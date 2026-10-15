6 героев любимых фильмов, которые в книгах были совсем другими

Несносный Ганжа в исполнении Александра Збруева стал одним из любимых персонажей фильма «Большая перемена»: харизматичный, забавный, по-настоящему любящий свою супругу Светлану Афанасьевну и так же искренне саботирующий учебу. Их счастливый, но тайный брак был важной юмористической деталью киноленты, и на этом всеобщем неведении строилась интрига повествования.

А вот в книге Георгия Садовникова «Иду к людям», по которой и был снят фильм, Григорий Ганжа вовсе не женат. Его история отношений со Светланой Афанасьевной гораздо более трагична: они дружили до десятого класса, однако родители девушки юношу не любили — считали, что он хулиган и вообще ей не ровня. Из-за их козней он бросил десятый класс и уехал работать на Курилы, а когда через несколько лет вернулся — специально пошел учиться в вечернюю школу, где преподавала его первая любовь. Да, добровольно записался в 9-й класс, хотя сам уже закончил десятилетку экстерном и имел аттестат зрелости — просто чтобы быть рядом.

И хотя оба — и Ганжа, и Светлана Афанасьевна — питали друг к другу светлые чувства, до свадьбы в книге было еще ой как далеко. Например, на одном из уроков литературы, где обсуждали его сочинение «На кого я хочу быть похожим?» Ганжа признался на весь класс, что не во всем идеален: «Я разводился десять раз! А почему? Не встретил девушку своей мечты. Единственную! Но она, Светлана Афанасьевна, совсем близко. О, уже где-то рядом!» Учительницу данное признание очень ранило, ведь она приняла его за чистую монету. В общем, нелегко этим двум влюбленным в книге давалась наука выстраивания отношений.