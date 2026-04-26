А когда старший сказал про менять белье чаще, я ответила, что не вопрос, но не только менять, но стирать (а машинке) и гладить его толк будет сам. Что то тема как-то закрылась 😁
19 людей, которые хотели сладко поспать, но оказались в центре веселых событий
Все мы мечтаем о моменте, когда можно наконец-то нырнуть в мягкую постель, выключить телефон и провалиться в безмятежность. Кажется, что это одна из тех простых радостей, которую у нас никто не отнимет. Но у мироздания на этот счет часто припасено свое специфическое чувство юмора. Иногда путь к подушке преграждают внезапные философские вопросы детей о лапках тираннозавров или «сонные» признания в любви от попугаев. В этой статье знакомые всем истории о том, как попытка просто выспаться превращается в настоящий квест. Эти живые и трогательные моменты напоминают: даже если ваш сон был прерван, это отличный повод посмеяться над ситуацией утром.
- Дочке 12. Тут она объявила, что ей надо менять постель каждый день, потому что она «физически не может спать на грязном белье». Сперва я как-то даже обрадовалась такой любви к чистоте, на энтузиазме меняла белье, а потом мне это надоело. Сказала доченьке: «Вот чистое белье, лежит здесь. Сама меняй его себе с той частотой, которая тебе нужна». И что вы думаете? Любовь к свежему белью сразу улетучилась.
Мои белье меняют сами уже года два. Со стонами и прочим, ибо, да, не раз два и не просто.
- Мне было лет 10, ко мне на день рождения пришли две подружки. Мы бесились до ночи. Одна домой собралась, а вторая мнется, мол, поздно. Первая предложила остаться второй у меня, а сама ушла. Мои родители были не против, ее тоже. И мы уже были в предвкушении ночной болтовни, как вдруг звонит та подруга узнать, что мы в итоге решили. Я радостно сообщаю ей, что идея зашла, и мы вот уже готовимся ко сну. И вдруг она начинает возмущаться. Я оторопело заявляю ей: «Так ведь ты же сама предложила спросить у родителей, чтобы она осталась». На что получаю следующий ответ: «Ну я ж не ожидала, что тебе разрешат!»
- Наш дом стоял в нескольких метрах от дороги. Движение там было интенсивное, для тех времен, но все спальни выходили окнами во двор. И вот родители куда-то уехали, к нам приехала бабушка. А на следующий день забрала нас из школы и повезла к ним в гости.
Заходим к ним, а она говорит деду: «Пойду пару часиков посплю, а то всю ночь глаз не сомкнула, потому что у нас спать невозможно, очень шумно из-за дороги, машины...» Конец фразы я не услышала, ее заглушил протяжный гудок проезжающего мимо поезда.
Новый «Теремок»: плюшевый медведь, пес и два кота забрались на одну кровать
- Как-то возвращаюсь уставший со смены, спать охота. Ошибся этажом и начал ключом ковырять чужой замок! Когда понял, дал деру. А спустя год просыпаюсь от того, что кто-то яростно дергает ручку и пытается провернуть ключ! Я подлетаю к двери, смотрю в глазок. А там какая-то девушка срывается с места и убегает по коридору. Видимо, тоже пришла уставшая, перепутала этажи и только сейчас осознала ошибку!
- Укладываю сына, сама уже одной ногой в царстве Морфея. Читаю сказку, он вроде бы сопит. Закрываю книгу, пытаюсь тихонько сползти с кровати. И тут шепот в темноте: «Мам, а почему у тираннозавров были такие короткие лапки? Они ими до лица доставали?» В итоге следующие полчаса мы обсуждали анатомию динозавров. Через час он уснул с чувством выполненного долга, а я лежу, смотрю в потолок и пытаюсь понять, как теперь мне самой выключить мозг.
Как говорит мой тренер по йоге: «Когда пытаешься уснуть, если в твою голову приходит мысль, не разговаривай с ней!» На самом деле совет оооочень классный, и если «не разговаривать»с приходящими мыслями, то действительно быстро засыпаешь.
- У меня с детства есть одна привычка: чтобы уснуть, я запускаю в голове полноценное кино. Обычно я мысленно строю огромный бункер и выживаю там с друзьями. Я продумываю все до мелочей: что лежит в кладовой, как работают воздушные фильтры. Обычно быстро засыпаю, но однажды я так увлекся сюжетом, что не спал еще три часа, просто чтобы досмотреть «сезон».
Когда человек — это, в первую очередь, подушка для кота, его персональный обогреватель и колыбель в одном лице
- В детстве решил разыграть маму: спрятался в шкафу перед ее приходом с работы, чтобы эффектно выпрыгнуть. Но мама задерживалась, в шкафу было темно и уютно — в общем, я уснул. Просыпаюсь от того, что в комнате свет, а мама сидит на кровати и плачет. Я вылезаю из шкафа, бросаюсь ее успокаивать, мол, «вот он я!» А она вдруг начинает смеяться. Оказалось, она нашла меня спящим в шкафу еще час назад и решила в ответ разыграть меня, притворившись, что потеряла.
- Мой отец работает без выходных, трудится во благо семьи. У папы недавно был день рождения и он сразу попросил нас не дарить никакие подарки, а организовать ему «День спокойствия и сна». Мы с мамой так и сделали, отец сладко спал, а мы тихонько собрали близнецов и пошли на прогулку, затем к бабушке с дедушкой, там сидели до самого вечера, а потом вернулись домой. И все-таки разбудили папу. С большим тортом, свечами и подарками! Такого счастливого отца я еще не видела!
- Лучший друг на день рождения подарил попугайчика. В первые дни попугайчик немного стеснялся, а потом привык к новому месту и хозяйке, и разговорился. Глубокая ночь, я почти засыпаю. Сквозь сон слышу: «Кирилл любит Настю». Думаю, послышится же такое. А он снова повторяет. Оказалось, что мой друг решил вот так вот оригинально признаться мне в чувствах. А я тоже его давно люблю. Просто думала, что это не взаимно. Съехались и уже приобрели нашему купидончику подружку.
Ну такое себе...
Если б он ей не нравился - испортил бы ее день рождения неловкостью. Да и попугая было б тяжело держать у себя.
Тот самый момент, когда дедлайн горит, а ты выбираешь немного вздремнуть днем, как довольный кот, у которого нет проблем
- Ребенку пять месяцев, обычно он спит со мной, а муж в гостиной на диване. Места на троих мало, в кроватке он пока не хочет спать, капризничает, поэтому приходится разбегаться по разным комнатам. Недавно к нам приехали гости, остались на ночевку, мужу пришлось освободить диван и переходить к нам. Часа три не могли уснуть, ребенок плакал, муж вертелся, я бегала туда-сюда. И только когда любимый постелил себе на кухне под столом, мы смогли уснуть.
Я тоже с детьми маленькими спала. Лет до полутора. Мужу на службу нужно с утра, а мы то едим, то играем, то чудим=))
- Как-то мы с мужем решили устроить «ночевку как в детстве» — расстелили матрас прямо на полу в гостиной, включили старый фильм, набрали подушек. Посреди ночи я проснулась от того, что мне стало очень тесно и жарко. Попыталась повернуться — получается. Открываю глаза и вижу, что пес впихнул свою лежанку между нами, а сам улегся поперек всей этой конструкции. Он у нас уже давно не маленький щенок и мы запрещаем ему залезать к нам в кровать, а тут в его собачей жизни произошло чудо — можно спать с нами, не нарушая правил.
- Обожаю свою подругу, она у меня самая лучшая, добрая и смешная, но иногда Машка перегибает палку. Три часа ночи, я уже давно сплю, но вдруг раздается звонок. Сквозь сон беру трубку, через секунд тридцать осознаю, что это моя подруга. Пытаюсь прийти в себя, переспрашиваю, что случилось, почему она так поздно звонит, а подруга мне: «Насть, я только что слeпила 500 грамм вкуснейших пельменей и мне стало интересно, если я вешу 50 килограмм и съела такое количество пельменей, то значит ли это, что я на 1% состою из них?»
Можно в следующую ночь позвонить ей с аналогичным вопросом. Или спросить "Почему аборигены съели Кука?"
Пес, который всем своим видом говорит: «Давай-давай, иди на свою работу, а я пока тут полежу, ведь кто-то же должен профессионально охранять диван и досматривать твои сны»
- Обычная мартовская ночь. Спим мирно с супругой, ничего не предвещало, как говорится. Я просыпаюсь и иду на кухню, попить воды. Прохожу в ногах супруги:
— Cтоять.
Я встал как вкопнный, ничего не пойму, кто это командует, а жена продолжает:
— Куда?
— На кухню попить.
— Иди.
Делаю два шага. В спину:
— Видишь, как я сплю?
— Как?
— Каждый шорох слышу.
И после этих слов отрубается до утра. Утром же помнит, что я «ходил и мешал ей спать», а что разговаривала — не помнит.
- Отработала ночную смену. Домой приползла на автопилоте. Захожу домой, скидываю куртку и обувь, у дивана стаскиваю с себя форму. Спать.
Проснулась в середине дня. Умылась, ставлю чайник. Муж, на тот момент будущий, на меня дуется.
— Любимый, что не так?
— Ты за меня замуж не хочешь.
— С чего это?
— Ты сама же сказала!
Оказывается он откопал меня из одеяла как только я отрубилась и говорит: «Давай поженимся?» Я: «Отстань», чего, конечно, совершенно не помню.
- Приехал к другу на дачу с ночевкой. Легли поздно. Посреди ночи просыпаюсь от шума, доносящегося с кухни. Думаю: «Ну, Макс пошел на ночной дожор». Решил составить компанию. Захожу в темноте на кухню и шепотом говорю: «Хоть бы поделился». Включаю свет, а там за столом сидит его пес и с невероятно виноватым видом доедает оставленный на столе бутерброд. Он посмотрел на меня и медленно подтолкнул остаток бутерброда в мою сторону, мол, ладно, ты в доле, только хозяина не буди.
Комментарии
Если человек не уважает твой сон (неважно - машка, муж или жених), то он тебя и в остальном ни в грош не ставит.
Рано или поздно это вылезет)