10 вещей, которые я считала безнадежными — пока не нашла простой способ их обновить

Наверное, многие женщины меня поймут: очень часто тональное средство оставляет следы на воротнике. У меня от этого страдают и куртки, и светлые рубашки, но я научилась с этим справляться! Если нанести обычный лак для волос на зону воротника, то следы косметики просто не будут закрепляться на ткани. Если переживаете за то, как лак отпечатается на ткани, сначала протестируйте его на незаметном участке одежды.

Кстати, если у вас уже имеется пятно от тонального средства, от которого вы не можете избавиться, попробуйте обычную пену для бритья. Как ни странно, но это средство отлично справляется со следами тонального крема, проверено на себе.