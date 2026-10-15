20+ рукодельников, чьи творения дадут фору любому магазину — потому что сделаны с душой

Вещи, созданные собственными руками, — всегда особенные. Свитер, связанный для мужа, юбка, покорившая одногруппниц, лимонный браслет или кровать для кошки — такие работы надолго остаются в памяти. Их с удовольствием носят, ими с наслаждением пользуются и бережно хранят. Ведь они ценны тем, что помнят тепло рук и искорку душевности даже спустя годы.

Наша читательница призналась, что она балуется шитьем. А на фото — Мышевержец Рэймонд Мяульс фон Зюман Труман Пищеварский

Девушка сшила платье из простыней, купленных в секонд-хенде. Выкройку сделала сама. Она подумала, что из них получится милое маленькое платье. И решила придать ему стиль 50-х годов. И да, у него есть карманы

Автор сделала реалистичный браслет с лимонами из полимерной глины! У каждого крошечного лимона своя текстура кожуры

Муж два месяца безвылазно сидел в гараже, уверяя, что просто копается в машине. Я не выдержала и пришла к нему с лоточком еды. Захожу, а там возле машины стоит огромный резной двухэтажный кукольный домик с крошечной мебелью! Муж виновато улыбнулся и признался, что тайком учился столярному делу, чтобы подарить нашей дочке на пятилетие дом ее мечты. Дочка была в диком восторге! ADME Конфуз только что Мечта детства :) Ответить

Муж пользовательницы сети сделал деревянную двухъярусную кровать для их кошек, а она сшила несколько маленьких стеганых одеял и подушек, чтобы положить на нее

«Я сделала ожерелье „гердан“ с грибочками — как раз то, что нужно для осени»

Вау! Я еще никогда не видела ничего столь потрясающего визуально с такой вышивкой бисером! Я просто в восторге! © Outrageous_Degree716 / Reddit

Автор сделала эту маленькую фигурку выдры из шерсти. Крошечную голубую рыбку она сделала отдельно, а затем прикрепила ее между лапками. Оно настолько маленькое, что помещается на ладони

Я шью одежду на дому уже несколько лет, а свекровь все время называла мое занятие «игрой в куклы» и вздыхала, что нормальная невестка сидела бы в офисе. И вот как-то она заявилась ко мне с огромным пакетом и с порога вывалила несколько отрезов дорогого итальянского шелка на мой стол! Оказалось, ее коллеги увидели сшитый мной костюм и завалили ее просьбами сделать им такой же. ADME Ёжик в авокадо только что Как всегда, эти истории с подписью adme странненькие какие-то. Где увидели костюм, на свекрови? Кому "им" сшить? Размеры? Как можно покупать "отрез дорогого итальянского шелка", не зная, сколько его уйдёт на костюм? Нечто сферическое в вакууме. Ответить

Девушка делится своими миниатюрными баночками с консервацией. Сделала она их из полимерной глины и смолы

© Sad_Okra3131 / Reddit Ёжик в авокадо только что Моя дочь была бы в восторге. Сейчас носит на рюкзаке огурцы из Ленты, но они ни в какое сравнение не идут с этими, так детально проработанными. Ответить

Парень признается, что это самый длительный проект его жены. Для этого она освоила тунисское вязание. Он сам пока только начинает осваивать набор петель, поэтому даже представить себе не может, насколько это сложно

Девушка всегда хотела сделать макет домика Бабы-Яги. Он сделан из заготовки для кукольного домика, купленной в магазине товаров для рукоделия, пластиковой тарелки и сушеных лапок индейки

Дедушка, который всю жизнь проработал сварщиком, вдруг купил бисер, тонкие лески и розовые ленточки. Бабушка решила, что у деда романтика в голову ударила на старости лет. В субботу мы решили узнать, чем же он занимается. Заходим с ба к нему в гараж, а там дед сидит в своих огромных очках и аккуратно плетет из бисера ювелирные броши в виде бабочек и цветов! Выяснилось, что он решил сделать уникальные подарки всем нам — пяти внучкам. ADME

Пользовательница сети хвастается своими «одинаковыми» накидочками для ее собак. Самое то для осенних прогулок с любимцами

© mydog4president / Reddit Конфуз только что Мне кажется, что такие наряды- это издевательств. У собак есть шерсть на такую погоду. это не морозы -40, и потом э то все промокает и цепляет грязь - охота живность так травить? Ответить

Автор очень довольна тем, как получилось это цветочное дерево. Выглядит нежно и волшебно

Девушка хвастается тем, как у нее вышло вышить на кедах маленький мир Тоторо. Отличная идея — привнести немного разнообразия в свой гардероб

Дядя вдруг выпросил у мамы старую швейную машинку. Зачем — не сказал. А потом, оказалось, что он загорелся пойти в поход, а снаряжение покупать не очень хотел. Вот и сшил сам палатки и спальные мешки для похода. Для себя и друга. Мы теперь втихую шутим, что внезапно дядина скупость вылилась в что-то хорошее. ADME Конфуз только что Я, конечно, не очень в теме, но чтобы прошить хорошую плотную ткань для снаряги надо что-то промышленное, а не домашнюю машинку для простыней и платьев Ответить

Парень в магазине увидел кошачью лежанку, которая ему понравилась, но она стоила 40 долларов, поэтому он сделал ее сам из флиса и поролоновой прокладки. Его коту она очень нравится!

© Reddit Конфуз только что Прикольно, но саму лежанку бы сделать и чего-то натурального, имо, а не ужасную синтетику Ответить

Девушка поделилась тем, что она наконец-то закончила сложный, но очень интересный проект — накидка-пальто, сшитая по оригинальной идее

Пользовательница сети решила привнести в свой дом немного лета перед зимой. Какой красивый и реалистичный букет, даже будто запах чувствуется через экран

Я лет в 20 любила шить наобум. Хочу юбку в складку, как у группы «Тату» — нигде нет. Купила ткань, сшила без выкройки на кокетке и в широкую складку. Меня в универе завалили вопросами: «Где взяла?» Говорила, что из-за границы привезли, верили. Потом сшила себе джинсовый корсет на крючках, кое-как пересняв лекала с кофты приталенной. Тоже все млели (тогда мода была — корсет поверх рубашки). Короче, не знаю, чего я шитьем не занялась, похоже, это было мое. © Маловато будет / ADME Конфуз только что И правда. чего не занялась?

А сейчас? Ответить

Автор закончила делать подарок на день рождения для своей племянницы! Ей это очень понравилось! Она бегала по всему дому бабушки и дедушки с детской тележкой, которую автор тоже подарила

Девушка признается, что изначально планировала связать себе плед человеческого размера, но что-то пошло не так, и у нее получился самый красивый маленький плед для самой красивой большой девочки

«Связала книгу дочери друга. Вот что внутри»

Да это же подарок на всю жизнь. © Jade_Fern / Reddit