6 бытовых привычек и приспособлений жителей северных городов, с которыми темные вечера наполнятся уютом и легкостью

К слову о званых ужинах и посиделках с друзьями. Зимой у северян на столе больше рыбы, супов и морсов — чтобы вечер был сытным. Иначе откуда брать энергию?

Кстати, а вы знали, что на севере есть свои «фрукты»? Например, морской виноград, который собирают на берегу Баренцева моря. На самом деле это морские водоросли — фукус, но на вид они действительно напоминают незрелый виноград. Их добавляют в салаты. Причем как в термически обработанном, так и в сыром виде. Сезон такого «винограда» — зима и ранняя весна, потом он становится жестким. Интересно, какой он на вкус?