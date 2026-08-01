17 человек, которые провели отпуск дома и нашли в этом море поводов для маленьких радостей

А просто пойти погулять в новый район, пообедать в какой нибудь забегаловке, сходить в музей, посмотреть местные достопримечательности наконец, на это денег не хватит? У меня например до пенсии было дом- работа, работа- дом, выходные дача, отпуск на море. А на пенсии свой родной город стал заново узнавать и никаких новых квартир не надо.