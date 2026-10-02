15 светлых воспоминаний о студенческой любви, от которых и сегодня в животе бабочки порхают

Первая любовь, случайные встречи в коридорах и аудиториях, волнительные свидания, долгие разговоры до рассвета — все это кажется особенно трогательным спустя годы. Тогда сердце билось чаще от одного только взгляда, а обычный день мог резко свернуть в какое-то необычайное приключение. И пусть многое изменилось со времен нашего студенчества, некоторые истории по-прежнему вызывают улыбку и то самое приятное чувство порхающих в животе бабочек.