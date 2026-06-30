16 историй о преподавателях, которых ученики обеспечили впечатлениями на годы вперед
Профессия учителя — это постоянный поиск баланса между строгой дисциплиной и умением вовремя взять себя в руки. Детские секреты, оригинальные домашние задания и неожиданные родительские капризы — чего только не случается. Эти простые бытовые зарисовки от преподавателей показывают: каждый строгий учитель это в первую очередь обычный человек, который тоже не прочь улыбнуться и, конечно, наконец-то как следует отдохнуть летом.
- Сына не заставишь учиться, а скоро экзамены. С ним согласилась позаниматься девочка — студентка, живет недалеко, отличница. Начал он к ней ходить — ни единого опоздания, оценки подтянул, но что-то было не так. Он вдруг стал у нее задерживаться. Мое сердце от этого было не на месте. Вскрылось все неожиданно: оказалось, что после занятий он еще остается, чтобы чай попить и всю колбасу съедает с бутербродам. Ну где это видано? Узнали мы это, когда репетитор нам позвонила и попросила его кормить перед учебой.
- Я преподаю китайский язык. Организовала для своих учеников поездку в Пекин. Спустя полгода случайно захожу в соцсети, а мама одного из школьников выставила все мои фото и видео из этого путешествия в аккаунт языкового центра, в котором она работала. Моя поездка была представлена как проект их конторы, и его, якобы, организовала сама эта мама. И при этом везде стояли ее лайки.
Обычная мошенница. Когда выставляют фото или работы чужих людей, выдавая за собственные, это же мошенничество. У меня так стырили личное фото (разместили на СЗ без моего ведома), ещё юмористический рассказ, который я опубликовала в общем доступе (его в соцсетях, в группу с рассказами опубликовали под чужим авторством, комментарии удаляли, но помогла жалоба в поддержку), а ещё фото маникюра (сделала девушке маникюр, оказалось, она начинающий "мастер", ну и добавила мою работу в своё портфолио). Ну, это как бы мелочи. А в истории, прямо мошенничество. Они же рекламу делают, выдавая работу за свою и обманывая потенциальных клиентов.
- Готовимся с ученицей к экзамену по математике. Задача на телефонные тарифы. Выясняется, что она не знает, что такое абонентская плата, мол, за интернет мама платит. Полчаса объясняла ей, что если она наговорит в месяц свыше лимита минут, то за это надо будет доплатить. Она слушала, слушала, а потом убежала плакать, мол, зачем мне это все надо и где пригодится в жизни.
Действительно, где пригодится в жизни... 🤭 Не собирается пользоваться телефоном?)) Сколько девочке лет, раз думает, что мама всегда будет платить? Видимо, маленькая ещё.
«Жена учитель биологии в 6-7 классах. Иногда, во время проверки домашних заданий, подзывает меня посмеяться»
- Моя мама — гениальный учитель физики и математики с огромным стажем. Сын к ней поначалу ходил, но дела у них не шли, потому что он не воспринимал бабушку всерьез. Долго думала, как повлиять, и нашла решение. На каждый урок он приходил с деньгами за обучение. После этого стал очень ответственно относиться к учебе. В итоге учится в престижном техническом вузе.
Интересный подход) Моя бабушка была гениальным учителем русского языка и литературы. Нет, она не брала денег с родственников, а с меня - так тем более. Но её невозможно было не воспринимать всерьёз. Иначе из-за письменного стола не выйдешь, пока не выучишь))
- У меня была девочка, 11 класс, занимались очно у меня дома. Она приходила с едой. Сначала какие–то печенюшки, конфетки. Вежливо спрашивала: «А можно? Я всегда, когда думаю, жую». Разрешила. Постепенно перекусы превратились в бутерброды из контейнера, помидорчики, огурчики. Но когда одиннадцатиклассница пришла с куриной ножкой, я этот гастрономический беспредел остановила.
Сложно представить. Это уже не просто "пожевать" (даже такое, далеко не каждый репетитор позволит), а пообедать. Ведь комфортнее есть у себя дома.
«Домашнее задание звучало так: попробовать создать несколько файлов, с разными шрифтами и выделением в „Блокноте“ и прикрепить в электронный журнал»
На урок приходит девочка и говорит, что компьютер сломался, но она нашла выход. И показывает это. Ну а что. Задание выполнено? Формально да, вижу несколько различных шрифтов и начертаний.
В блокноте? Ну да, в блокноте. Прикрепила к журналу. Ну раз написано, что электронный, будем верить! Поставил пять за оригинальность. Но, конечно, попросил сделать нормально, когда компьютер починят.
- Я недавно не доела мороженое прямо перед уроком, и оно стояло передо мной немым укором. Пломбир уже потек по вафельному стаканчику, и его так хотелось лизнуть! Знаете, что я сделала? Дождалась момента, когда ученик был занят упражнением, выключила камеру и быстро схрумкала лакомство. Оно почти растаяло, так что много времени это не заняло. Вот такая я, и что вы мне сделаете — зато потом сидела очень довольная.
А убрать в морозильник, не быстрее? Ну, это я люблю есть мороженое с расстановкой, с наслаждением. Если раставшее заглотить, было в кайф, почему бы и нет.
«Я классная у 5 класса. Работаю пока всего 3 месяца. Дети постоянно жаловались друг на друга, решили создать „коробку жалоб“. Такие записки приходят каждый день»
Одна училка (учителем назвать сложно, постоянно всякую дичь творила, иногда неадекватно себя вела), как-то заявила на уроке, что хочет послушать у кого какие жалобы друг на друга. Что началось... Второй класс, половина урока прошла в дурацкой обстановке, дети ябедничали, обзывались, повышали голос, спорили. В общем , жаловались, пока та наблюдала и улыбалась. Вообще не понимаю, в чём развлечение.
- Работаю репетитором по математике. Я каждый раз в недоумении от родителей, которые считают, что раз их ребенок учится в начальной школе, то уроки должны стоить половину стоимости занятий со старшеклассниками. Он же маленький, ему много не надо объяснять, там же все легко, простые циферки. Вот вообще никак они не поймут, что с маленькими детьми намного сложнее работать.
- Я вела уроки у первого класса в языковой школе. Дети любили побаловаться и пошуметь. Однажды я уже не выдерживала, поэтому распечатала Волка и Зайца из «Ну, погоди!». Зайца прикрепила на правую сторону доски, а Волка — на левую. Каждый раз, когда кто-то плохо себя вел, я молча двигала Волка к Зайцу. Если к концу занятия Волк догонял Зайца, то все получали кучу домашнего задания или контрольную на следующем уроке. Пять занятий — и дисциплина наладилась.
«Учительница заставляла рисовать линию на доске каждый раз, когда кому-то приходило уведомление на телефон во время урока. В конце урока получилось 320 линий»
Ученикам 320 раз намекнули, что можно отключить звук. 😆 Но сколько же длился урок. 🤔
- За одиннадцать лет работы преподавателем у меня скопилось много прикольных историй. Был один очень классный ученик, с которым мы занимались несколькими предметами, я помогала ему с домашними заданиями. Он хотел стать летчиком на международных рейсах и летать в Майами. А еще пек хлебушек. Однажды он писал сочинение, и это просто нечто. Цитата: «Самообладание — это когда ты еле сдерживаешься, чтобы не тронуть того, кто тебя обидел. Но не будешь, потому что ты самообладенный».
Когда ученики решили показать, что они все понимают, но все равно любят
- У нашего учителя был творческий подход к спящим на уроках ученикам. Если к концу занятия он замечал кого—то из спящих, то велел нам всем выйти из кабинета как можно тише. Следующий класс учитель просил заходить и вести себя максимально бесшумно. В итоге сони просыпались и сначала вели себя так, будто ничего не произошло. Обычно лишь через несколько минут до них доходило, что вокруг происходит нечто странное. Они начинали осматриваться и, не узнавая никого, смотрели на часы и пулей выбегали из аудитории.
- Повела на днях в столовую свой третий класс. Идем, и тут я замечаю, что на одну мою ученицу направленно как-то много взглядов. Понять не могу в чем дело, остановились. Я глянула, а эта модница напялила на себя взрослые сапоги—чулки с камнями! Выяснилось, что маленькая мадам так запала на эту обувь, принадлежащую ее маме, что втихушку пришла в них в школу! Пришлось попросить ее переодеться в сменку, благо она у нее была. Маме, конечно, позвонила, рассказала ей об этом инциденте с красивыми сапогами.
Зачем рассказывать? Не лучше ли сказать девочке наедине, что нельзя брать чужие вещи без разрешения, даже мамины, нужно положить обратно и больше не трогать. Просто неизвестна реакция мамы. Ну, или я слишком тактичная.