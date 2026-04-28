17 добрых историй о встрече с животными, которые согревают лучше солнышка в разгар весны

Иногда четвероногие друзья появляются в нашей жизни, когда мы сами того не планировали. Кто-то встречает свою пушистую любовь на улице, кто-то замечает ее в подъезде, а к кому-то она может сама явиться на порог дома, и все тут. И каким бы образом ни сложилась эта встреча, она обязательно наполнит душу теплом, как ласковый майский ветерок.

Еду в автобусе. Рюкзак поставила на соседнее сиденье, а сама уткнулась в книгу. Чувствую, как кто-то ткнул меня в плечо. Поднимаю голову, а там стоит парень, глаза по пять копеек и такой: «Девушка, у вас рюкзак шевелится!» Поворачиваюсь и вижу, что из рюкзака торчит серый кошачий хвост! Но у меня нет кота! Потом дошло, что этот чертенок, видимо, забрался в рюкзак, пока я сидела на остановке. У меня там лежат котлеты, которые я хотела съесть в офисе. Пришлось брать отгул и думать, что делать с этим обормотом. Им, кстати, оказался милейший котенок 6 месяцев, с роскошным голубовато-дымчатым окрасом. Влюбилась! Теперь вместе живем, вместе спим, вместе едим котлеты. ADME Iosi Merson 10 часов назад Котлеты не самая полезная еда!!! Ладно вы, двуногие, чё вам сделается...Но пушистикам нельзя такую вредную пищу есть!!!🤣🤣🤣 Ответить

«Я нашла этого самого милого на свете малыша в парке и забрала домой. Он быстро подрос, стал очень пушистым и упитанным»

Как-то муж ехал на мопеде и увидел, что вдоль обочины идет крупная собака породы питбуль. Он остановился и говорит ей: «Чего грустишь, красавица?» А она взяла и залезла к нему на мопед. Он звонит мне и такой: «Что делать-то теперь? Она большая, взрослая, но не могу же я ее тут бросить!» Он поездил с ней по городу и через час привез ее домой! Моему изумлению не было предела, когда я пришла и увидела дома здорового питбуля. У нас ребенок и 3 кошки, а тут еще собака здоровенная! Она была очень доброй и все закончилось хорошо: через 3 дня ее хозяева увидели ее в объявлении и проехали почти 400 км, чтобы ее забрать. wowkasandra Noumen 1 час назад Там бы мопед зашатался Ответить

«Встретили эту малышку на парковке возле магазина, забрали себе. Наша девочка уже 3 месяца с нами и она самая милая проказница на свете!»

Свекровь все уши прожужжала, что пора рассаду на дачу везти. Пришлось ехать. Пока мы с мужем все вытаскивали из машины, она пошла в домик. Тут слышим, как оттуда доносятся ее вопли и грохот. Забегаем, а там картина: свекровь сидит на столе, а на нее во все глаза глядит огромный пушистый рыжий котяра. Глаза у обоих одинаково круглые. Мы с мужем чуть в осадок не выпали от смеха. Этот котяра, видимо, как-то научился в дом залезать, да и жил там припеваючи. А тут свекровь пришла и они с котом оба от неожиданности друг друга перепугали. Кот оказался вполне себе ласковым, вечером пришел к нам на шашлыки и заснул прямо рядом со свекровью на скамейке. Она теперь мечтает его в квартиру к себе забрать. ADME Светлана БМВ 8 часов назад Ой, чего это ваш комментарий удалили, Йоси!? Посчитали нескромным предположение что свекровь задремала на лавочке вместе с кошечкой после шашлыков и конь_яков? Ответить

«Это не моя кошка! Я никогда в жизни ее не видела! Тем не менее, эта наглючка ведет себя в моем доме так, как будто мы с ней сто лет знакомы»

Неделю назад за нашим байком на Шри—Ланке увязалась собака. Мы, не думая, сразу посадили ее к себе и забрали. Думали, что накормим, приведем в порядок и она будет жить на вилле. Потом выяснилось, что хозяин виллы не очень любит собак и после нашего отъезда она, скорее всего, будет жить на улице. Короче, съездили мы в свадебное путешествие... Возвращаемся домой с собакой. alina.rumyantse Iosi Merson 9 часов назад Любовь как известно отупляет !!! Вот возмём собаку с улицы и она будет жить на вилле...которую сдают разным не умным людям... И что могло пойти не так ??? Ответить

«Это просто какой-то чужой кот тусит у меня во дворе. И да, он именно такой дурашка, каким и выглядит»

Ситуация. Я оставила собаку возле магазина, сама уже стою на кассе. Тут подходит семья с ребенком, девочка лет 5. У девочки в руках собачья игрушка, и отец ей сказал: " Ты уже игрушку купила для собачки? Но у нас же ее пока нет". На что мама ответила, что дочь хочет подарить игрушку собачке, которая у входа сидит. Я, услышав это, сказала, что собака моя и спросила у девочки, хочет ли она ее погладить. Мы вышли, девочка погладила собачку, мы стали уже уходить, но тут папа оплатил товары и вышел из магазина. Выяснилось, что они и правда купили игрушку, и девочка смогла ее подарить собаке. Моя собака была на седьмом небе от счастья, потому что она обожает игрушки. А мне было очень приятно видеть такие трогательные отношения между родителями и ребенком, где родители учитывают и поощряют желания своих детей. Потому что я знаю, что очень многие бы вернули игрушку на место, ну или просто бы не купили. mironovadash Iosi Merson 9 часов назад Да ладно, пара копеек, а ребёнок на седьмом небе от счастья... Какие деньги этого стоят??? Ответить

«Открыла окно на пару часов, а когда вернулась, увидела этого маленького незнакомого оболтуса, крутящегося возле моей микроволновки»

© Ecstatic-Ad9637 / Reddit Elenaki Kavardaki 1 час назад У "оболтуса" обрезан кончик левого уха. Обычно так делают бесхозным кошкам, которых стерилизуют и возвращают обратно, где поймали. У котов результат кастрации заметен и без этого. Так что это, скорее всего, оболтусиха. Ответить

Нашел щенка возле магазина. Грязный, дрожит, весь мокрый. Ну я, конечно, не выдержал, взял домой. Отмыл, накормил, дал имя — Пломбир. Почему Пломбир? Не знаю, он был белый и холодный, как мороженка. Сразу прижился, носится по квартире, хвостом метет все подряд. А потом начал исчезать. Каждый день, как по расписанию: к вечеру его нет, утром снова у двери сидит, довольный такой, будто ничего не было. Думал сначала, что в подъезде тусуется. Но любопытство взяло верх, пошел за ним. Он уверенно шмыгнул к соседнему дому, обошел по двору и залез в щель под забором. Я в шоке. Подкрадываюсь, смотрю в окно, а он там лежит у ног старенькой бабушки, голову на ее колени положил. А она его гладит и что-то шепчет. Постучал, она вышла. Выяснилось, что это ее пес, который потерялся пару недель назад. Я уже рот открыл, чтобы его вернуть, а она говорит: «Нет-нет, он теперь твой. Он просто старушку проведать приходит. Я рада, что он не забыл». С тех пор отпускаю его каждый вечер. У Пломбира теперь два дома. © Палата № 6 / VK

«У моего кота есть привычка приводить ко мне всяких бездомных животных. Сегодня он притащил откуда-то этого маленького котенка»

Я просто шла по улице и встретила кошку, которая...танцует. Не шучу. Она стояла на месте и маршировала лапками, как будто у нее сейчас начнется свой концерт. Причем без музыки. Чисто на внутреннем вдохновении. Подходит, ласкается, потом опять танцует. Короче, у меня тут либо будущая звезда, либо очень странная, но невероятно милая кошка. nazkenks Elenaki Kavardaki 1 час назад Это называется "молочный шаг". Ответить

«Мой парень сегодня обнаружил в своей машине вот такую милашку. Мы забрали ее домой и назвали Сокет. Она здоровая и счастливая крошка»

Каждый вечер гуляю с собакой на поле, куда приводят своих питомцев другие хозяева. И сегодня на моих глазах развернулась трогательная, но печальная история любви. Моему мальчику-хаски понравилась девочка-хаски. Парень обхаживал ее, как мог. В итоге решил, что женское сердце лучше завоевать делом. Поэтому принес ей шикарную палку. Положил перед ней. Девочка долго смотрела, обхаживала столь ценный подарок. А мальчик не выдержал, отобрал палку и убежал подальше от дамы сердца. Вы бы видели мордочку девочки. Но женскую месть долго ждать не пришлось: как только мой мальчик оставил палку без присмотра, девушка безжалостно разгрызла палку, подошла к моему «рыцарю», чихнула ему в лицо и махнула хвостом! © Не все поймут / VK Iosi Merson 9 часов назад Смотрел фильм и там было про цыган Нидерландов! Они тоже палку девушкам предлагают, возьмёшь значит ты теперь из клана парня... Ответить

«У нас был сильный дождь на днях и ночью мы услышали громкий писк на улице. Нашли под домом эти комочки. Их мамы рядом не было. Они с нами уже почти неделю, хорошо едят, набирают вес и научились мурлыкать»