я мою щёткой для обуви и мылом. знаете, есть такие китайские и турецкие белые и жёлтые фигурные бруски, жутко воняющие отдушкой. отмывают супер.
10 вещей, которые я считала безнадежными — пока не нашла простой способ их обновить
Раньше у меня частенько случались ситуации, когда приходилось переносить любимую вещь в разряд «домашних» из-за пары зацепок или въевшегося пятнышка. В какой-то момент мне это надоело и я буквально начала искать для себя простые способы вернуть им былую красоту. Сегодня я поделюсь с вами советами по уходу за одеждой, обувью и даже мебелью, которые проверила лично!
Кроссовки
Муж подтрунивает надо мной: «Почему ты всегда покупаешь белые кроссовки, а потом пыхтишь, пытаясь отмыть въевшуюся грязь?» А мне просто не нравятся черные кроссовки, ну не подходят ни под один образ! Так было, пока я не узнала, что меламиновые губки используются не только на кухне. Просто смачиваю губку в воде, пара минут — и кроссовки как новые!
Никогда не стирала кроссовки в стиральной машине, и даже не знала, что так можно делать! "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..." (с)
Кстати, при стирке кроссовок в стиральной машине я обязательно кладу туда половики или старые полотенца. При трении друг об друга ткань будто чистит обувь, и на выходе она будет гораздо чище.
Белые вещи
Не знаю как вы, а я раньше очень не любила чисто белые вещи, отдавая предпочтение более бежевым. А все потому, что кипенно-белые рубашки неизменно превращались в нечто серое. Но однажды на просторах интернета я обнаружила классный способ вернуть свежесть белым вещам. Все просто: 1 столовая ложка подсолнечного масла, 1 столовая ложка соды, 1 столовая ложка любого порошка и горячая вода. Оставляем вещи замачиваться в этом растворе на 20–30 минут, и результат вас порадует!
Мыло изготавливается из жира и щёлочи. Сейчас промышленным способом, в древности - кустарным. На Руси, например, использовали щелочной раствор из настоявшейся золы и очищенного от примесей животного жира.
Майки и футболки
Все мы живые люди, так что уверена, вы тоже сталкиваетесь с желтыми пятнами от дезодоранта, от которых бывает непросто избавиться. Для меня это теперь не проблема, я использую лимон, соду и немного воды. Просто смачиваю ткань обычной водой, насыпаю поваренную соду на кусочек лимона и растираю его по поверхности пятна, как щеткой. Далее отправляю одежду в стиральную машинку на обычный цикл стирки.
Воротники
Наверное, многие женщины меня поймут: очень часто тональное средство оставляет следы на воротнике. У меня от этого страдают и куртки, и светлые рубашки, но я научилась с этим справляться! Если нанести обычный лак для волос на зону воротника, то следы косметики просто не будут закрепляться на ткани. Если переживаете за то, как лак отпечатается на ткани, сначала протестируйте его на незаметном участке одежды.
Кстати, если у вас уже имеется пятно от тонального средства, от которого вы не можете избавиться, попробуйте обычную пену для бритья. Как ни странно, но это средство отлично справляется со следами тонального крема, проверено на себе.
Куртки
Поднимите руки, кто относит стирать куртки и пуховики исключительно в химчистку? Мне кажется, что таких людей совсем немного. А вот тех, кто, как я, несколько раз за сезон стирает их в машинке, гораздо больше. Единственная сложность — разбить комья пуха внутри. Я обязательно использую мячики для стирки, а после сушки просто... расчесываю куртку массажкой! Это правда отлично помогает.
Вообще-то, я отношу свою дублёнку в специальную химчистку, так как не представляю, как её очистить в домашних условиях. Специалисты прекрасно с этим справляются.
Шерстяные вещи
Ну у кого из нас в жизни не было ситуации, когда вы случайно постирали шерстяное изделие на высоких температурах и получили в итоге одежду на детскую куклу? Однажды благодаря этому моя собака получила в пользование новый свитер мужа. Но недавно бабуля рассказала мне, как все иправить. Все, что нам нужно, — это замочить вещь в теплой воде с добавлением детского шампуня. Через 15–20 минут вещь начнет расправляться, а ваша задача будет растянуть ее до нужного размера, ополоснуть в чистой прохладной воде и оставить сушиться на горизонтальной поверхности.
Может быть, я исключение из правил, но всегда шерстяные вещи стираю в стиральной машине на специальном режиме "шерсть" специальным порошком или гелем.
Детская одежда
В прошлом году я никак не могла понять, почему большая часть уличной одежды ребенка не отстирывается от серых пятен. Ох, сколько же футболок я пустила на тряпки, пока не узнала из интернета, что все дело в мыльных пузырях. А все из-за реакции глицерина в составе мыльной воды. Но все поправимо: главное, после прогулки замочите одежду в холодной воде, а уже потом стирайте вещи обычным способом.
Полотенца
Чтобы полотенца всегда были не просто чистыми, но и мягкими, я использую не популярные кондиционеры для белья, а обычный уксус. Пара столовых ложек в отсек для порошка — и готово!
Ни в коем случае в стиральную машину нельзя заливать уксус! В стиральной машине есть резиновый шланг, который может быть повреждён от взаимодействия с уксусом! Произойдёт химическая реакция. Ни в коем случае делать этого нельзя!!!
Обувь из замши
Раньше я очень не любила замшевую обувь. Слишком капризный материал, который очень быстро теряет презентабельный вид без ухода. Но подруга как-то поделилась советом: она использует обычную пилочку для ногтей. Ее абразивности вполне достаточно, чтобы «расчесать» материал и придать обуви ухоженный вид.
Мягкая мебель
В прошлом году я рассказала маме, что беру в аренду паровой очиститель на время генеральной уборки, чтобы почистить мягкую мебель. Она только улыбнулась и показала мне свой, абсолютно бесплатный способ. А всего-то надо было развести на пол-литра воды 5 столовых ложек спирта, 1 столовую ложку соды, полученную жидкость залить в пульверизатор и равномерно распределить состав на обивку мебели. Через 10–15 минут можно протереть мебель чистой влажной тряпкой, и вы заметите, насколько свежей окажется обивка мебели после того, как просохнет. Кстати, этим же способом теперь я очищаю и матрасы. Средство избавляет от пятен, пыли и неприятного запаха.
Не забудьте проветрить после спирта как следует и надевать маску, с паров можно обалдеть. Вообще очень легко переборщить со всеми этими домашними средствами и не такая уж это экономия выходит, если честно в пересчете на коэффициент полезного действия.
Надеюсь, эти приемы станут вашими верными помощниками в быту. А у вас есть простые рецепты чистоты, поделитесь в комментариях?
Еще больше полезных статей здесь: