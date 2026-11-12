6 свежих книг, которые читаются так легко, как кружатся первые снежинки

Лес полон тайн, и Надежда Панкова умеет замечать то, что обычно скрыто от человеческого взгляда. Как устроена жизнь его обитателей, чем наполнены их будни и какие удивительные секреты хранит природа? Год за годом автор исследует территорию Окского заповедника, наблюдает за животными и собирает истории, из которых складывается особая картина лесного мира. В этой книге научные знания встречаются с живыми впечатлениями, а наблюдения зоолога превращаются в увлекательные рассказы о соседях, с которыми мы редко встречаемся лицом к лицу. Автор заставит вас снова полюбить истории о животных. Кстати, в этом году у нее вышла еще одна книга наблюдений под названием «Гнездо кабана».