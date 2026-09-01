25 жизненных историй из офиса, где работа кипит, как сливовое варенье в тазу
Тем, кто работал в офисе, всегда есть что рассказать о коллегах, которые не только умеют греть рыбу в микроволновке, но и находить нестандартные решения задач, а также о начальниках, поведение которых вообще предугадать нереально. В нашей статье — 25 жизненных историй о том, что между планерками и дедлайнами жизнь в офисе кипит, как сливовое варенье в тазу. Здесь есть место не только корпоративной культуре, но и юмору, искреннему смеху, дружбе и поддержке. Благодаря таким моментам даже трудовые будни могут быть наполнены уютом и маленькими радостями, которые делают жизнь легче, а работу проще.
- Пришел к нам уникальный сотрудник. Ведущий специалист, мужчина лет 40+. И вдруг у него посреди рабочего дня рвутся офисные туфли. Через 10 минут слышим с коллегами какой-то непонятный шорох. Смотрим, а этот чудо-специалист рассекает по офису в черевичках, сделанных из листов бумаги формата А4! Получились у него такие лодочки, закрепленные на ногах резинками для денег. Вот кадр!
- Собеседовал директор барышню для сидения на ресепшене. Девушка была с двумя высшими, но восхитительно деревянная: знания не ясны, ноль эмоций, кругозор как у скумбрии, но за нее слезно просили знакомые шефа. Он был максимально доброжелателен, но девонька словно бы поставила для себя задачу показать себя с худшей стороны: это не умею, то не знаю, мне все равно и прочее. Отчаявшийся директор, наконец, задал ей последний вопрос:
— Ну, а чего вы вообще хотите по жизни, королевишна?
И лицо девочки впервые за все время озарилось светлой мечтательной улыбкой:
— Вообще я хочу замуж в Ставрополь, — тихо молвила она в ответ.
Я, чтобы не засмеяться в голос, спешно вышел якобы по срочному делу и уже там, в коридоре, заржал. С девушкой этой наша фирма рассталась по-доброму, и жили мы дальше счастливо и, к счастью, врозь.
Начальство разрешило сотруднику привести на работу свою собаку. Теперь пес на стажировке. Ему платят вкусняшками и регулярными прогулками в парке
- Решили мы с коллегой зайти к начальнику с просьбой — хотели попросить кондиционер нам поставить, потому что работать невозможно: жара, офис 15 квадратов всего, 4 сотрудника, работаем с населением, вечно в кабинете толпа. И вот озвучили мы свою просьбу, начальник подумал немного, сослался на то, что планы по закупке техники составляют в начале года, отказал. Вдруг, как в кино: от моего сарафана отрывается бретелька, причем с треском, и лиф приспускается. Начальник посмотрел и сказал: «Все равно нет!»
- С мужем работаем в одной сфере бизнеса, где все про всех все знают. Тут априори все «незамужние» и «холостые», а если не дай бог появляется семейная чета (как мы) — кого-то уволят, а второму не дадут спокойно работать. Выпала нам с мужем совместная командировка, и я поспорила с женщинами на деньги, что смогу его, руководителя группы, поцеловать. Они не поверили, естественно, но я у них на глазах игриво его поцеловала. Он театрально возмутился: «Что вы себе позволяете! ?» А я что? Я для семьи зарабатываю.
В этом офисе сотрудникам разрешено работать в сменной обуви. Сразу видно, что здесь собрался дружный коллектив
- У меня был босс, который одевался так: сверху до пояса — рубашечка, пиджачок, а снизу — трико серенькие удобные. А на ногах — огромные мягкие тапочки в виде лапы. Сидишь на планерке, он ругается на тебя, а я из головы выкинуть эти тапки не могу — представляю, как он на эмоциях там под столом ими перебирает...
- Работала у нас девочка, офис-менеджер: шефу кофе готовила, покупала мелочи всякие, следила, чтоб дни рождения ничьи не были забыты, документы на подпись носила. И сложилось так, что к обеду ее все просили купить кто бургер, кто салат в ближайшей пекарне, а я раз в неделю-две просила купить мне хот-дог. Но они редко там бывали, их разбирали быстро. И вот как-то целый месяц всем и салат есть, и пирожки, а мне не везет на хот-доги. И я пафосно так посокрушалась. А в обед на следующий день мне эта девочка приносит на тарелке огромный и мегавкусный хот-дог. Прямо канонический! И заявляет: «Ты заколебала! Я вот купила упаковку булок, морковки, сосисок, соусы и буду готовить тебе теперь твои хот-доги тут!» Не передать словами, как мне было приятно. Пришлось в отместку притащить на работу блюдо блинов и сметану, потому что очень эта девочка блинчики любила. И жарила я их в шесть утра перед работой с радостью!
В этом офисном здании живет Мурка. Она сама выбирает, на каком этаже сегодня гулять, в каком офисе обедать и кого удостоить вниманием. И все приносят ей вкусняшки
- Шеф полгода обещал за отличную работу отправить меня на конференцию в Питер. А в итоге вызывает и сует билеты на Урал в глухой поселок: «Полетишь завтра!» Меня встретил какой-то тип, едем: заводы, тайга, медведи лапами машут. Привозят меня к какому-то деревянному терему, и тут мой сопровождающий выдает: «С приездом! Ваш шеф забронировал для вас наш лучший VIP-отель в горах на неделю. Сказал, в Питере вы бы по экскурсиям бегали, а тут хоть отоспитесь, подышите свежим воздухом и в бассейне поплаваете!» Я обомлела. Это реально оказался очень крутой комплекс, который мне точно был не по карману. Неделя неспешного отдыха, свежего воздуха и тишины вместо душной конференции — это был самый лучший и неожиданный подарок в моей жизни!
- Когда я устроилась на свою вторую работу, то была просто в восторге от нового начальника. Это был высокий брюнет с красивой фигурой, умопомрачительными серыми глазами и бархатным голосом, от которого у меня просто мурашки бежали по коже. Мне было 20, ему, как я полагала, примерно 35. Ну, да, лет 15 разницы — это, конечно, много, но не критично. Зато какой красивый мужик! Полгода я активно строила ему глазки, а он относился ко мне по-доброму, но никаких шагов в мою сторону не делал. Ну, что же, думала я, в конце-концов, и я не такая уж красотка, чтоб на меня такой мужик глаз положил, эх... Через полгода у начальника был день рождения, и я узнала, что у него юбилей — ему исполнилось 50. Не передать словами, как же я тогда обалдела!
«Коллега печатает все документы на моем принтере, и я сначала не могла понять почему. А теперь я как поняла! Принтер у нее для других целей»
- Работали с мужем вместе, но он закрутил роман с секретаршей, и я ушла к конкурентам. Встретились на важном тендере. Я выступаю, а он с ухмылкой орет из зала: «Красиво говорить я тебя научил, а где цифры-то?» И как же я смеялась, когда представительница заказчика — строгая женщина-директор в элегантном костюме — включила свой микрофон, смерила моего бывшего ледяным взглядом и отчеканила: «Молодой человек, если вы не способны уловить суть настолько доходчивой презентации, рекомендуем вам освежить навыки базовой логики. Все было изложено максимально доступно, нам нравится такой подход. Соглашение будем подписывать с ними». У моего экс-муженька ухмылка сползла моментально, в зале послышались смешки. Женщина-директор лишь едва заметно кивнула мне, с полуслова поняв весь подтекст этого бестактного выпада. Это была очень приятная победа!
- Я обожаю одного из своих начальников и поэтому покупаю ему всякие вкусняшки к кофе. В этот раз купила печеньки с предсказаниями. Вот приехал он, я отнесла ему кофе и печеньки. Потом отвлеклась, тут звонок — мне передают трубку, а там директор: «Евгения, у тебя есть еще печеньки?» Заношу, а там уже три взрослых серьезных мужчины-начальника предсказаниями балуются, в печеньки играют!
«Коллеги говорят, что когда за мой комп садятся мужчины-техники, они пугаются обоев на рабочем столе. Вот мои обои»
- Коллега по работе поставила на звонок «Танец маленьких утят». И когда она забывает телефон в кабинете и ей кто-то звонит — мы все встаем и танцуем. Такая веселая зарядка у нас получается. Не так я себе представляла взрослую жизнь и работу в офисе, ох не так!
- Начальница у нас женщина молодая, властная и очень любит устраивать вечерние авралы: вызывать к себе после шести, давать правки и намекать, что ради хорошей должности надо уметь жертвовать личным временем. Само собой, бесплатно. В очередной раз, когда она позвала меня в кабинет в 17:45, я включил дурачка. Сказал ей абсолютно спокойно, что вообще не против остаться хоть до ночи, но у меня есть проблема: жена знает мой оклад, знает весь график и прекрасно осведомлена, с кем именно я сижу в кабинете. И если я начну регулярно задерживаться на работе с симпатичной начальницей, а денег от этого не прибавится, у нее возникнут вполне конкретные вопросы. Она у меня девушка импульсивная, может и на работу прийти выяснять, почему муж задаром по вечерам с чужой женщиной время проводит. А мне бы очень не хотелось устраивать такие сцены на рабочем месте и компрометировать руководство. Начальница молча смотрела на меня несколько секунд, а потом отпустила домой. И с тех пор ровно в 17:55 она сама выставляет меня из кабинета и напоминает, что дома ждут. А жена про эту схему даже не догадывается.
- Лечу домой из командировки с образцами продукции, а мой багаж потерялся в аэропорту! Обещали прислать с утра сразу к офису. Пишу коллегам: «Откройте чемодан и достаньте синий пакет». Через 10 минут присылают фотку, как они всем офисом стоят возле «моего» чемодана с купальниками, платьями в стразиках и розовыми туфлями на каблуках. Ну, ясно дело, чемодан не мой! Коллеги ржали над ситуацией долго, а я еще два дня бегал, чтобы получить в итоге свой, а не чужой чемодан.
В этом офисе решили провести конкурс на самого милого домашнего питомца. Нет, ну как тут можно выбрать кого-то одного?
- Училась в универе, приехала на собеседование в одну компанию. Какая-то женщина с горящими глазами рассказывала, что когда отдел продаж закрывает очередную сделку, руководитель отдела бьет в гонг, висящий в коридоре, а остальные сотрудники должны выйти и прокричать какой-то лозунг. Уходя, я случайно встретила там девушку с другого факультета — оказалось, она там работает. Она подошла ко мне и сказала: «Беги отсюда, они тут странненькие все, я сама ухожу». Ну, я и убежала.
- Собеседовалась на позицию юриста в большую компанию. Когда обсудили мой опыт, HR выдает такая: «Скажите, Кристина, а что вы будете делать, если в офисе закончится кофе?» Я опешила, мол, закажу себе, наверное, или спущусь в кофейню. Она в ответ: «Неправильно. Вы должны спросить у всех в вашем отделе, кто хочет кофе, и принести всем, ведь вы — одна команда!» И тут я поняла, что мы не сработаемся. И хорошо, что это стало ясно сразу.
- Пару месяцев назад меня повысили, и мне пришлось начать вплотную работать с не самым приятным человеком из соседнего отдела. Первое время общались с трудом. Руководители наших отделов пытались нас как-то помирить, но тщетно. И тут случилось удивительное. На прошлой неделе он в очередной раз зашел в мой кабинет, чтобы опять докопаться до очередной фигни. Я снимаю наушники, начинается разговор. Вдруг он замолкает, прислушивается и такой:
— Это ведь вот эта группа играет?
— Ну, да.
— Моя любимая группа! Новый сингл уже слышал?
— Конечно! Он просто огонь!
И будто по взмаху волшебной музыкальной палочки все наши непонятки отпали сами собой. То, что за два месяца не удалось сделать начальству, исправила одна единственная песня. Даже на концерт этой группы договорились вместе ехать.
Однажды из офисного холодильника бесследно исчез лимон, и теперь сотрудники, перестраховываясь, оставляют на особо ценных объектах записки
- На заре времен работал я тестировщиком игр в одной игровой компании. И в офис к нам часто вечером заходил один мужичок, мелкий такой, невзрачный, и тихо шел в дальнюю комнату. Я думал, что это сторож.
Однажды шел я в офис, и по пути меня нагнал он. Я поздоровался небрежно, он спросил, как дела, давно ли я работаю. Я гордо сказал: «Уже два месяца!» И спрашиваю: «Ну, а ты кто в компании, чем занимаешься?» А он говорит: «А я — директор».
- Вчера было. Сижу в офисе, работаю. Залетает девушка, на вид совершенно нормальная, лет 25–28, и с порога:
— Возьмите меня на работу!
— А вы кто и какую работу ищете?
— Да любую хорошую работу.
И начала рассказывать, что сидит она дома на телефоне оператором на горячей линии, но дома ни с кем не познакомишься, а замуж хочется, да и общаться она любит и одеваться «покрасивше». В общем, надоело быть старой девой. Предложил ей работу на складе кладовщиком, и тут она выдала:
— Так там же работать надо, а я сильно работать не хочу. Мне просто деньги нужны.
Все, кто был в это время в офисе, стали уже открыто смеяться, а одна из сотрудниц не выдержала:
— А что, и так можно было?
В общем, настроение эта «внезапная» мадам подняла всему офису.
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