Мой школьник ни в какую не хотел ехать на дачу, и вот что у меня сработало, чтобы он влюбился в это место

Когда родители купили дачу, мне там поначалу тоже не слишком понравилось. Приятелей у меня никаких не было, да еще и бабушка увлеченно занялась огородом. Целыми днями сидеть на грядках и таскать ведра с водой от ближайшего озера — удовольствие сомнительное. Но потом соседний дом купила семья с двумя детьми, и все тут же поменялось.

Оказалось, что летом в деревне можно найти массу всего интересного. Мы целыми днями играли в «Алую и Белую розу» (великого Мумрика друг от друга прятали), удили рыбу, ходили в лес за ягодами. Помню, пробегаешь все лето босиком, а перед первым сентября даже носки на ноги неудобно натягивать. А еще неподалеку от нас были развалины старинной мельницы и помещичьего дома — их тоже было интересно изучать. Поэтому мне всегда казалось, что сыну тоже понравится летом в деревне. Но я сильно ошибалась.