Котлеты не самая полезная еда!!! Ладно вы, двуногие, чё вам сделается...Но пушистикам нельзя такую вредную пищу есть!!!🤣🤣🤣
17 добрых историй о встрече с животными, которые согревают лучше солнышка в разгар весны
Иногда четвероногие друзья появляются в нашей жизни, когда мы сами того не планировали. Кто-то встречает свою пушистую любовь на улице, кто-то замечает ее в подъезде, а к кому-то она может сама явиться на порог дома, и все тут. И каким бы образом ни сложилась эта встреча, она обязательно наполнит душу теплом, как ласковый майский ветерок.
- Еду в автобусе. Рюкзак поставила на соседнее сиденье, а сама уткнулась в книгу. Чувствую, как кто-то ткнул меня в плечо. Поднимаю голову, а там стоит парень, глаза по пять копеек и такой: «Девушка, у вас рюкзак шевелится!» Поворачиваюсь и вижу, что из рюкзака торчит серый кошачий хвост! Но у меня нет кота! Потом дошло, что этот чертенок, видимо, забрался в рюкзак, пока я сидела на остановке. У меня там лежат котлеты, которые я хотела съесть в офисе. Пришлось брать отгул и думать, что делать с этим обормотом. Им, кстати, оказался милейший котенок 6 месяцев, с роскошным голубовато-дымчатым окрасом. Влюбилась! Теперь вместе живем, вместе спим, вместе едим котлеты.
«Я нашла этого самого милого на свете малыша в парке и забрала домой. Он быстро подрос, стал очень пушистым и упитанным»
Как говорится одну маму потерял ( не факт, может она вечером долго искала своего сыночка) другую приобрёл !!!
- Как-то муж ехал на мопеде и увидел, что вдоль обочины идет крупная собака породы питбуль. Он остановился и говорит ей: «Чего грустишь, красавица?» А она взяла и залезла к нему на мопед. Он звонит мне и такой: «Что делать-то теперь? Она большая, взрослая, но не могу же я ее тут бросить!» Он поездил с ней по городу и через час привез ее домой! Моему изумлению не было предела, когда я пришла и увидела дома здорового питбуля. У нас ребенок и 3 кошки, а тут еще собака здоровенная! Она была очень доброй и все закончилось хорошо: через 3 дня ее хозяева увидели ее в объявлении и проехали почти 400 км, чтобы ее забрать.
«Встретили эту малышку на парковке возле магазина, забрали себе. Наша девочка уже 3 месяца с нами и она самая милая проказница на свете!»
- Свекровь все уши прожужжала, что пора рассаду на дачу везти. Пришлось ехать. Пока мы с мужем все вытаскивали из машины, она пошла в домик. Тут слышим, как оттуда доносятся ее вопли и грохот. Забегаем, а там картина: свекровь сидит на столе, а на нее во все глаза глядит огромный пушистый рыжий котяра. Глаза у обоих одинаково круглые. Мы с мужем чуть в осадок не выпали от смеха. Этот котяра, видимо, как-то научился в дом залезать, да и жил там припеваючи. А тут свекровь пришла и они с котом оба от неожиданности друг друга перепугали. Кот оказался вполне себе ласковым, вечером пришел к нам на шашлыки и заснул прямо рядом со свекровью на скамейке. Она теперь мечтает его в квартиру к себе забрать.
Ой, чего это ваш комментарий удалили, Йоси!? Посчитали нескромным предположение что свекровь задремала на лавочке вместе с кошечкой после шашлыков и конь_яков?
«Это не моя кошка! Я никогда в жизни ее не видела! Тем не менее, эта наглючка ведет себя в моем доме так, как будто мы с ней сто лет знакомы»
- Неделю назад за нашим байком на Шри—Ланке увязалась собака. Мы, не думая, сразу посадили ее к себе и забрали. Думали, что накормим, приведем в порядок и она будет жить на вилле. Потом выяснилось, что хозяин виллы не очень любит собак и после нашего отъезда она, скорее всего, будет жить на улице. Короче, съездили мы в свадебное путешествие... Возвращаемся домой с собакой.
Любовь как известно отупляет !!! Вот возмём собаку с улицы и она будет жить на вилле...которую сдают разным не умным людям... И что могло пойти не так ???
«Это просто какой-то чужой кот тусит у меня во дворе. И да, он именно такой дурашка, каким и выглядит»
- Ситуация. Я оставила собаку возле магазина, сама уже стою на кассе. Тут подходит семья с ребенком, девочка лет 5. У девочки в руках собачья игрушка, и отец ей сказал: " Ты уже игрушку купила для собачки? Но у нас же ее пока нет". На что мама ответила, что дочь хочет подарить игрушку собачке, которая у входа сидит. Я, услышав это, сказала, что собака моя и спросила у девочки, хочет ли она ее погладить. Мы вышли, девочка погладила собачку, мы стали уже уходить, но тут папа оплатил товары и вышел из магазина. Выяснилось, что они и правда купили игрушку, и девочка смогла ее подарить собаке. Моя собака была на седьмом небе от счастья, потому что она обожает игрушки. А мне было очень приятно видеть такие трогательные отношения между родителями и ребенком, где родители учитывают и поощряют желания своих детей. Потому что я знаю, что очень многие бы вернули игрушку на место, ну или просто бы не купили.
Да ладно, пара копеек, а ребёнок на седьмом небе от счастья... Какие деньги этого стоят???
«Открыла окно на пару часов, а когда вернулась, увидела этого маленького незнакомого оболтуса, крутящегося возле моей микроволновки»
У "оболтуса" обрезан кончик левого уха. Обычно так делают бесхозным кошкам, которых стерилизуют и возвращают обратно, где поймали. У котов результат кастрации заметен и без этого. Так что это, скорее всего, оболтусиха.
- Нашел щенка возле магазина. Грязный, дрожит, весь мокрый. Ну я, конечно, не выдержал, взял домой. Отмыл, накормил, дал имя — Пломбир. Почему Пломбир? Не знаю, он был белый и холодный, как мороженка. Сразу прижился, носится по квартире, хвостом метет все подряд. А потом начал исчезать. Каждый день, как по расписанию: к вечеру его нет, утром снова у двери сидит, довольный такой, будто ничего не было. Думал сначала, что в подъезде тусуется. Но любопытство взяло верх, пошел за ним. Он уверенно шмыгнул к соседнему дому, обошел по двору и залез в щель под забором. Я в шоке. Подкрадываюсь, смотрю в окно, а он там лежит у ног старенькой бабушки, голову на ее колени положил. А она его гладит и что-то шепчет. Постучал, она вышла. Выяснилось, что это ее пес, который потерялся пару недель назад. Я уже рот открыл, чтобы его вернуть, а она говорит: «Нет-нет, он теперь твой. Он просто старушку проведать приходит. Я рада, что он не забыл». С тех пор отпускаю его каждый вечер. У Пломбира теперь два дома.
«У моего кота есть привычка приводить ко мне всяких бездомных животных. Сегодня он притащил откуда-то этого маленького котенка»
- Я просто шла по улице и встретила кошку, которая...танцует. Не шучу. Она стояла на месте и маршировала лапками, как будто у нее сейчас начнется свой концерт. Причем без музыки. Чисто на внутреннем вдохновении. Подходит, ласкается, потом опять танцует. Короче, у меня тут либо будущая звезда, либо очень странная, но невероятно милая кошка.
«Мой парень сегодня обнаружил в своей машине вот такую милашку. Мы забрали ее домой и назвали Сокет. Она здоровая и счастливая крошка»
- Каждый вечер гуляю с собакой на поле, куда приводят своих питомцев другие хозяева. И сегодня на моих глазах развернулась трогательная, но печальная история любви. Моему мальчику-хаски понравилась девочка-хаски. Парень обхаживал ее, как мог. В итоге решил, что женское сердце лучше завоевать делом. Поэтому принес ей шикарную палку. Положил перед ней. Девочка долго смотрела, обхаживала столь ценный подарок. А мальчик не выдержал, отобрал палку и убежал подальше от дамы сердца. Вы бы видели мордочку девочки. Но женскую месть долго ждать не пришлось: как только мой мальчик оставил палку без присмотра, девушка безжалостно разгрызла палку, подошла к моему «рыцарю», чихнула ему в лицо и махнула хвостом!
Смотрел фильм и там было про цыган Нидерландов! Они тоже палку девушкам предлагают, возьмёшь значит ты теперь из клана парня...
«У нас был сильный дождь на днях и ночью мы услышали громкий писк на улице. Нашли под домом эти комочки. Их мамы рядом не было. Они с нами уже почти неделю, хорошо едят, набирают вес и научились мурлыкать»
Блин, мама пошла поискать, что поесть... Почему эти добродетели об ихней маме не думают? Ей каково, вернулась, а деток нет...Стресс ...
- Ко мне во двор часто стала приходить кошка. Породистая, с ошейником, явно домашняя. Клянчила еду. Я купила ей мисочки для питья и корма, регулярно давала вкусняшки, было жаль, что такая красотка потерялась. Даже пыталась ее занести в дом, но она сопротивлялась, просто кушала и шла по своим делам. Как-то раз встретила соседку и поделилась сожалениями, что такой породистый кот живет на улице. А она мне: «Да какой там на улице. Это кошка моей подруги, ее выпускают гулять на целый день, ходит и кормится по всем соседям. А ровно в 18:00 возвращается поспать домой».
Комментарии
Знакомьтесь, это Джей Би (от Джеймс Бонд, потому что во фраке)). Теперь официально наш кот, который выбрал нас сам и привёл братца, чья фотка сюда не вставляется. Вот так, неожиданно для себя и нашего домашнего кота, мы стали трижды котовладельцами).