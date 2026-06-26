Мой школьник ни в какую не хотел ехать на дачу, и вот что у меня сработало, чтобы он влюбился в это место
Все летние каникулы я проводила с бабушкой на даче, и об этом месте у меня сохранились самые теплые воспоминания. Еще бы — ведь мы целыми днями гоняли с другими ребятами на велосипедах, купались в озере или устраивали походы в соседний лес. В пасмурные дни тоже были свои маленькие радости: устроишься в гамаке и читаешь любимую книжку под стук дождя. Для меня лето всегда было связано с ароматом парного молока, теплого сена и полевых ромашек, поэтому сына я тоже все время пыталась вытянуть на дачу. Правда, полюбил он это место не сразу: поначалу все рвался в город. Я уж думала, что больше недели он там вообще не сможет провести, но пара хитростей нам все-таки помогла.
Когда родители купили дачу, мне там поначалу тоже не слишком понравилось. Приятелей у меня никаких не было, да еще и бабушка увлеченно занялась огородом. Целыми днями сидеть на грядках и таскать ведра с водой от ближайшего озера — удовольствие сомнительное. Но потом соседний дом купила семья с двумя детьми, и все тут же поменялось.
Оказалось, что летом в деревне можно найти массу всего интересного. Мы целыми днями играли в «Алую и Белую розу» (великого Мумрика друг от друга прятали), удили рыбу, ходили в лес за ягодами. Помню, пробегаешь все лето босиком, а перед первым сентября даже носки на ноги неудобно натягивать. А еще неподалеку от нас были развалины старинной мельницы и помещичьего дома — их тоже было интересно изучать. Поэтому мне всегда казалось, что сыну тоже понравится летом в деревне. Но я сильно ошибалась.
В первый раз мы отправили чадо к бабушке на дачу после первого класса. Думали, он там все лето проведет, но сынулю хватило только на неделю. Приезжаем на следующие выходные, а ребенок вздыхает: скучно, друзей никаких вокруг нет, бабушка в планшете сидеть не разрешает, а чем еще заняться — непонятно.
Решила, что нужно как-то ребенка из дома вытаскивать, и придумала отличную игру. Закопала на участке жестяную коробку с монетками и нарисовала карту сокровищ. Сыну действительно игра понравилась, мы так все выходные и провели, где только клад не прятали. Правда без приключений не обошлось.
В очередной раз играли с сыном на даче в «поиск сокровищ», и ребенок решил сам клад зарыть. Сначала попробовал лопатой яму выкопать, оказалось сложно. Побегал по участку и шмыгнул к сараю, открыл ящик, куда бабушка пустые банки складывает. Сын покопался в нем и вдруг кричит: «Мам, тут такое!» Что он там ценного нашел?
Заглянула в ящик — батюшки! Там лежит коробка с дедушкиной коллекцией игрушечных автомобилей. Все машинки старые, им уж лет по пятьдесят. Вот дед обрадовался, что мы ее нашли. Оказывается, родители осенью уборкой занимались в сарае, дед решил машинки для внука отложить, а потом забыл, куда их запрятал. А внук сам это сокровище нашел. Ну, думаю, теперь бабушка и дедушка точно смогут чадо еще хоть недельку развлечь. А потом я еще что-то придумаю. Но охота за сокровищами дала неожиданный результат.
Через пару дней звонит мне мама и от смеха даже сказать ничего не может. Оказывается, сынуля настолько увлекся процессом, что решил сам клад спрятать. Монеток не нашел, так что просто взял красивые ключики (от дачи и от машины деда), сложил в коробочку и закопал. А вот где — забыл. В результате они весь участок перерыли, сокровища только под вечер нашли. Так что у бабушки неожиданно появилось несколько новых мест под грядки и клумбы.
Но интерес к игре в результате у ребенка пропал. Оставаться на третью неделю сынуля наотрез отказался. Насупился, рюкзак собрал и с нами собрался. Пришлось ему на оставшееся время какие-то летние лагеря и прочие развлечения в городе подыскивать. Так мы следующие несколько лет и проводили каникулы в пунктирном режиме: неделя на даче, потом пара недель в городе. А затем мне в голову пришла замечательная мысль: отправить сына на дачу с одноклассником. Ведь вдвоем им веселее будет, да?
Сын в школе сдружился с мальчиком Севой, и тот частенько к нам в гости приходил. Скучно им вместе не было, и я подумала, что и на даче они неплохо время проведут. Обсудила этот вопрос с Севиной мамой — та очень обрадовалась: еще бы, мальчишки все лето на свежем воздухе отдыхать будут. Мои родители тоже были не против. Собрали мы наших отроков и отвезли в деревню.
В этот раз уже не выдержала моя мама. Звонит она мне через пару дней и говорит: «Они вместе только в телефоны могут играть. А так один в лес хочет, второму там скучно. Одного из озера не вытащишь, а второго, наоборот, не заманишь. Вот и сидят в гаджетах целый день. А это же не дело!» Действительно, не дело. Но не прерывать же задуманный проект. Начала думать, чем бы таким детей можно от телефонов оторвать, и тут мне на помощь неожиданно пришел свекор.
Свекор решил внучка с приятелем в поход на пару дней взять. С рюкзаками, палаткой — все по-взрослому. Вернулись чуть раньше запланированного: свекор — слегка ошалевший, дети, хоть и посвежевшие, но с круглыми глазами. Расспрашиваю, что да как, а мальчишки мне взахлеб рассказывают, что к ним ночью медведь приходил, вот они сбежали оттуда. У меня глаза по пять копеек — в жизни медведей в округе не было!
А потом смущенный свекор отвел меня в сторонку и признался, что наши парни ночью никак угомониться не могли, хихикали и болтали, вот он потихоньку выполз из палатки, похрустел кустами и потом сказал мальчишкам, что рядом мишка ходит. Эффект был вполне предсказуемым. Дети, пусть и угомонились, но продолжать поход поутру напрочь отказались. Пришлось дедушке сворачивать программу и обратно идти.
Севе соседство с медведями не понравилось, и он быстро домой запросился. Пришлось нашего друга в город отвезти. Наш сынуля тоже не особенно хотел на даче оставаться. Дескать, скуку еще перетерпеть можно, но вот дикие животные — это уже перебор. Тогда я решила сделать ход конем.
Дедушке с бабушкой внука развлекать уже было сложно, да и времени на это особо не было. Так что я взяла отпуск на пару недель и перебралась на дачу: все равно мы в этот год особо путешествовать не планировали. В моем воображении мы с ребенком должны были целыми днями кататься на велосипедах, плавать на лодке, собирать грибы и ягоды. Увы, мои фантазии оказались далеки от реальности.
В первый день мы действительно повеселились: и на велосипедах погоняли, и в короткий поход на лодках сходили. А потом погода испортилась, и зарядил дождь. Мы переиграли во все настольные игры, которые нашлись на даче, и порядком приуныли. Мы с сыном от скуки уже не знали, чем заняться. Он опять про свой телефон вспомнил, и тут мне в голову пришла идея. Вспомнила, что у нас на чердаке куча коробок со старым хламом хранится. Предложила чаду их разобрать и посмотреть, вдруг что интересное найдется.
Полезли на дачный чердак. Копаемся в коробках. Вдруг чадо вытаскивает потрепанный постер Билана и спрашивает: «А это кто?» Объяснила, что мне в детстве этот певец нравился. А сын дальше: «Он наш родственник?» Я порядком удивилась: с чего бы? Тут сынуля с улыбкой подпихивает мне личный дневник, на первой странице которого написано: «Принадлежит Маше Билан». Я, хихикая, объяснила, что в стародавние времена мы так нежную привязанность к артистам проявляли. Впрочем, это была не единственная интересная находка.
Заодно мы откопали на чердаке пару старых удочек, дедушкин фотоаппарат «Зенит», целую охапку дачных фотографий и, неожиданно, прялку. Сына больше всего заинтересовало первое и последнее, пришлось прялку даже вниз спустить: чадо мечтало ее опробовать. Но так как шерсть надо было еще где-то раздобыть, сначала решили немного порыбачить. И неожиданно этот процесс ребенка увлек.
Дождь нам тут особо не мешал, просто в дождевики оделись. Посидели с сыном пару часов на мостках, наловили целое ведро плотвы. Притащили улов, дедушка давай расспрашивать, на что ловили: тесто или черви? Сын, не моргнув глазом, заявляет: «На попкорн, дедушка!» У деда глаза на лоб полезли, а я хихикаю, потому что «попкорном» чадо консервированную кукурузу почему-то нарекло.
Старый фотоаппарат тоже оказался удачной находкой, сын, вдохновившись дачными снимками, захотел сам что-нибудь пофоткать. Но восстановить камеру было сложно, да и с пленкой не очень хотелось возиться. Зато у нас дома давно пылился старый цифровой аппарат, так что я попросила мужа в следующий раз захватить камеру.
Бродить с фотоаппаратом по окрестностям оказалось интереснее, чем просто гулять. Мне удалось даже сына в лес заманить, благо придуманные свекром медведи как-то позабылись. Снимали мы все подряд: птичек, грибы, красивые цветочки. Как-то раз даже на отпечаток лосиного копыта наткнулись. А вечером просматривали фотографии на ноутбуке и общими силами определяли, каких же представителей флоры и фауны мы в итоге нащелкали.
Прогулки, конечно, дело хорошее, но я подумала, что надо сынулю в помощь к бабушке и дедушке привлекать. Решили вместе сделать маленькую экспериментальную грядку, за которой он будет ухаживать. Бабушка выдала семена зелени и каких-то цветочков, сын все это посадил и клятвенно пообещал ухаживать за растениями. Грядку ребенок поливал исправно, а вот прополка его явно не воодушевляла.
Тогда бабушка придумала маленькую хитрость: она предложила внуку разделить грядку пополам — на одной прополку не делать, а за второй ухаживать и каждые несколько дней смотреть, где зелень растет лучше. В какой-то момент чаду стало жалко свои цветочки, которые окружили сорняки, и он с завидным усердием начал избавляться от вредных растений.
Когда отпуск у меня закончился, ребенок поначалу загрустил, но через пару дней они с дедом отправились на очередную рыбалку, и там сынуля познакомился с мальчишками из соседнего поселка. К счастью, они тоже оказались заядлыми рыболовами, так что до конца лета я исправно получала от чада снимки веселой компании и завидных уловов. В то лето ребенок впервые искренне расстроился, когда узнал, что лето заканчивается, а значит, с дачи пора уезжать.
Так что рыбалка и фотография оказались для нас настоящим спасением. Сынуля до сих пор не очень любит походы и не понимает всей этой канители вокруг футбола или катания на велосипеде от рассвета до заката. Зато с удочкой, да еще в компании друзей, готов сидеть на озере часами. Ну и за грядками без споров ухаживает, лишь бы зловредные сорняки не победили. А я очень рада, что чадо проводит лето на свежем воздухе, а не скучает в душной квартире.
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