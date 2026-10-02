15 светлых воспоминаний о студенческой любви, от которых и сегодня в животе бабочки порхают
Первая любовь, случайные встречи в коридорах и аудиториях, волнительные свидания, долгие разговоры до рассвета — все это кажется особенно трогательным спустя годы. Тогда сердце билось чаще от одного только взгляда, а обычный день мог резко свернуть в какое-то необычайное приключение. И пусть многое изменилось со времен нашего студенчества, некоторые истории по-прежнему вызывают улыбку и то самое приятное чувство порхающих в животе бабочек.
- Нравилась мне в универе одна девушка, но она меня не замечала. Как-то раз в голове созрел план: я хотел подойти сзади, приобнять ее, а когда она обернется, сказать: «Ой, прости, обознался!» Так вот, подхожу, приобнимаю, а она поворачивается и вдруг без капли удивления в лице говорит: «Я уже думала, ты никогда так не сделаешь!» И крепко меня обнимает в ответ.
- Вспоминаю преподавателя по высшей математике. Очень любила этот предмет. И преподавателя немного. Объяснял понятно, доходчиво, интересно. Настолько отлично выглядел, что я б с ним замутила (если бы был не женат). Он, в свою очередь, ничего такого ни с кем себе не позволял. У нас с ним была чисто математическая любовь. Он тащился, что кто-то любит математику и знает ее. И тащится от его предмета. Поэтому немного тащился от меня. Я так думала. Как-то в графу «предмет» в зачетке написал мою фамилию на автомате, задумался, видать... Покраснел. На меня посмотрел. Молча закрасил той же ручкой ту строчку. Прям капитально так, чтоб не видно было, что там написано. И в следующей строчке написал «высшая математика». Я в своем юношеском незрелом мозгу за это время уже успела напридумывать всякого эдакого. И тоже покраснела. Но спросила: «А после этого зачетка не станет недействительной?» «Нет, все хорошо, до свидания». Это был последний семестр вышки и последний экзамен у него. Нам двоим было грустно немного, наверное... Вроде такие мелочи, кажется. А всю жизнь помнишь.
- Помню, шла из универа, экзамен завалила, настроение было ужасное. Да еще и машина окатила водой из лужи! И вдруг из этой машины выходит парень, ругается на водителя, кидает ему деньги, машина уезжает. Парень подошел ко мне, извинился за грубого таксиста и предложил проводить до дома. Женаты уже три года, есть замечательная дочурка, а недавно, на нашу годовщину, он признался, что специально попросил водителя окатить меня водой из лужи, чтобы был повод со мной познакомиться.
Это как мальчики классе в пятом,дёргают понравившуюся девочку за косички,а она в знак взаимности бьёт его учебником по голове.
«2010 год, день нашего знакомства — прошу прощения у будущей жены за ушибленную коленку. Через четыре года мы поженились»
Эххх, а фотограф то как вовремя! Тоже, поди, вдвоем девице коленку калечили?
- Когда я училась на первом курсе, у меня был одногруппник, с которым мы особо не общались. Со временем, в силу семинарских занятий, мы стали чаще взаимодействовать друг с другом. Я воспринимала его просто как одногруппника, не более того. Оказалось, я ему нравилась. Помню, 10 февраля у нас было какое-то мероприятие. Мы случайно сели рядом. У меня на запястье была канцелярская резинка. Так вот, он снял ее с моей руки и начал надевать на каждый мой палец. Мероприятие закончилось, мы разошлись. И вот наступает 14 февраля. Я прихожу в университет, начинается занятие. Он отпрашивается, а потом пишет мне: «Выйди срочно». Он встречает меня в коридоре, отводит под лестницу, надевает мне на палец кольцо и говорит: «С праздником, можешь идти». Я поблагодарила и побежала в аудиторию. Оказывается, на том мероприятии он резинкой сделал замер моего пальца, а я даже ничего не заподозрила. Потом мы стали переписываться, но длилось это недолго. Он начал все реже посещать занятия, а потом и вовсе перестал. На втором курсе его уже не было в списках. Не знаю, что с ним тогда случилось и где он сейчас, но я всегда вспоминаю его с улыбкой.
- Когда была студенткой, как-то накрасилась блеском для губ и отправилась на свидание. А на улице ветрище. И вот, идем с кавалером под ручку, и очередной порыв ветра с пылью мне летит прямо в лицо, волосы липнут к губам. Парень мне осторожно волосы отводит, думаю, ну, все — поцеловать хочет! А он так обеспокоенно мне в лицо смотрит и говорит: «У тебя тут прилипло». И отлепляет от моего лица какой-то фантик. Блеск был жирный такой, в мягком тюбике, липкий как грех.
bringmetolife91 - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да, с блесками для губ нужно быть аккуратнее - они такие липкие.
- Лекция. Преподаватель, уже подводя итоги пары, спрашивает: «Есть у кого-нибудь вопросы? Не стесняйтесь, задавайте». Ну, моя лучшая подруга, которая была влюблена в него, подняла руку и как выдаст: «А вы бы на мне женились?» И тут препод от неожиданности лишь роняет короткое «да». Так и поженились. Живут уже два года, растят дочку. Подруга со второго курса была влюблена в него. Решила не тянуть, сразу быка за рога.
«2013 год. Недавно закончили универ. Решили делать свадьбу в стиле стимпанк, чтоб всем запомнилась»
- Влюбилась в молодого красавца-преподавателя — садилась на его парах в первом ряду, ловила каждое слово, томно вздыхала. Вдруг замечаю: он начал обходить мою парту аж по дуге. А на перемене вообще подошел и шепотом: «Петрова, да пересядьте вы назад!» Я опешила, и тут мой ненаглядный неожиданно добавил: «Вы же каждый раз прямо под кондиционер садитесь! Знаю, как он дует, сам стараюсь там не задерживаться». Пересела с мыслью, что он точно в меня влюблен, раз так заботится. В итоге с преподом, конечно, ничего не случилось — через пару месяцев томления я влюбилась в парня с нашего потока, а эту историю вспоминаю теперь с теплой улыбкой.
- Вспомнил, как в студенчестве друг попросил помочь перевезти вещи девушке, которая ему нравилась. Мы на двух машинах с 5-го этажа таскали ее вещи, потом перевозили их в новое место. А в итоге оказалось, что она съезжалась со своим парнем.
- Мы с однокурсницей поженились на 4 курсе, она взяла мою фамилию, имена у обоих на одну и ту же букву. На 5 курсе на экзамене препод спросил меня первого, поставил «отлично» и внес оценку в ведомость. Жена шла в конце потока, у нее выходило «хорошо», и когда препод ставил оценку, то увидел, что случайно перепутал и мою «отлично» в ведомость жене поставил. Так мы оба в итоге заработали высший балл и полгода получали повышенные стипендии, спасибо преподу за это.
«Познакомились на первом курсе горного университета в Москве в далеком и классном 2008-м. Жили в соседних общагах. Постоянно бегали друг к другу в гости»
- Во времена учебы в колледже мы с моей подругой Катей влюбились в одногруппника, который танцевал брейк-данс. Костик раскладывал у подъезда картон и принимался вертеться на голове до тех пор, пока на ней не отпечатывались надписи с его импровизированного танцпола. В общем, однажды мы как обычно решили встретиться и потереться возле дома Костика. Устроившись за углом детской библиотеки, мы стали наблюдать. Костик, как обычно разложил картон и начал отплясывать пируэты, поражая воображение сидящих на лавке старушек. И конечно же наше! Мы так увлеклись, что не заметили, как вышли из-за угла и стоим прямо напротив подъезда в любовном оцепенении. Обнаружив это, мы что было мочи понеслись в близлежащие кусты и сидели там до тех пор, пока Костик не собрал картон и не пошел гулять с пацанами. Для верности, мы посидели в зарослях кизильника еще минут 20 и на цыпочках добрели до метро. В общем, любили мы сами придумывать себе проблемы.
- Встречалась с парнем в студенчестве, оба вечно без денег. На дворе — начало нулевых. Так мы дарили друг другу открытки, до сих пор их храню, писали стихи, он мне сам записывал и подписывал диски. И мы были влюблены и счастливы.
Katie M. - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Очень трогательная история.
- Когда я впервые увидела своего будущего мужа, я уже знала, что мы будем вместе. Он снился мне с четырех лет, совершенно незнакомый мне парень, который живет от меня в 500 км, с которым мы встретились в институте. В этих снах он всегда стоял ко мне спиной, а я подходила и брала его за руку; в последнем сне незадолго до поступления в институт мне приснилось, что он стоит ко мне лицом и тянет руки, чтобы обнять меня. И вот мы уже три года вместе живем. И готовимся к свадьбе.
«Вышла замуж за сокурсника. Окончили универ вместе, через месяц сыграли свадьбу»
- На первом курсе влюбилась в препода, следующим летом он ответил мне взаимностью. С сентября ушел из универа, чтобы быть со мной... Сейчас третий год отношений, готовимся к свадьбе.
- В студенчестве был безумно влюблен в одну девушку. Всячески пытался привлечь ее внимание, приглашал на свидания, помогал с учебой. Это заметила одногруппница и тонко намекнула, что Катя у нас птица высокого полета, и такие, как я, ей не интересны. Постепенно мой интерес к девушке поутих, а через какое-то количество лет от бывших одногруппников я узнал, что Катя удачно вышла замуж и уже давно переехала за границу. Что ж, мечты сбываются.
Вячеслав Иванов - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Простите, но мечты сбылись у Кати. А как у Вас?
- Когда я только начала встречаться с будущим мужем, буквально месяца со дня знакомства еще не было, мне приснился сон. Что мы живем в его квартире, причем там стоит часть моей мебели, в комнате детская кроватка и в ней лежит ребенок со светлыми волнистыми волосами, при том что мы оба брюнеты. Собственно говоря, так все и вышло. Я продала свою квартиру, купила новую на этапе котлована, на время строительства переехала к нему, причем перевезла некоторую свою мебель. Потом мы поженились, и в этой квартире родилась наша дочь, со светлыми волнистыми волосами. Важно, что на момент сна предпосылок к совместной жизни вообще не было, я собиралась заканчивать с этим парнем общение.
А у вас сохранилось воспоминание о студенческой любви, которое до сих пор вызывает ощущение бабочек в животе?