13 историй и фото из спортзалов, где кроме штанги люди еще и настроение друг другу поднимают
Штанга со звоном возвращается на стойку, кто-то вслух досчитывает последний повтор, а совершенно незнакомый человек рядом вдруг говорит: «Давай, ты сможешь, последний подход!» Спортзал — это далеко не только мышцы, тренажеры и персональные рекорды. Здесь могут придержать дверь, подсказать, как настроить скамью, подбодрить в нужный момент и искренне порадоваться чужому маленькому прогрессу. Мне кажется, именно такие мелочи лучше всего показывают характер человека: не сколько килограммов он поднимает, а замечает ли того, кому рядом сейчас пригодится пара добрых слов.
А в конце расскажу свою историю: до сих пор начинаю смеяться, когда вспоминаю тот случай в зале.
- Однажды прибежала в зал после важного совещания — вся на марафете. Администратор глянула на меня и буркнула, что сейчас я помадой все тренажеры запачкаю. Потом и вовсе прибежала меня выгонять. Но ее как ветром сдуло, когда местный качок Василий пробасил: «Вы тогда половину зала тоже выгоняйте, да?» Он спокойно спросил, почему помада опаснее пота, если все посетители и так протирают тренажеры после себя. Администратор улыбнулась и согласилась. В итоге я спокойно закончила тренировку, так и не смыв косметику.
- Вечером после трудового дня в спортзале сделала подход. Стою, смотрю на часы. В тренажерке между подходами время идет как-то особенно медленно. Взгляд упал на телефон, думаю, какой заляпанный у него экран, где же я так его уделала?! Подхожу, беру полотенце и начинаю тщательно протирать, глядя по сторонам. Заметила рядом мужчину, посмотрела на него — стоит, смотрит на меня и улыбается. А я так устала на работе, впереди еще целый час тренировки, поэтому общаться, честно говоря, не настроена. А он говорит мне: «Девушка, верните мне телефон, пожалуйста. Спасибо, что протерли экран». Неловко вышло, но я посмеялась над собой.
Очень ценный совет! Пойду-ка покачаюсь
- У моей знакомой есть кошка, которая очень любит ходить по беговой дорожке со скоростью 1 км/ч. В общем, фигура у кошки отменная, скажу я вам!
- В первый раз пришла в новый зал и никак не могла отрегулировать сиденье тренажера. Крутила все рычаги, пока ко мне не подошел огромный и очень серьезный мужчина. Я уже приготовилась выслушать замечание, а он молча нажал спрятанную сбоку кнопку. Потом кивнул в сторону женщины у окна и признался: «Не благодарите, она мне пять минут назад показала». Женщина помахала нам рукой. Через несколько минут к тому же тренажеру подошел растерянный парень, и мы уже втроем объясняли ему устройство. К концу вечера у тренажера появилась собственная служба поддержки.
- Я тренер в зале, и одна посетительница мне очень нравится. Она добрая, вежливая, с отличным чувством юмора, к тому же у нас оказалось много общих интересов. Но правила клуба не поощряют личное общение тренеров с посетителями за пределами занятий. Чтобы никого не ставить в неловкое положение, я передал ее тренировки коллеге. Теперь просто радуюсь, когда она приходит в зал, и стараюсь вести себя профессионально.
День лап прошел строго по плану!
- Решили с подругой записаться в бассейн. В первый же день пересеклись там с двумя красавцами. У подруги сразу идея фикс: «Мы должны с ними познакомиться!» Ну, мысль-то дельная, но как же это сделать? Подружка выдумала, что стоит сказать им, что одна из нас не умеет плавать, мол, научите. И знаете, что произошло? Больше мы этих парней не встретили! Мы чуть ли не каждый день в бассейн приходили, высматривали их, но их и след простыл.
- Иду после тренажерки домой, а зал находится в ТЦ на четвертом этаже. Направляюсь к лифтам. Позади меня оттуда же идут две девушки. Одна говорит другой: «Стой, ты куда? Лифты для ленивых, пошли пешком».
После чего они идут в сторону эскалаторов и очень спортивно, но медленно спускаются вниз, стоя на одном месте.
- Как-то раз пришлось провести несколько тренировок в незнакомой качалке в Питере. Очень много стоек для жима, жима в наклоне и прочего. А грифов не хватает, приходится их носить туда-сюда. Под конец тренировки, отдыхая между подходами, я заметил книгу жалоб и предложений на стене у выхода. Полистал: в целом ничего необычного. Книга явно не пользовалась спросом, а последняя запись была датирована 2012 годом и звучала примерно так: «Купите грифов! Не хватает!»
Личный тренер следит, чтобы хозяин не пропускал подходы
- Мы с мужем познакомились в спортзале. Я ходила туда всего неделю, тренера у меня не было, так что было видно, что я не очень понимаю, что мне нужно делать. У него ситуация была похожая, пришел менять свою жизнь к лучшему, вот только не знал, с чего начать. Как-то разговорились возле какого-то тренажера, постояли минут двадцать и решили, что пойдем-ка мы лучше где-нибудь поужинаем. В спортзал вернулись уже после свадьбы, но не болтать, а заниматься по-настоящему.
А вот и обещанная история:
- Не знаю, знакомы ли вы с тренажером под названием гравитрон. Если нет — поищите в интернете, дальше будет смешнее. Однажды такой привезли в наш зал: новенький, блестящий, будто специально на меня смотрит и подмигивает. А я хожу мимо. Вдруг залезу не туда, нажму не то, весь зал получит бесплатное представление. И вот прихожу как-то вечером в субботу: никого. Смотрю на гравитрон, а он будто зовет: «Ну давай, сейчас-то никто не увидит». Решилась. Открыла инструкцию в интернете: выставить вес, подняться по ступенькам, взяться за перекладину. Ступенек-то не было, но я как-то туда залезла. Начала подтягиваться. И только когда руки уже устали, поняла одну маленькую деталь: залезть-то я залезла, а как теперь слезть? То есть вариантов два: либо прыгать вниз, либо оставаться так здесь до понедельника. К моему великому счастью, в зал зашел человек, который пришел убираться. Смотрю на него и говорю: «Извините, а вы не могли бы мне помочь слезть?» Он, надо отдать ему должное, даже не засмеялся. А вот я до сих пор не могу вспоминать эту историю без хохота.
В спортзал приходят за сильными мышцами и хорошим самочувствием, а иногда уходят еще и с новой историей, знакомством или вовремя сказанной фразой. А с вами в зале происходило что-нибудь, над чем вы смеетесь до сих пор?
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