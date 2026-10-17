В океанариум привели котят, и на их реакцию на рыб невозможно смотреть без улыбки
Обычно в океанариуме главное животное — какая-нибудь здоровенная акула, на которую все смотрят с восторгом через стекло. Но недавно в одном из океанариумов все перевернулось: на рыб пришли смотреть не люди, а дружная компашка котят из приюта. Оказывается, такие экскурсии не только поднимают котятам настроение, но и помогают им поскорее найти новую любящую семью.
В океанариум Миннесоты пожаловали необычные гости. Ими стали более десятка осиротевших котят из приюта Bitty Kitty Brigade. Организация вот уже шестой год подряд проводит для своих хвостиков такие захватывающие «экскурсии».
Группа пушистых «экскурсантов» прибыла в океанариум ранним утром еще до его открытия для остальных посетителей. Реакция котят на рыбок была ну очень умилительной. Особенно отличился малыш по кличке Индюшачья Ножка. Его привлекли красочные рыбы-клоуны, словно из мультфильма «В поисках Немо».
Оказавшись внутри прозрачного купола, котенок встал на две задние лапки, опершись на стекло передними, и попытался поймать одну из таких рыб. Все это действо сопровождалось мяуканьем.
Внимание некоторых малышей захватили огромные скаты, акулы и черепахи.
А на одного из котят настолько успокаивающе подействовал приглушенный синеватый свет, что он просто решил вздремнуть. В общем, двухчасовой поход в океанариум для четырехлапых удался на славу.
Такие вылазки по задумке работников приюта должны поспособствовать социализации котят и, что самое главное, могут помочь обрести им хозяев, так как данное событие широко освещается в местных СМИ.
Этот океанариум открывает свои двери не только для котят, но и для щенков из приюта Safe Hands Rescue. Конечно же, экскурсии для них проводят в разные дни. Один из работников океанариума пошутил, что со щеночками приходится гораздо больше бегать.
Рыбу-клоуна так никто и не поймал, однако настроение у всех хвостатых в этот день было явно на высоте. И очень здорово, что такие классные идеи помогают найти дом для братьям нашим меньшим.
Комментарии
А они вообще голово1 думают или чем? Это же такой стресс для котят! У них охотничий инстинкт,ю! Они видят рыбу, а поймать не могут! Я читала,, что они из за этого могут даже в депрессию Войти!