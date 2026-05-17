18 пушистых проказников, от чьих добрых выходок на душе поют майские соловьи
Зачем развлекать себя просмотром ситкомов и шоу, если можно завести шкодного питомца, который чуть ли не каждый день подкидывает повод посмеяться. Ну, вы только посмотрите на грациозную черную красотку, которая выбрала очень нестандартное место, чтобы понежиться. Или на кота, который мастерски спрятался за шторами, но не ожидал, что его выдаст одна маленькая деталь.
«Вы точно не сможете найти кошку на этом фото, так что проходите мимо»
«Любимое место моей кошки — лифчики»
«А вас тоже бесит, когда ковер по неизвестным причинам собирается гармошкой и вы никак не поймете, в чем дело?»
У свекрови второй кот был ровно в цвет дорожки. Вот это бесило - в полутемном коридоре ночью по дороге в туалет наступить на кота - потом еще полчаса прощения выпрашивай. Причем этот меховой нахал там раскладывался сугубо когда гости приезжали. Так-то он предпочитал на диване отлеживаться...
- Свекровь гостила у нас две недели. Сегодня отвезли ее на вокзал, попрощались и поехали домой. Валяюсь вечером на диване, как вдруг приходит фотография от свекровушки, от которой у меня челюсть отвисла. На фото она эффектно позирует на нижней полке в купе, обнимая нашего кота! Звоню ей, чтобы выяснить, как это случилось, а она говорит: «Ну, видимо, он в сумку мою залез и уснул там, а мы его не заметили. Я в поезде открыла сумку, чтобы переодеться, а оттуда Лютик вылез, вот теперь вместе едем». Договорились, что кот пока у нее поживет, а мы потом его заберем. Благо у свекрови с Лютиком особая связь, ведь это котенок ее любимой кошки. Она нам сама его когда-то так в поезде и привезла в подарок.
«Вот так ведет себя наш кот во время семейного застолья»
«Мне прислали посылку с задней частью кота, но без инструкции. Не подскажете, как прикрепить ее к кошке, сидящей на полу?»
«Всегда бросайте все дела, когда вашей кошке хочется срочно получить порцию обнимашек»
- Вчера я потерял кота. Минут десять ходил по квартире и проверял все его потайные места: в шкафу — нет, за креслом — нет, в «зашторье» — пусто, на диване не растекся, в ванной — тоже нет. Нигде нет. А этот сыч просто залез в ящик с мандаринами в тени под барной стойкой и на всю мою суету никакого внимания не обращал, даже ухом не повел. Чебурашка, блин. Напугал отца.
«Он залезает на полку, скидывает игрушки, чтобы освободить себе место, а потом просто сливается с окружающей обстановкой. Малыш, ползающий на полу, даже не догадывается ни о чем»
«Где еще так же сладко спится, как в пластиковом ведерке?»
«У наших котят появилось новое место для сна — голова моего мужа»
«Удачненько расположился: на лице, на руке и в самом сердце»
- 2 часа ночи. Кошак залез в бумажный кулек и бегал с ним по дому, как шаровая молния. Топот стоял такой, что я думала, что началось землетрясение.
«Как спится слаще всего? Ну, конечно в пушистом окружении кошек»
«Мой терпеливый песель разрешил своему лучшему другу Чизу дрыхнуть прямо на себе»
- Мой кот по имени Тема залез под раковину. Шуршал там чего-то. А потом я пошла мыть чашки, а мне на ноги полилась такая себе вкусная водичка. Поскольку эти два события (кот под раковиной и внезапный душ для ног) никогда раньше не происходили, я смекнула, что они как-то связаны. Очевидно, что под раковиной стало не хватать какой-то маленькой, но очень важной детали. Я облазила с фонариком все что можно в поисках утраченного. Даже в интернет полезла, чтобы знать, что искать. Нашла и вернула артефакт на место. Кстати, вчера он лазил под ванной. Этот балбес слямзил заглушку с левого патрубка. Как он вообще ее нашел?
«Влажный нос кого-то выдал...»
«У меня такое чувство, что моя кошка была неправильно собрана но кошечкиной фабрике»
А вот еще тройка подборок о братьях наших меньших, наша любовь к которым не признает никаких границ:
Комментарии
- Ох уж эти хозяева. Приносят всяких блохастиков с улицы, а мне их вылизывать... (мысли собаки)