действие, разворачивающееся в двух эпохах, семейные тайны и загадочные исчезновения.
- Я слушала аудиокнигу с огромным удовольствием, даже с азартом. Местами мне было так не по себе, что я перебиралась поближе к домашним, а в отпуске пришлось однажды даже мужа разбудить. И для осени вот прямо отличное развлекательное чтение, особенно если хочется какао и бояться под пледом. А уж если на даче или в деревенском доме, так вообще лучше не придумаешь! Только на лес за огородом потом будете смотреть с подозрением.
Башня тишины — Рагим Джафаров
Руслан — мошенник, выдающий себя за мага. Он продает амулеты, предсказывает судьбы и вовсю стрижет денежки с доверчивых богачек. Его мир устроен просто: немного мистики, щепотка артистизма — и никаких обязательств перед сверхъестественным. Но однажды привычная жизнь Руслана рассыпается. Впереди — Баку, встреча с отцом, которого он не видел тридцать лет, исчезновение сестры и семейные тайны.
- Звонит муж: «У меня же дед с Баку. Так вот, мне книгу посоветовали, закажи, буду читать. Там про Азербайджан». Так разозлилась: дома дел не в поворот перед зимой, двор не убран, ремонт не доделан! Забрала в ПВЗ книгу, за чаем открыла. Через два часа очнулась и звоню мужу: «Ну, мой дорогой, если хочешь читать, придется встать в очередь. Пока не узнаю, чем все закончится, не отдам».
Провалы — Ольга Птицева
Однажды 30-летняя Соня обнаруживает в себе странную способность: теперь она чувствует чужие эмоции почти физически — как ледяное прикосновение или тяжесть на плечах. Тут же внезапно пропадает ее сестра, а в знакомом до последнего двора московском спальном районе слышен странный гул, мелькают бесформенные тени. Вскоре оказывается, что сестра Сони — не единственная исчезнувшая. По ходу действия становится ясно: за привычными и такими уютными фасадами панелек скрывается что-то крайне недоброжелательное к людям.
- Два месяца назад я била себя в грудь: «Никакой больше Ольги Птицевой!» Именно поэтому сейчас почти полночь, а я заливаю слезами стол, бережливо отодвинув книгу, чтоб не замочить. Невероятно все! Оторваться было совершенно невозможно: раз десять за вечер я убирала книгу со словами: «Нет, ну я просто не могу это читать!» и столько же раз через пару минут снова открывала и улетала из реальности. Муж спрашивает: «Расскажи, о чем это! Что тебя так впечатлило?!» — а я не могу рассказать, это нужно читать и чувствовать.
Заступа — Иван Белов
Место действия фэнтези-цикла, который часто сравнивают с «Ведьмаком» Анджея Сапковского, — Новгородская земля XVII века. Здесь старинные поверья оживают, а мифология становится частью повседневной жизни. Среди лесов, древних поселений и загадочных существ свой путь прокладывает Рух Бучила — необычный герой, которому предстоит стать защитником людей в мире, полном чудес и сверхъестественных сил. Он не похож на привычных спасителей: в его характере причудливо сочетаются дерзость, своеобразное обаяние и неожиданные добродетели. Иван Белов создает самобытную вселенную, в которой исторический колорит переплетается с темным фэнтези, фольклором и черным юмором.
- Отличный богатый и живой язык, великолепно продуманная альтернативная история, главный герой — в самое сердечко. Серьезно, влюбиться в страшенного упыря с первых строк — дорогого стоит. Образ продуман, юмор на месте, сюжет такой, что ногти до локтя сгрызешь — все как мы любим. Читала не отрываясь.
- Взяла книгу в библиотеке — обложка простенькая, как у бульварного романа. А внутри оказалась — ну просто мед! Подсунула дочке-подростку тоже почитать, она только фыркнула, мол, все эти фэнтези — для детей, а она уже без пяти минут студентка. Через два дня будит меня среди ночи: «Мам, ты только не ругайся, я хочу сказать тебе — ты самая крутая на свете, настоящие бриллианты ищешь. Давай вторую часть закажем прямо сейчас! Нету сил ждать!»
Саспыга — Карина Шаинян
Во время конного похода по Алтаю девушка по имени Ася отстает от своей группы и пропадает. На ее поиски отправляется Катя, которая находит заплутавшую туристку, но вместо возвращения домой они вынуждены продолжить путь вместе. Чем дальше героини продвигаются вглубь гор, тем сильнее стирается граница между сном и явью.
- После этой книги мне требуется небольшой перерыв, или я снова начну читать ее сначала, не в силах расстаться с Алтаем. Моя оценка 11 с плюсом из 10. Не рекомендую, не делюсь, не советую, буду владеть ею как Горлум колечком, читать в одиночестве, наслаждаться моей прелесссстью.
Про кабанов, бобров и выхухолей — Надежда Панкова
Лес полон тайн, и Надежда Панкова умеет замечать то, что обычно скрыто от человеческого взгляда. Как устроена жизнь его обитателей, чем наполнены их будни и какие удивительные секреты хранит природа? Год за годом автор исследует территорию Окского заповедника, наблюдает за животными и собирает истории, из которых складывается особая картина лесного мира. В этой книге научные знания встречаются с живыми впечатлениями, а наблюдения зоолога превращаются в увлекательные рассказы о соседях, с которыми мы редко встречаемся лицом к лицу. Автор заставит вас снова полюбить истории о животных. Кстати, в этом году у нее вышла еще одна книга наблюдений под названием «Гнездо кабана».
- После книги желание уйти в лес увеличилось в сто раз. Я получила столько удовольствия от неспешного рассказа автора о животных и их жизни! Для меня уже стали друзьями и бобер Куцый, и выхухоль Хохуля, прямо душевные ребята. Погружаешься и представляешь мир не хуже, чем когда читаешь художественную прозу. Очень успокаивающая книга.
- Книга написана человеком, влюбленным в природу и знающим ее. А когда человек влюблен в то, о чем пишет, книга всегда получается интересной, а эта еще — и доброй. Будто сам в заповеднике побывал.
Пусть среди этих историй найдется та самая книга, ради которой захочется отложить все дела, перевернуть еще одну страницу и незаметно встретить за чтением поздний вечер.