Простите, немного не в тему, но и жена единственного президента СССР во время визита в США меняла наряды 6 раз в день - Нэнси Рейган была поражена, а уж как были поражены все жители бывшего СССР когда видели её на экранах ТВ. Думаю, что она воображала себя знатной дамой XIX века.
9 деталей из жизни слуг XIX века, которые показывают настоящую изнанку работы в богатых домах
Во многих исторических фильмах слуги просто выступают в роли деталей интерьера — невидимые и неслышимые, они скользят где-то на заднем плане. При этом они играли не последнюю роль в жизни хозяев. От внешнего вида лакеев зависела репутация господского дома, личная горничная могла по своему социальному статусу превзойти знатную даму, а прачки в те времена были аналогом соцсетей. Мы внимательно изучили исторические материалы и узнали, из каких важных моментов и маленьких радостей состояла жизнь слуг в XIX веке.
Работа служанки была скорее подготовкой к жизни, а не первым этапом в карьере
Обычно девушки поступали на службу в дом в юном возрасте, потому что эта работа требовала от них неиссякаемой энергии и завидной выносливости. Трудовой день начинался в 6 утра и заканчивался ближе к полуночи, причем перерывы были редким делом. К концу XIX века знатная дама могла менять наряды по шесть раз в день, и перед этим ей требовалось освежиться. Если водопровода в доме не было, служанке нужно было принести в господскую комнату свежий кувшин подогретой воды из кухни. И это была всего одна из множества обязанностей.
Такой напряжённый график не оставлял времени для личной жизни, зато служанка могла научиться всему необходимому для ведения дома. Как только девушка находила себе пару, она увольнялась из господского дома. Те же горничные, которые хотели продвинуться по служебной лестницы и когда-нибудь дослужиться до должности экономки, отказывались от семейного счастья.
Такой карьерный рост был не только почётным, но и выгодным. Если обычная служанка по данным исторических источников в Георгианскую эпоху получала $10000 в год, то годовая зарплата экономки составляла $18000. Так что, похоже, сетования старших родственников о том, что девушка выбирает карьеру, а о замужестве и не думает, появились ещё в XIX веке. Хотя меня навряд ли вдохновил бы такой профессиональный рост.
Хозяева выбирали лакеев исходя из размеров их икр
В отличие от большинства слуг, лакеев нанимали на работу, исходя из их физических данных (навыки и опыт никого особенно не интересовали). В идеале этот работник должен был блистать завидным ростом, статностью и красотой.
Молодой человек, чей рост превышал 183 см, мог претендовать на более высокую зарплату, так что именно этот параметр они указывали, размещая объявления в газетах. Особенной удачей для хозяев было подобрать двух лакеев одинакового роста. А если они ещё и были похожи, как Два Молодца из «Вовки в Тридевятом царстве», — радости господ не было предела. Интересно, а ростомер на собеседовании использовали?
Лакеи обычно сопровождали хозяйку, когда она отправлялась за покупками, и подавали еду во время трапез. А значит, фактически были лицом дома, и их привлекательная внешность говорила о статусе хозяев не хуже, чем богатое убранство. Многие знатные дамы не скупились и выдавали лакеям приличные суммы на пудру для волос и другие косметические средства.
Кроме роста, господа обращали внимание на объём икр слуги. Чем мускулистее они были, тем лучше. Благо, что ливрея лакеев (бриджи и чулки) помогала быстро оценить этот параметр. Поэтому некоторые молодые люди носили специальные накладки. Наверное, больше всего лакеи тревожились, чтобы эти подложные икры ненароком не сползли вместе с чулками и не выпали.
Британские служанки не случайно носили именно черные платья
Бесплатная униформа полагалась только лакеям, а вот горничные и другие слуги должны были покупать одежду на собственные деньги. Причём на оплату платьев уходила существенная часть заработка. Горничные, которые были на виду, носили чёрные платья, а кухонная обслуга — полосатые. Кроме того, голову служанки обязательно украшал чепчик.
Главная задача униформы заключалась в том, чтобы гость сразу мог понять, кто находится перед ним: господин или слуга. Но так одевались британские служанки, а вот французским горничным разрешалось носить платья любого цвета. Да и передник они повязывали только ради удобства, хозяйки на этом не настаивали.
Дворецкому, экономке и личной горничной часто доставалась одежда из гардероба хозяев. Но дарить свои платья следовало с умом. Наряд должен был быть аккуратным, но при этом старомодным и недостаточно элегантным. Например, хозяин мог подарить дворецкому костюм с несочетающимся галстуком или рубашкой.
Служанкам запрещалось носить шляпки, чтобы их не перепутали с благородными дамами. Девушки могли примерить только чепчик. Похоже, в XIX веке никто бы не принял тебя за продавца-консультанта или официанта, даже если бы ты появился в похожей рубашке. Но как бы разумно это ни звучало, мне не очень нравится идея униформы. Как будто человека в функцию превращают.
Несмотря на то, что горничные целыми днями сновали по дому, под платье им приходилось надевать корсет. К счастью, во второй половине XIX века появились модели, с шнуровкой которых девушка могла справиться и без посторонней помощи. Причём если раньше эту деталь туалета делали исключительно бежевого или белого цвета, то к концу века в моду вошли яркие разноцветные корсеты.
Чёрное плотное платье не позволяло определить цвет белья, и горничная вполне могла щеголять в алом корсете без ведома хозяев. Если ей, конечно, не жаль было на него потратиться. Вполне понятное расточительство. Кому не поднимало настроение пикантное бельё, надетое под скучную офисную одежду?
Девушки и юноши должны были обладать завидным слухом и хорошо поставленным голосом
В служебном помещении размещали колокольчики, которые были связаны с господскими комнатами, и опытная служанка должна была за секунду на слух определить, в какое именно помещение её вызывают. Причём колокольчик мог зазвонить в любое время дня и ночи, вдруг госпоже станет холодно или захочется попить. Поэтому горничные должны были обладать завидной резвостью.
Кроме того, служанкам не разрешалось громко разговаривать в присутствии хозяев. Да и вообще, болтовня не приветствовалась, для этого существовала кухня и другие служебные помещения. Работники не могли перекинуться парой слов даже на лестнице, в холле или в хозяйской комнате.
Если уж горничной нужно было обратиться к хозяйке или кому-то другому, то следовало сделать это тихим, мягким голосом. Но никак не шепотом. Хорошая служанка из меня бы точно не получилась. Во-первых, медведь все уши оттоптал. А во-вторых, меня бы точно выгнали из-за болтовни.
Некоторые хозяева рыли для слуг специальные подземные ходы
В идеале хороший слуга был настоящим невидимкой. То есть он всегда был готов прийти на помощь хозяину, но в остальное время его было не видно и не слышно. При этом многие господа искренне опасались, что работники могут незаметно подслушать их секреты, а потом разнести сплетни по всей округе.
Некоторые знатные дамы предпочитали, чтобы на время чаепития прислуга исчезала из комнаты. Чтобы заменить лакеев и горничных, рядом со столом ставили специальные подносы, которые назывались «глухой слуга». Другие шли ещё дальше и оборудовали под поместьем служебные переходы, по которым работники и должны были передвигаться вдали от господских взоров.
При встрече с любым знатным господином слуга застывал, ждал, пока эта особа подойдёт, и молча приветствовал его поклоном или реверансом. В некоторых домах царили более строгие порядки, и горничная должна была повернуться лицом к стене при виде любого представителя знати. На фоне этого правила идея с туннелями выглядит даже мило. Хотя бы не нужно сломя голову бежать к первой попавшейся стене при виде господина.
Если служанка не была сладкоежкой, она получала более высокую оплату
Когда господа размещали объявления о найме слуг в газете, они обычно писали две суммы: в первую входило обеспечение чаем и сахаром, а во вторую — нет. Причём вторая сумма обычно была значительно выше. Так что если девушка не любила чай и сахар, это могло неплохо повысить её материальное благосостояние. Кроме того, хозяева предоставляли слугам стол и кров, так что на еду и жильё не надо было тратиться. Правда, некоторые работники сетовали, что кормили их из рук вон плохо.
Обслуживающий персонал с нетерпением ждал похода в церковь
Обычно слуги могли рассчитывать на один выходной раз в две недели и несколько свободных часов каждое воскресенье, когда челядь посещала церковь. Прислуге запрещалось принимать визитёров в господском доме, а если родственники жили далеко, навестить их в день отдыха не получалось. Дружеские отношения с другими работниками в доме, мягко говоря, не приветствовались. Поэтому будни служанок были довольно одинокими. Если горничная мечтала устроить свою личную жизнь, то познакомиться с достойным кандидатом ей было негде. Единственным вариантом оставалась церковь, и девушки с радостью туда стремились.
Другим вариантом было знакомство по объявлению. Этой услугой с радостью пользовались и работницы фабрик, и продавщицы, и служанки. Любая девушка могла за небольшую плату отправить объявление с описанием собственной внешности и требованиями, которые она предъявляет к потенциальному жениху. Очень напоминает современные приложения для знакомств. А к концу XIX века этой услугой пользовались даже знатные барышни. В любом случае, если девушка находила себе пару, её быстро увольняли. Большинство хозяев предпочитало не держать замужних служанок и женатых слуг.
В комнатах для слуг не было дверей
В небольших комнатках под крышей, где жила прислуга, специально не ставили двери. Так господа могли следить за слугами, чтобы те ненароком не нашли свое личное счастье и не ускользнули из дома. Кроме того, некоторые хозяева вообще с неохотой выпускали работников на улицу — вдруг воздух свободы вскружит им головы. Поэтому любая горничная с удовольствием отправлялась за покупками на рынок, даже если ей предстояло нести обратно тяжеленную корзину. Ведь это был повод вырваться из четырёх стен.
Так как слуги знали буквально все мелочи о своих господах и их знакомых, представители высшего общества относились к ним с некоторым недоверием. Не случайно именно работники обычно выступают в качестве антагонистов в английских детективах. Знатные дамы зачастую устраивали проверки для своих служанок. Например, прятали украшение или золотую монетку под ковер, а потом ждали, когда же горничная принесёт сокровище.
Но настоящим живым телеграфом, который переносил последние сплетни из жизни аристократов, были прачки. Эти наёмные работницы переходили из одного знатного дома в другой, предлагая свои услуги. Пока женщины занимались стиркой на кухне, они с большим удовольствием делились новостями, которые смогли добыть в других знатных семьях. Всё-таки стиральная машинка — великое дело. Накоротке с твоим грязным бельём, но дальше эти сведения не передаёт. Хотя с развитием современных технологий возможно всё.
Профессия личной горничной была более завидной чем гувернантки
Среди всех слуг особняком стояла личная горничная. Обычно она совмещала сразу несколько обязанностей: служанки, секретаря, стилиста, визажиста, парикмахера и психолога. Личная горничная могла рассчитывать не только на приличную зарплату, ей ещё полагалась отдельная комната, рядом с хозяйскими покоями. Кроме того, знатные дамы зачастую отдавали служанкам свои старые наряды, которые горничная могла перешить или продать.
А ещё личная горничная сопровождала свою хозяйку во всех поездках, и если девушке везло, она могла объехать весь свет. Отношения между госпожой и работницей были настолько близкими, что последняя даже разнашивала новые туфли для барышни. А ещё она отвечала за внешний вид женщины, и именно от умений личной горничной зависел успех дамы в свете.
Со временем эти служанки или становились домоправительницами, или открывали собственное дело. В газетах даже печатали советы личных горничных по уходу за собой. Иногда служанки строили столь головокружительную карьеру, что бывшие хозяйки приезжали к ним за советом или с просьбой о кредите.
А вы бы смогли жить в окружении слуг, которые знают о вас каждую мелочь?
Вспомнила способ определения честности слуг (вычитано в английском романе): хозяйка закрывает в сахарнице муху.
Если при следующем чаепитии мухи под крышкой не оказалось - значит, сахарницу открывала служанка, следовательно - она ворует сахар)