15 историй и фото о комнатных растениях, которые дарят уют своим владельцам
Фотоподборки
02.10.2026
У кого-то любимые питомцы — это кошки и хомячки. Но есть и те, кто привык заботиться о домашних растениях, а те отвечают им взаимностью и дарят радость. Пока одни бережно выращивают на подоконнике первый цветок, другие превращают дом в орхидейный сад.
- В июне муж мне подарил мою мечту в мире алоказий — Чантриери Пинк. Заметно, что она чередует листья: зеленый, вариегатный наполовину и потом альбинос. Ну, я в надежде, что следующий она даст не альбинос... И действительно! Следующий лист снова был зеленый! Вариегатность присутствовала, но всего пару точек. Жду, значит, следующий, и — смотрите сами. Значит, после него таки должен быть половинчатый! Но зато собрала с нее урожай в шесть клубней!
kri_siberia
kri_siberia
Три года назад автор выпросила обломок Стапелии у знакомых. Они хотели его выбросить. В нем было три веточки и едва живые корни. Выходила она его. И вот сегодня получила благодарность за его спасение
- Покажу свои банки с растениями. Некоторым уже пара лет, начали израстаться, пора обновлять. Технология изготовления простая: в бутылку засыпается дренаж и субстрат. Пинцетом высаживаются молодые растения, поливаются. Дальше закрываем (или не закрываем) пробкой и ждем. Иногда можно подстригать все это дело длинными ножницами и удалять отмершие листья. От солнца прятать обязательно: хорошо растут под искусственным освещением либо в яркой тени.
Этот красавец был привезен из Грузии в августе 2019. Зацвел зимой. А потом дал вот такой замечательный урожай
Вот такое чудо расцвело у пользователя сети. Красота-то какая, лепота!
- Давным-давно я купила укорененный черенок кофе, обещали арабику. Дерево росло-росло, болело, его ел кот, оно замерзало при переезде, но наконец-то выросло и зацвело! Первые цветы я прошляпила, увидела уже плоды. Первые бутоны появились в июле. Дерево цвело по февраль включительно. Цветет красиво, цветы пахнут жасмином. Кофейные ягоды вызревают примерно через 6 месяцев, время как раз подходит — первые ягоды начали краснеть.
- Речь пойдет о космического вида растении под названием фенестрария оранжевая. Это суккулент из разряда «живых камней». В феврале я купила ее в строительном гипермаркете в достаточно плачевном виде. Я из тех, кто считает, что выживет тот, кто хочет жить, поэтому без танцев с бубном сразу пересадила ее в понравившийся мне горшочек. Это было кашпо в форме кита — по-моему, получился идеальный тандем формы и содержимого! Сначала я немного небрежно поливала растение, отчего его «листочки» просто лопались. Потом мы нашли общий язык, и я разобралась с поливом. И вот к ноябрю моя милая фенестрария отблагодарила меня своим ярким цветением!
Сегодня финик автора стал совершеннолетним. Он помнит его еще совсем зеленым, а теперь он вот какой! Такой же зеленый, но большой
Три года назад мужчине рекомендовали по поводу этого найденыша: «Поливай, люби, если примет тебя за хозяина, будет расти и цвести». Кажется, он правильно поливал и любил!
Девушка решила поделиться своей самой большой орхидеей. У нее их целая красивенная коллекция
Автор решил всем показать, как же цветет денежное дерево. Оно, оказывается, цветет! Не все такое видели у себя на подоконнике
- Я полгода пыталась заставить зацвести капризную орхидею. Меняла грунты, покупала секретные удобрения из Тайланда — все без толку! В отчаянии я пригрозила ей, что выброшу, если через неделю не увижу бутон. На следующее утро я застала свекровь, которая приклеивала к стеблю орхидеи пластиковый бутон на суперклей и причитала: «Не смей обижать мою невестку!» Теперь у нас самая «быстрорастущая» орхидея в мире.
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Мужчина хвастается тем, что у них земляничка созрела. Выращивали они ее с сыном из семян. На вкус не пробовали — ждут маму с ночной смены!
Автор просит просто порадоваться ее гибискусу. Зацвел сегодня ее красавчик — размером почти с ладонь
- Парень однажды подарил мне семена с землей, говорит: «Посади, узнаешь потом, это символ наших отношений». Я вся расплылась от умиления. Ухаживала месяца 2-3. И тут в одно прекрасное утро смотрю, а он прыгает от счастья рядом с горшком. Подхожу ближе, а там не цветочки какие-то, а чили — жгучий перчик. Вот это, конечно, чувство юмора у него...
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А вот еще подборка уютных балконов, которые превратились в островки счастья посреди городской суеты.
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