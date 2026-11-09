6 книг, сюжет которых сплетен в такой тугой клубок, что распутывать эти нити хочется весь долгий осенний вечер

Я, как любитель детективов, не могу обойти стороной классику этого жанра. Тем более именно с Агаты Кристи я начала их читать и до сих пор с удовольствием раз за разом беру с полки ее произведения и знакомлюсь с ними как будто заново. Однажды взяла книгу в кафешку. Сюжет затянул, глаз не оторвать. Боковым зрением вижу, что рядом крутится официантка, да и ладно. И вдруг она наклоняется ко мне и начинает шептать: «Девушка, вы бы десертик-то поели». Я от неожиданности аж подскочила на стуле. Смотрю — передо мной стоит кофе с десертом, которые я не заказывала. Оказалось, молодой человек за соседним столиком решил меня угостить. И все это время официантка ждала, чтобы сообщить мне об этом. Улыбнулась, угощения приняла и подошла с ним поговорить. Выяснилось, что он познакомиться пытался, а я ничего не замечала из-за книги, хотя уже в который раз перечитывала «Загадочное происшествие в Стайлзе».

К слову, это первое произведение королевы детективов, в котором появляется Эркюль Пуаро, хотя с первых страниц кажется, что мы знакомы с ним уже сто лет. И хотя сюжет развивается по классической дорожке, когда читатель подозревает по очереди каждого участника, финал все равно удивляет, а читается на одном дыхании.