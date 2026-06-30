16 историй о преподавателях, которых ученики обеспечили впечатлениями на годы вперед

На урок приходит девочка и говорит, что компьютер сломался, но она нашла выход. И показывает это. Ну а что. Задание выполнено? Формально да, вижу несколько различных шрифтов и начертаний.

В блокноте? Ну да, в блокноте. Прикрепила к журналу. Ну раз написано, что электронный, будем верить! Поставил пять за оригинальность. Но, конечно, попросил сделать нормально, когда компьютер починят.