Поездка на дачу — это одна из тех маленьких летних радостей, которые заставляют нас ждать теплого времени года. Это возможность провести время в уютной обстановке, посмотреть на звезды вдали от городских огней и посидеть возле костра. Сегодня городские жители радуются каждой возможности провести время в загородной тишине, но я вспоминаю время, когда поездка на дачу была для меня не развлечением, а необходимостью полоть грядки и таскать лейки с водой. Впрочем, мне, городскому ребенку, это все равно казалось приключением, ведь после всех дел я могла кататься на велике, купаться в озере и есть яблоки прямо с ветки.

Раньше мы свозили на дачу старую мебель, ковры и зеркала, а сегодня предпочитаем покупать все новое и стильное

AI-generated image Molniya Chan только что Я случайно прочитала "Маша". Еще подумала: "У нее че, девушка? Ну пон". Ответить

Раньше мы целыми днями могли гонять на велосипедах, а сегодня к нашим услугам гораздо более крутой транспорт

AI-generated image Molniya Chan только что Ну это для тех кто может себе позволить. А так в основном продолжают на велике гонять. Ответить

Когда-то поездка на дачу не обходилась без кучи горшочков с рассадой, а сегодня мы предпочитаем выращивать только то, что будет радовать глаз

AI-generated image Инга из Вартейга только что Вот это мощно: В СССР было проще найти правосторонний жигуль, чем полупустой пригородный автобус. Ответить

Раньше мы находили себе простые, но крутые развлечения, а современные дети предпочитают играть не с соседскими детьми, а в мобильные игры

AI-generated image Зося только что То есть, некие "ребята" - вполне себе специалисты по реальной жизни. И только один Дима, то есть, не больше 30%, предпочитает мобильные игры? ))) Ответить

В детстве мы быстренько обедали всей семьей, а потом дружно шли полоть грядки, а сегодня после еды предпочитаем расслабиться в бассейне

AI-generated image Molniya Chan только что У меня первое) Тем более у нас бассейна и нет. Ответить

Раньше мы с бабушкой и дедушкой слушали музыку на грампластинках, а теперь все песни мира умещаются в телефонных приложениях

AI-generated image Инга из Вартейга только что Так, стоп. На верхнем фото они на улице сидят или в доме? Ответить

Тогда мы выбирали дачу исключительно по тому, что растет на огороде, а теперь нам важнее всего комфорт — как в городе

AI-generated image Irina только что Хорошо когда и то, и другое. Ответить

Когда-то мы радовались, купив дачу в отдаленном поселке, а сегодня выбираем участок, поездка на который не займет уйму времени

AI-generated image Molniya Chan только что А мне наоборот нравится жить дальше от людей. Никто в душу не заглядывает. Ответить

Раньше первым делом после покупки дачи мы шли знакомиться с соседями, а теперь хотим укрыться от посторонних глаз

AI-generated image a только что а потом судиться с соседями за затенение грядок Ответить

Когда-то бабушки просто делали заготовки, а сегодня они готовы поделиться процессом со своим подписчиками в интернете

AI-generated image Поническая ататака только что А холодное варенье по банкам раскладывают? Я горячее в горячие банки заливаю, чтоб стерильно и вакуумировано. Ответить

Правда, и тогда и сейчас мамы находили нам работу на участке

AI-generated image Molniya Chan только что Хм... Что эти мамы недовольны. С н*рк0манами идет тусит что ли? Ответить

Когда-то было необходимо затариваться продуктами, чтобы хватило всем, а сегодня можно заказать что угодно даже на дачу

Когда-то, чтобы согреться, нужно было нарубить дров и растопить печь, а сегодня достаточно просто щелкнуть выключателем

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Помню, мы приглашали на дачу всех близких и не очень родственников, а сегодня ищем уединения

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Вспоминаю, как порой не хотелось ехать на дачу и проводить время на грядках, а современные дети с удовольствием используют эту возможность для летних приключений

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Когда-то было необходимо затариваться всем необходимым, будто идем в поход, а сегодня мы едем на дачу налегке

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Если раньше дача была исключительно местом для выращивания овощей, то сегодня мы расцениваем ее как возможность отдохнуть и расслабиться

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И только одно остается неизменным...

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