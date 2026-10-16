Вечный спор о том, что лучше — город или деревня, не прекратится, наверное, никогда. С одной стороны, доступ ко всем благам цивилизации и развлечениям, а с другой — свежий воздух, походы за грибами и овощи с собственного огорода. Впрочем, мы решили не рассуждать о том, где лучше живется, а показать, чем похожа и чем отличается городская жизнь от деревенской.

Если в городе мы привыкли переставлять будильник каждые пять минут, то деревенский «будильник» такой возможности не оставляет

AI-generated image Светланка БМВ только что Деревенский будильник это петух. А у нас летом на балконе жил петух. Папа купил его, когда мы с мамой были у бабушки. Так этот петух каждое утро в 4 часа взлетал на перила и орал своё "ку-ка-ре-ку!!!" Сосед с нижнего этажа выходил на свой балкон и ругался. Петух был привязан за ножку, поэтому не мог улететь. Но однажды, когда папа вернулся с работы, услышал, как петух орёт. Папа удивился, потому что уже был вечер. Оказалось, что этот кур вздумал полетать и сиганул с пятого этажа. Но повис на верёвочке. Сколько он там болтался неизвестно, но папа поднял его обратно и петушок чувствовал себя хорошо, сразу принялся клевать зернышки. Ответить

В городе мы редко открываем дверь, если никого не ждем, а в деревне гости порой заходят без спроса

Мы только переехали в деревню, забор в некоторых местах нуждался в ремонте, пока не до него было. А во дворе у нас гамак натянут был между деревьями, там как раз тенек был. И вот однажды я так устала от уборки в доме, что легла на гамак и вырубилась. Сплю, и мне снится, что мне делают массаж лица каким-то теплым кремом, так приятно. И тут просыпаюсь, смотрю, и буквально подскакиваю на месте — оказалась, что к нам каким-то образом забрела соседская корова и лизала мне лицо. После этого мы сразу же принялись за забор, еще одной такой встречи мне чего-то не хочется. ADME

Тренировки в городе — это наматывание километров на беговой дорожке в тренажерном зале, а в деревне — неспешные прогулки за грибами и ягодами

AI-generated image Светланка БМВ только что Почему в городе обязательно наматывать километры на беговой дорожке? Можно также прогуляться по городу. Когда я ждала первого ребёнка, мой муж каждый вечер выводил меня на прогулку(собаки у нас не было). Была тёплая осень. Мы гуляли по два-три часа и болтали обо всём. Помню, что было классно. Ответить

Везде найдутся те, кто не дает тебе спать по ночам — будь то соседи или коты, которые решили выяснить, чья это территория

AI-generated image Анастасия только что В городах по весне коты тоже орут на улицах, устраивают разборки. Ответить

И отдых в городе и деревне тоже очень разный. В городе — это сходить в пятницу в бар или ресторан, а в сельской местности — выкопать картошку и с чувством выполненного долга съесть собственноручно пожаренный шашлык

AI-generated image Светланка БМВ только что Неправда. В городе, как раз тысяча способов отдохнуть. Театры, кинотеатры, цирк, парки-аттракционов, рестораны, кафе и много другого, что можно придумать, было бы желание. Ответить

Если в городе мы можем жить на одной лестничной клетке годами и даже не здороваться, то в деревне ты мгновенно становишься своим

AI-generated image Сестрица Алёнушка только что Да уж, счастья подвалило - кабачок дали. Да ещё с таким видом, как будто милость великую оказали. Ответить

После переезда в деревню приходится узнавать принятые там правила добрососедства

Переехали с мужем в деревню. В городе с соседями не общались, но были наслышаны, что в деревне люди дружелюбные и ходят в гости друг к другу без приглашения. Месяц прошел, два, вроде все с нами здороваются, но в дом не зовут и к нам не приходят. Наконец решилась и спросила у соседки, мол, теть Тань, почему так происходит. А она в ответ: «Так у вас же все время ворота закрыты, мы думали, что вы никого видеть не хотите». ADME Светланка БМВ только что Так пойдите, пригласите к себе. В чём проблема? В деревне соседи быстро сбегутся выпить и покушать. Ответить

Некоторые вещи и там и там совершенно одинаковые — только в городе помешать работе могут машины и стройка за окном, а в деревне — соседская коза, которая решила с вами пообщаться

AI-generated image Сестрица Алёнушка только что Бедная коза! Я тут сначала прочитала "коза болеет" Ответить

Если в городской квартире мы редко можем позволить себе больше одного животного, то в деревне их количество растет в геометрической прогрессии

AI-generated image Это Я только что о, курочка, котики и собакен вместе дружно) класс Ответить

Если в городе опавшие осенние листья так и манят сделать красивое селфи, то в деревне — это повод взять грабли и собирать их, сокрушаясь, что они буквально никогда не кончаются

AI-generated image Lorelei только что Вот интересно, у кого в деревне на участке клены растут? Ответить

В городе мы можем часами кружить в поисках парковки, а в деревне преграда может оказаться совершенно неожиданной. И с колокольчиком на шее

AI-generated image Jrmjayay только что Не заметила мужика в машине, думала, что мысли принадлежат корове. Ответить

В городе мы покупаем питомцам разные игрушки, надеясь, что им наконец-то что-то понравится, а в деревне они сами находят себе развлечения

AI-generated image Lorelei только что Вот опять, странная деревня - ни одного плодового дерева, сплошь клены, березы, елки. Ответить

В городе мы нечасто можем себя побаловать вкусными свежими ягодами, а в деревне порой не знаем, куда деть все это сладкое богатство

AI-generated image A_n_s_y только что В городе можно понемножку и задорого покупать и есть то, что хочется. А в деревне вынуждены есть то, что выросло, но бесплатно. Ответить

После переезда в деревню рано или поздно одолевает охота к выращиванию собственных овощей. Правда, не всех

На третий год проживания в деревне муж решил посчитать, во сколько нам обходится картошка, морковка, огурцы, помидоры и прочие овощи и пришел к выводу, что нам срочно необходим свой огород, благо сотки позволяли. Я сказала, что не хочу в этом принимать участия, муж ответил, что будет сам справляться. Ну ок. Закупил семена, удобрения, купил две теплицы, нанял трактор вспахать землю и прочее и прочее. Урожай был хороший, муж радовался, а потом я посчитала, что все эти овощи обошлись нам чуть ли не по цене авокадо. Сказала мужу, а он ответил классическим дачным: «Зато свое». ADME tama только что Так теплица лет 15 простоит. Это долгосрочной вложение, причём в свой карман, а не карман продавца Ответить

Если в городе каждая лужа становится для нас большой проблемой, то в деревне мы надеваем резиновые сапоги и смело шагаем по грязной колее

AI-generated image Анджей Крашевский только что У нас и в городе многие ходят в резиновых сапогах. Сейчас появилось много красивых сапожек: ярких цветов, с рисунком... Ответить

И в городе и в деревне всегда есть те самые бабули на лавке, которые обязательно тебя обсудят. И никогда не знаешь, что именно они скажут вслед

А вообще неважно, где ты живешь — главное, чтобы рядом были родные люди

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