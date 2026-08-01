17 человек, которые провели отпуск дома и нашли в этом море поводов для маленьких радостей
Не каждый отпуск заканчивается загаром, перелётом и магнитиком на холодильник. Кто-то выбирает тихий отдых дома, кто-то отправляется на дачу, а кому-то достаточно неспешно погулять по собственному городу. И оказывается, что такой отпуск тоже полон простых маленьких радостей, о которых потом хочется вспоминать весь год.
- Все деньги, что копила на Египет, ушли на ремонт балкона. Чтобы не унывать в отпуске, я поставила кресло и села загорать. Вдруг вижу: мужик из соседнего дома смотрит на меня в бинокль! Я аж рот разинула, уже хотела идти разбираться, но тут он сам приходит с набором инструментов. Оказывается, мастера, которые делали мне ремонт, спустя рукава закрепили внешний козырек, и он держался буквально на одном честном слове. Сосед (он оказался строителем) заметил это в бинокль и прибежал спасать меня, пока конструкция не рухнула от ветра. За полчаса все укрепил, а потом мы вместе пили домашний лимонад на балконе. Мы мило провели время, и, кажется, наше приятное знакомство обещает вылиться во что-то большее.
- Провела выходные в роскошном отеле в своем городе. Ходила в классные рестораны и роскошные спа-салоны. А пока меня нет дома, я обращаюсь в клининговую компанию для генеральной уборки квартиры. Полный комплекс услуг, включая свежее постельное белье, мытье посуды и уборка в кухонных шкафчиках. Когда возвращаюсь в квартиру, то просто нарадоваться не могу.
Тот момент, когда осознаешь, что просыпаешься не по будильнику
- Все отпускные потратила на кухню в новой квартире, на море денег уже не было. Сижу с утра в пижаме, пью кофе. Вдруг звонок в дверь: на пороге курьер с огромной корзиной экзотических фруктов! Я ахнула, говорю, что это явно ошибка. А он смеется и достает открытку: «Вашему домашнему отелю „все включено“ от любимых подруг!». Девочки узнали, что я осталась в отпуске в пыльном городе, скинулись и заказали мне доставку тропических фруктов и сладостей на целую неделю вперед. В итоге я всю неделю провела за просмотром сериалов с этими вкусняшками. Обожаю своих подруженций!
- Уже много раз я проводил отпуск дома. Ни разу не пожалел об этом. Да, мне нравится путешествовать и видеть новое, но я бы не сказал, что это расслабляет или заряжает энергией. К тому же это обходится дорого. Да, это способствует лучшему кругозору, но провести неделю в одиночестве дома, занимаясь чем угодно, — это действительно восстанавливает силы.
- Мой первый день отпуска проходит так: встал в 8:30, немного убрался дома, потом поел, далее постирал вещи. А теперь лежу и просто смотрю телевизор уже 4 часа.
«Когда держаться все труднее и труднее»
- В этом году снова не смогла позволить себе море — поехала на мамину дачу. От скуки начала генеральную уборку чердака. В дальнем углу наткнулась на старинный сундук с резным замком. Сердце заколотилось в предвкушении. Сбиваю защелку, открываю крышку, а там пачки советских открыток, виниловый проигрыватель и огромная коллекция пластинок 70-х годов! Весь остаток отпуска я провела на веранде: слушала старую музыку, читала трогательные письма бабушки и дедушки и пила чай. Получился настоящий ретро-ретрит, который перезагрузил меня лучше любого курорта.
Ну не знаю. Коробку со старьем найти - ну может часок и покопаешься с интересом. 😧
- Раньше после поездки на море я возвращался и понимал, что толком не отдохнул: дорога, сумки, ранние экскурсии, привыкание к новому месту. Однажды решил ничего не покупать и никуда не ехать — отключил рабочий телефон и весь отпуск провел дома. Высыпался, вкусно ел, читал книги и смотрел сериалы. После этого решил, что в следующие отпуска тоже вполне могу никуда не ехать.
- Мужу в последний момент не дали длительный отпуск, из-за чего у нас отменилась поездка на море. Настроение было на нуле, сынишка тоже грустил. Поехали хоть на дачу на пару дней. Муж молча ушел в гараж, а через час зовет нас во двор. Выходим, и у меня дар речи пропадает: он натянул между деревьями белую простыню, принес из гаража гирлянды, где-то раздобыл проектор и поставил старые кресла. Маленький садовый столик уставил попкорном и другими закусками. Мы весь вечер смотрели добрые семейные фильмы под открытым небом, укутавшись в пледы, а потом смотрели на звезды и искали знакомые созвездия. Оказалось, что нет ничего страшного в том, чтобы провести отпуск в родных местах — главное, когда рядом есть любимые люди.
Если есть руки и голова, в любом месте можно создать незабываемые впечатления и отдохнуть так, что вспоминать все будут очень долго. 😊
Ну и чем, скажите мне, вот это хуже каких-нибудь там Мальдив?
Ничем, просто это разное. Хорошо, когда можешь выбирать. Хочешь-на дачу, хочешь-на Мальдивы.
- Решила провести отпуск наедине с собой и пошла просто бродить по старым улочкам своего же города. Я люблю ходить не только по центральным улицам, но и заглядывать в арки и подворотни ради особого городского шарма. В одном из двориков увидела небольшую старую деревянную дверь. Стало любопытно, что за ней, решила заглянуть, толкнула дверь, а там сидит маленький старичок и вручную реставрирует старинные статуэтки и кукол. Оказывается, это его мастерская-музей. К нему редко кто-то заходит, поэтому он был рад внезапному посетителю. Показал всю свою коллекцию и даже чай предложил. Этот день подарил мне больше эмоций, чем любая заграничная экскурсия.
- Многие люди страдают из-за нехватки денег на полноценный отпуск, на который надо 50–100 тысяч. А я рада просто побыть в другой обстановке. И нашла дешевый вариант. Если есть 20 тысяч, то снимаю квартиру в другом районе и живу там хотя бы неделю. Кажется, что съездила в отпуск. Готовлю на новой кухне, сплю в новом месте, моюсь в новой ванне, слушаю веселые песни, гуляю по новому району — все очень круто! Это правда ощущается, как отпуск в другом городе.
А просто пойти погулять в новый район, пообедать в какой нибудь забегаловке, сходить в музей, посмотреть местные достопримечательности наконец, на это денег не хватит? У меня например до пенсии было дом- работа, работа- дом, выходные дача, отпуск на море. А на пенсии свой родной город стал заново узнавать и никаких новых квартир не надо.
- Раньше я каждый год ездила в какой-нибудь местный пансион. Заказывала еду навынос, брала много книг, любимое одеяло для сна и дневник. Ходила на прогулки и пыталась распланировать следующий год. Хоть я и живу одна, но все равно мне нужно время, чтобы отвлечься от всего. Давненько уже так не отдыхала, надо бы этой осенью возродить традицию.
Одни летят на самолете, чтобы посмотреть на море и сделать пару сотен фото, а другие по-настоящему радуются красавице-белочке в местном парке
- Решили с парнем провести отпуск дома — в нашем городе. Сходили в кино, посетили три музея, парк скульптур и попробовали выпечку в новой для нас пекарне. Ну, что я вам скажу... Это было великолепно!
- Изначально я планировала поехать в отпуск на машине, но потом подумала и поняла, что плохо переношу сильную жару. Поэтому решила не тратить на это время и деньги. Посудите сами... Каждое путешествие превращается в долгую поездку на машине, до отказа заполненной вещами. Муж, как правило, не возникает, но я-то понимаю, что ему хотелось бы дома побыть. В итоге никуда не поехали, провели время с племянниками, ходили в боулинг, на викторины, убирались, посетили исторический музей, а затем два дня ездили в зоопарк. Все спонтанно. Ха-ха, это было очень круто!
- Отдыхал я по-разному за границей: и дорого, и дешево. Но часто я вспоминаю один момент, когда всего на 2 дня приехал к родителям в село. Пошел на реку, закинул удочки, развел костер, а вечером пришли отец и дядя Толя. Потом была уха, разговоры у огня и ночь в родительском доме. По ощущениям это до сих пор одна из моих лучших поездок.
«Красивое утро на рассвете. Туман. Рыбалка. Отпуск»
Невероятная картина в стиле Клода Моне. А может и не Моне. Но все равно очень красиво. 👍👍👍
- Мне как-то надоел образ путешествий, когда твердим друг другу, мол, в старости будем жалеть, что мало путешествовали и мало делали фотографий. Я объездил всю Европу, но всегда приезжал домой злым и уставшим. Потому что любая ситуация в поездке для меня — стресс. Я боюсь пропустить нужную остановку, перепутать гейт в аэропорту, свернуть не на ту улицу. В этом году впервые за много лет никуда не поехал в отпуск, а неделю спокойно гулял по родному городу и по вечерам читал в кафе книги, которых в списке к прочтению скопилась уйма. Впервые за последние 10 лет выхожу из отпуска отдохнувшим и полным сил.
- Ежегодно в середине апреля я на работе беру недельный отпуск за свой счет, закрываюсь дома и целыми днями смотрю советские фильмы для детей, поедая под это дело манную кашу или молочный суп. В этот момент не хочется ни с кем общаться, даже не хочется пользоваться благами современной цивилизации: телефон отключаю, в интернет не выхожу. Спустя некоторое время я снова возвращаюсь в привычный ритм в лице социально адаптированного человека.
«При отсутствии денег на развлечения, сплав на зимней китайской ватрушке по летней речке с палкой в руках — это верх блаженства»
- Однажды выпало 5 дней на отдых. Думала слетать в Египет, но решила сгонять домой к маме. Мы целый день лежали на диване, пересматривали «Гарри Поттера», дурачились и ели мороженое. Ничего особенного вроде бы не произошло, но для меня это оказался едва ли не самый счастливый день за последний год. Я тогда подумала, что не нужен мне отпуск в Египте, мне нужен билет домой, к маме под крылышко.