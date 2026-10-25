Дома я люблю валяться с книжкой на громадной плюшевой собаке (старый подарок дочкиного поклонника) или сидеть вечером на балконе, смотря в глаза осени)
6 бытовых привычек и приспособлений жителей северных городов, с которыми темные вечера наполнятся уютом и легкостью
Когда говорят о зиме в северных городах, имеют ввиду не только снег и морозы. Для жителей — это настоящая вереница дней, когда солнце встает поздно, садится рано, а за полярным кругом и вовсе прячется неделями. При этом распорядок дня сохраняется: утром взрослые идут на работу, дети отправляются в школу. Чтобы зимние вечера не казались бесконечными, жители северных широт пользуются особыми хитростями. Пусть я и не на севере, но пасмурную осень не очень люблю, так что решила попробовать пару приемов на себе. А в конце вас ждет бонус — мой фирменный рецепт пирожного картошка для ваших уютных вечеров.
Дополнительное освещение дома создает уютную атмосферу
В северных городах и поселках в холодное время года зажигают яркую иллюминацию: фонари освещают улицы, витрины светятся разными цветами, вывески пестрят и блестят. Внутри домов люди тоже стараются использовать больше освещения: лампы, свечи, гирлянды. Эти источники на свой лад заменяют солнце. Я уже второй год не обхожусь без гирлянд, несмотря на то, что днем солнца хоть отбавляй. Они создают то самое праздничное настроение и настраивают на домашний, уютный лад.
Северяне в такое время чаще социализируются
То, что за окном ночь, совсем не значит, что жизнь остановилась. В некоторых случаях происходит совсем наоборот! Жители северных городов и поселков в холодное время года чаще зовут друг друга в гости, устраивают посиделки с семьей и друзьями и собираются вместе на ужин. На фоне тьмы каждая встреча приносит вдвое больше тепла и радости. Но это далеко не только встречи с друзьями.
Зимой северяне чаще посвещают время хобби, пробуют новые занятия и ходят на выставки, концерты и фестивали.
Вот и я решила последовать их примеру: холода еще толком не наступили, а я уже записалась в кружок вязания. Руководитель кружка — преподаватель в университете — пришла на занятие в мини-юбке, которую связала сама. Я не удержалась и сделала ей комплимент, а она поделилась, что этой юбке уже 25 лет! Выглядит как новая. Занятия только начались, а я уже вяжу вот такого мишку.
Питание с наступлением холодов несколько меняется
К слову о званых ужинах и посиделках с друзьями. Зимой у северян на столе больше рыбы, супов и морсов — чтобы вечер был сытным. Иначе откуда брать энергию?
Кстати, а вы знали, что на севере есть свои «фрукты»? Например, морской виноград, который собирают на берегу Баренцева моря. На самом деле это морские водоросли — фукус, но на вид они действительно напоминают незрелый виноград. Их добавляют в салаты. Причем как в термически обработанном, так и в сыром виде. Сезон такого «винограда» — зима и ранняя весна, потом он становится жестким. Интересно, какой он на вкус?
В холодную погоду особенно хочется отогреться чем-то вкусненьким. Я, например, обожаю какао с пирожным картошка. Иногда делаю его по классическому рецепту, а изредка заменяю печенье на вареный нут, который с помощью блендера привожу в консистенцию пюре. Мой фирменный рецепт оставила в конце статьи.
Моя дальняя родственница вообще в такое время готовит самые любимые блюда из детства. Она достает с антресоли чудо-печку, орешницу и сковородку для блинчиков. А вы с чем едите блины: со сметаной или сгущенкой? А может, с вареньем или медом?
Регулярное движение помогает справиться с сонливостью
Помимо правильного питания стоит обратить внимание и на движение. В вечных сумерках многие засиживаются дома и меньше двигаются. Хочется только лечь на диван и накрыться пледом? Быстрая зарядка согреет не хуже! Необязательно заниматься спортом профессионально, достаточно выбрать вид физической активности для себя. Когда, как не зимой, покататься на коньках? Кто-то несмотря на морозный воздух предпочитает размять косточки на улице, а другие занимаются йогой дома. Для создания атмосферы можно даже зажечь ароматную свечу. Есть, конечно, и те, кто непременно ходит в зал, даже за полярным кругом.
Наверняка у многих есть знакомые, которые на Новый год ставят себе цель подготовиться к лету. Так вот, моя подружка превзошла себя и решила, что сделает в точности да наоборот. Всю осень она собирается тренироваться, чтобы зимой блистать на корпоративах и начать Новый год со свежего листа. Купила себе абонемент в какой-то крутой центр, где есть и спорт-зал, и бассейн, и танцы. Теперь с восторгом рассказывает про свои тренировки. Она вся в делах, а в свободное время пробует новые направления. В прошлый раз отменила нашу встречу на кофе. Видимо, скоро придется присоединиться к группе по румбе, чтобы с ней увидеться.
Северяне встают и ложатся по «своим» часам
Чтобы и без солнечного света хорошо себя чувствовать, северяне придерживаются простых правил. Вставать и ложиться рекомендуют в одно и то же время. Да, порой света толком нет, день и ночь визуально почти не отличаются, но режим сна все же есть. Кстати, многие рекомендуют специальное утяжеленное одеяло. Пользователи сети пишут, что под ним легче засыпается. Я попробовала и все-таки вернулась к своему искусственному, легкому как перышко. Под чем хорошо спалось, так это под верблюжим одеялом в доме у бабули. Северяне, например, обращают внимание на плотность наполнителя. Такие одеяла лучше держат тепло. Одно дело — заснуть, но как просыпаться, когда на улице темень? Северяне нашли ответ и на этот вопрос.
Со световым будильником просыпаться легче
Вы тоже не переносите трель будильника? Я, например, выбираю более мягкие и приятные мелодии. Правда, через какое-то время этот звук начинает ассоциироваться с не самыми положительными эмоциями (потому что будит меня каждое утро), и я меняю его на что-то новое. Со световым будильником таких проблем нет, потому что звука он не производит.
Такой будильник представляет собой лампу, которая зажигается в определенное время. Она имитирует рассвет. Даже если за окном темно и шторы плотно закрыты, будильник освещает комнату так, что человек мягко просыпается будто бы от солнечных лучей. Некоторые световые будильники даже имитируют закат. Вечером включается красный свет, интенсивность которого потихоньку снижается до полной темноты. Если честно, то узнала я о световых будильниках совсем недавно от своей подруги. Далее с ее слов:
- Приехала в командировку в Мурманск. Остановилась у своей тетки. Она выдала мне одеяло со словами: «Ложись пораньше, а то проспишь». Проснулась я в ночи, сон как ветром дуло — дверь настежь, а у меня в комнате стоит тетя с каким-то гаджетом в руке. Шепчет: «Ой, Аленка, ты спи-спи. Я просто тебе тут принесла световой будильник, чтобы легче вставать было». Я благополучно заснула опять, а на утро проснулась от того, что в комнате стало светло — это все световой будильник! Неплохая штука, вот думаю себе тоже такую купить. Приятнее, чем просто звуковой сигнал на телефоне.
Бонус
А вот и обещанный рецепт картошки! Мой папа как-то даже сказал, что это самая вкусная картошка в его жизни. Нам потребуется:
- 300 грамм печенья,
- 40 мл молока,
- полбанки сгущенного молока,
- 2 столовые ложки сливочного масла,
- 3 столовых ложки какао-порошка и
- полпакетика ванилина.
Печенье обычно выбираю сливочное, для пикантности можно добавить парочку овсяных. Его нужно измельчить, блендером или вручную, масло растопить и добавить ко всем остальным ингредиентам. Все хорошенько перемешать и скатать в небольшие шарики. Потом дать постоять в холодильнике несколько часов. Иногда я украшаю картошку тем, что есть под рукой: растапливаю белый шоколад, посыпаю кокосовой стружкой или обваливаю в какао. Выглядит иногда так себе, но за вкус можно не переживать.
Недавно я открыла для себя альтернативную версию этого рецепта. В нем печенье заменяется вареным нутом, а сгущенное молоко — финиками. Тогда требуется где-то 150 грамм нута (без жидкости) и 4-5 крупных финика. Все остальное — по рецепту. Вот только массу лучше пробить в блендере, чтобы консистенция была однородной. Украшать по желанию, хорошо подходят орешки.
Еще я видела в интернете вариации с добавлением банана, но мне кажется, что банан перебивает вкус пирожного. В общем, если вдруг соберетесь приготовить картошку по моему рецепту или захотите поделиться своим, то я буду ждать в комментариях!
Холода уже совсем близко. Многие уже потихоньку вытаскивают настолки, планируют домашние посиделки с друзьями и даже вяжут пледы, которые будут выручать промозглыми вечерами. А вы что любите делать дома? У нас есть несколько идей:
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